Новые рекорды цен на золото: стоит ли его покупать в надежде на дальнейший рост

Золото продолжает свой головокружительный взлет: в этом году благородный металл уже подорожал на 21%, и на 32% — за последний год. Такие высокие показатели позволили золоту стать одним из немногих основных классов активов, достигших новых исторических максимумов. В отличие от предыдущих «бычьих» рынков золота, нынешнее ралли происходит в уникальных условиях. Но главный вопрос, который волнует инвесторов, — как долго будет сохраняться «бычий рынок».

Почему у золота не было шанса дешеветь

Финансовый мир не перестает лихорадить со времен пандемии. Эпоха коронавируса в 2020—2021 годах выпустила инфляционного джина. Массированная «заливка» деньгами мировой экономики центральными банками развитых стран спровоцировала серьезные экономические диспропорции по всему миру, ускорение роста цен и стоимости рабочей силы, удорожание логистики доставки товаров и значительное увеличение стоимости многих активов.

Это одновременно радовало инвесторов увеличением дивидендов и огорчало, поскольку все они расплачивались за это глобальным подорожанием стоимости жизни в своих странах.

По факту в период пандемии в разной степени подорожало большинство инвестиционных активов. Наиболее осторожные из инвесторов понимали, что этот рост не может быть бесконечным и что период коррекции не за горами. А потому они стали уходить в золото, рост которого поддержали и центробанки многих стран, скупая его в свои резервы.

Топ-10 стран по размеру золотых запасов во втором квартале 2024 года

Место Страна Золотые запасы (т) Золотые резервы (млн $) 1 США 8 133,46 609 527,85 2 Германия 3 351,53 251 166,13 3 Италия 2 451,84 183 742,52 4 Франция 2 436,97 182 628,35 5 рф 2 335,85 175 050,59 6 Китай 2 264,32 169 689,52 7 Япония 845,97 63 397,87 8 Индия 840,76 63 007,20 9 Нидерланды 612,45 45 897,75 10 Турция 584,93 43 834,93

По данным Forbes

Период долгосрочного роста золота мог завершится в первом полугодии 2022 года, когда мировой «печатный станок» стал работать менее активно, и уже даже намечались первые признаки скорой коррекции цен на рынке драгметаллов во второй половине 2022 года. Но начало полномасштабной войны россии против Украины и резкое усиление напряженности в отношениях между США и Китаем не дали этому случиться. Затем масла в огонь уже в 2024 году подлил новый военный очаг «Иран-Палестина-Израиль».

На фоне скорого начала цикла снижений процентных ставок Федрезерва с перспективой похожего сценария и со стороны ЕЦБ большинство консервативных инвесторов снова обратили свой взор на «актив-убежище» — золото. И это дало новый импульс росту цен на «желтый» металл.

Цены на золото (2020 г. — август 2024 г.)

В итоге в конце августа 2024 года имеем новый абсолютный рекорд цены на золото — более $2 551 за унцию. При такой спотовой цене одной тройской унции золота (31,105 г) впервые в мировой истории стандартный золотой слиток весом 400 унций стал стоить дороже $1 млн. Бьет все рекорды и мировой спрос на золотые инвестиционные монеты. Продолжают наращивать свои запасы золота и центральные банки, что также поддерживает высокий уровень спроса и цену на золото.

Всего же с начала эпидемии коронавируса (официально признана ВОЗ пандемией с 11 марта 2020 года) до 21 августа 2024 года золото подорожало на $1 021,8 на унции — с $1 529,5 до $2 551,3. А с начала этого года до момента написания статьи — на $505,7.

В этой ситуации перед инвесторами возникает резонный вопрос: перегрета ли нынешняя цена на золото, и скоро ли наступит коррекция ценников на «желтый» металл?

Стоит ли делать ставку на дальнейший рост цен

Начнем с того, что сейчас существует достаточно факторов, которые играют против дальнейшего роста цены на благородный металл.

Заморозка западными странами российских резервов в долларе и евро, а также угроза санкций США к странам, которые поддерживают активную торговлю с россией, создают для агрессора проблему расчетов с партнерами. Многие из тех стран, которые продолжают работать с рф, могут без особой публичности принимать золото в качестве оплаты за свои товары и услуги. Например, тот же Китай и Индия, которые традиционно являются крупнейшими покупателями физического золота в мире.

Закрывая частично свои потребности в монетарном золоте расчетами с россией, эти страны сокращают спрос на него на других рынках, что работает, как защитный клапан по неконтролируемому росту цен на золото в мире.

Кроме того, на фоне дороговизны этого металла и опасений экономической рецессии во многих регионах мира снижается промышленное потребление золота в электронной, химической и других отраслях промышленности. Есть изменения и в ювелирной отрасли, где из-за взлета мировых цен на золото существенно вырос средний чек стоимости таких украшений. Поэтому многие ювелирные компании для производства своей продукции начинают более активно использовать более демократичное сырье, к примеру, то же серебро. Это тоже частично работает против дальнейшего значительного подорожания золота на мировых площадках.

