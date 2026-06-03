Нефтегазовые доходы россии в мае выросли на 32%

Майские поступления в бюджет России от налогов на нефть и газ, обеспечивающие около пятой части всех государственных доходов, выросли на 32,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 678,9 млрд рублей ($9,3 млрд). Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов России, обнародованные в среду. Такой рост обусловлен скачком мировых цен на нефть на фоне войны на Ближнем Востоке, сообщает Reuters.

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В то же время, по сравнению с апрелем доходы просели на 20,7%. Тогда русский бюджет получил дополнительные циклические поступления от налога на прибыль компаний.

Россия, занимающая третье место в мире по объемам добычи и экспорта нефти после США и Саудовской Аравии, стала одним из главных бенефициаров подорожания сырья. Цены пошли вверх после начала американо-израильской войны в Иране в конце февраля.

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Нефтегазовые доходы являются ключевым источником наполнения бюджета Кремля, чья финансовая система испытывает колоссальную нагрузку из-за расходов на войну после начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

В целом за первые пять месяцев 2026 года нефтегазовые доходы России составили почти 3 триллиона рублей, что примерно на 30% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

В бюджете России на 2026 год общий объем нефтегазовых поступлений запланирован на уровне 8,92 трлн. рублей ($121,7 млрд). Совокупные же доходы бюджета страны на текущий год прогнозируются в размере 40,283 трлн рублей ($549,6 млрд).

В прошлом году нефтегазовые доходы федерального бюджета России сократились на 24% — до 8,48 трлн рублей ($115,7 млрд), что стало самым низким показателем с 2020 года.