При этом остаются и факторы, которые, наоборот, гонят «золотые» цены вверх. Прежде всего это дальнейший рост геополитической и военной напряженности в мире, страхи инвесторов перед эпохой неопределенности и предстоящее начало цикла снижения ставок Федрезервом, с возможным скорым подключением к этому процессу и ЕЦБ.

Таким образом, перспективы по золоту явно неоднозначные. Но большинство мировых игроков и центробанков пока ставят на его дальнейший постепенный рост. Вопрос для них только один — до каких уровней цен он будет наблюдаться и когда завершится.

Ценовой прогноз

Пока главными катализаторами роста ценников по золоту останется рост геополитических и военных рисков при сохранении все еще высокого уровня инфляции в США и ЕС. Ну и, конечно, предстоящие в ноябре президентские выборы в Штатах. Оба основных кандидата в президенты США — и Дональд Трамп, и Камала Харрис — декларируют политику «сильной» Америки, но в реальности позиции у них разные.

Победа Трампа для инвесторов означает новую эпоху достаточно высокого уровня непредсказуемости экономических решений. На фоне растущего американского внешнего долга (недавно он превысил астрономическую отметку в $35 трлн), усиления экономического противостояния между США и Китаем, очень хрупкого тренда на снижение инфляции, любые радикальные действия и решения правительства США (что всегда было «коньком» Трампа) будут толкать консервативных инвесторов к еще большему переходу в «защитные активы», в том числе и в золото. И это будет работать на рост его ценников.

Если же победит Камала Харрис, то ее определенные намеки на большее вмешательство государства в экономическую жизнь США, ограничительные меры по ценам и подобные высказывания и действия — придутся по душе консервативным инвесторам, которые будут видеть в этом больше предсказуемости.

При таком сценарии по тренду по золоту подобный фактор напряженности уйдет с повестки дня и сыграет против роста цен на золото. И тогда основными драйверами для его роста останутся мировые геополитические и военные проблемы, а также непосредственно уже дата самого решения ФРС о начале снижения процентных ставок и скорость их снижения в 2024 — начале 2025 года.

Исходя из текущего состояния дел по состоянию на последнюю декаду августа, прогнозирую такое развитие событий по ценам на золото:

конец августа — середина сентября 2024 года — период высокой турбулентности цен на золото в пределах коридора от $2 320 до $2 770 за унцию с пиковыми взлетами котировок перед заседанием ФРС США 18 сентября и в случае усиления военных действий на Ближнем Востоке.

конец сентября — первая декада ноября 2024 года — пик напряженности на рынке золота как из-за продолжающейся политической гонки в США, так и из-за возможного начала цикла снижения процентных ставок в Америке после сентябрьского заседания Федрезерва. Коридор спотовых цен на золото в этот период — от $2 410 до $2 950 унцию. Ситуативное приближение к уровню в $3 000 за унцию возможно в случае одновременного сочетания победы Трампа на выборах и активного цикла снижения процентных ставок ФРС 7 ноября — даты очередного заседания американского регулятора.

вторая декада ноября — декабрь 2024 года — период «переваривания» мировыми рынками новостей по результатам выборов в США, кадровым назначениям новой команды в Белом доме, действиям Федрезерва по дальнейшему снижению ставок и возможного подключения к этому же процессу ЕЦБ на заседании 12 декабря. Также свою лепту в колебание цен будут вносить текущие экономические новости по США и ЕС, геополитическая обстановка в мире.

Начнется период коррекции поведения инвесторов в части диверсификации их вложений. В том числе и цен на золото на фоне новых политических и экономических вводных после напряженного конца осени. Коридор по золоту на этот период я бы обозначил в пределах от $2 310 до $2 830 за тройскую унцию.

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Выводы

потенциал возможного взлета цен на золото еще не исчерпан, но коррекция по времени все ближе;

но коррекция по времени все ближе; цена золота становится все больше зависимой не столько от экономики, сколько от геополитики и военной обстановки в мире. И это делает данный актив достаточно волатильным до конца 2024 года;

И это делает данный актив достаточно волатильным до конца 2024 года; учитывая повышенную волатильность всех мировых рынков (в том числе и украинского), диверсификация своих активов нашему инвестору сейчас просто необходима. В том числе — и по вложениям в драгметаллы. Я бы рекомендовал украинцам пока держать в драгметаллах до 10−15% своих сбережений. Но не более, так как и этот рынок в ближайшее время ждут серьезные ценовые ралли с разными вариантами развития событий;

В том числе — и по вложениям в драгметаллы. Я бы рекомендовал украинцам пока держать в драгметаллах до 10−15% своих сбережений. Но не более, так как и этот рынок в ближайшее время ждут серьезные ценовые ралли с разными вариантами развития событий; украинцам не стоит еще забывать, что Верховная Рада в ближайшее время готовится поднять ряд налогов и сборов. В том числе и на предметы роскоши, к которым относятся как золотые слитки, так и золотые памятные и инвестиционные монеты, а также золотые ювелирные изделия. Это приведет к общему подорожанию данного актива для местных инвесторов, еще и за счет подобных налоговых нововведений.