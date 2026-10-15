Новые хиты среди украинских монет: какие подорожали, и стоит ли их добавить в свою коллекцию

Украинская памятная нумизматика переживает настоящий инвестиционный бум: лимитированные тиражи в интернет-магазине Нацбанка раскупаются буквально за секунды, а электронная очередь на старте продаж насчитывает десятки тысяч участников. Как в таких условиях меняется цена монет, рассказывает «Минфин».

Как я и указывал в предыдущей моей статье, очень неплохо себя показал новый набор из серии «Набор из двух памятных монет „Жители морских глубин“ в сувенирной упаковке» 2026 года, номиналом 10 грн, нейзильбер.

Даже после того, как первый хайп стих, средняя цена данного красивого набора вышла на плато в пределах около 1 600 гривен, что почти в 4 раза выше его нацбанковской цены в 412 гривен. При этом весь предложенный Нацбанком в интернет-магазине 29 сентября объем данных наборов в количестве 37 500 штук был раскуплен покупателями в течении пары минут. Я сам, покупая этот набор в 10:00:59, был уже в очереди под номером 28 907.

Первый набор данной серии 2025 года, а также и этот набор 2026 года я советую по возможности иметь у себя в коллекции, как одну из основных «изюминок» украинской нумизматики последних лет.

Одним из серьезных приобретений для любого нумизмата, который собирает украинские монеты, можно будет считать и серебряную унцовую монету «К 30-летию денежной реформы в Украине», номиналом 1 грн, тиражом до 5 тысяч штук, официально выпущенную Нацбанком в обращение 2 сентября, но пока все еще недоступную для реализации среди широкого круга коллекционеров.

Изначальная цена НБУ на данную монету составляла 7 278 гривен, но уже сейчас, то есть чуть более чем через месяц после того, как она была официально представлена нумизматам, ее средняя стоимость составляет 11 240 гривен, что почти в 1,54 раза больше начальной стоимости, а на аукционных площадках за нее просят 13−14 тысяч гривен.

Несомненным огромным спросом среди нумизматов пользуется и такая позиция, как монета «Украинская бавовна. Нептун», номиналом 5 грн, выпущенная еще в 2024 году, нейзильбер.

Эту монету в количестве 18 750 штук Нацбанк дополнительно продавал 8 сентября, и распродал все менее чем за 1 минуту. В 10:02 я уже не смог ее приобрести в интернет-магазине НБУ.

Даже после того, как на рынок в сентябре этого года вышли эти дополнительные 18 750 экземпляров, стоимость монеты осталась почти в 3 раза выше изначальной цены НБУ в 154 гривны.

Продолжает оставаться очень востребованной среди коллекционеров серебряная монета Украины, номиналом 10 гривен, «250 лет со дня провозглашения независимости США», введенная в обращение Нацбанком 1 июля этого года.

Она была выпущена вне начального плана Нацбанка на 2026 год, что сразу же добавило к ней интерес со стороны не только украинских, но и международных коллекционеров.

При продаже в интернет-магазине Нацбанка 23 июля в количестве 2 250 штук они были проданы менее чем за 1 минуту. Сейчас ее средняя стоимость продолжает расти и уже достигла уровня в 16 758 гривен, то есть в 2,35 раза выше первоначальной стоимости.

Осталась очень востребованной и серебряная 2-унцовая монета «К 35-летию Независимости Украины», номиналом 20 грн, которую Нацбанк продавал в своем интернет-магазине 18 сентября.

После традиционного ценового хайпа в первые дни выпуска с пиковыми спекулятивными ценами в 21 тысячу гривен, и затем выхода на плато в последней декаде сентября в пределах 18 тысяч гривен, уже с начала октября данная монета серьезно подорожала, и сейчас ее средняя цена колеблется на уровне около 19 795 гривен, то есть это рост в 1,27 раза.

Очень интересный эксперимент провел Нацбанк 13 октября, когда реализовал через свой интернет-магазин уникальный набор из сувенирных серебряных модифицированных банкнот дизайна номиналов 20 гривен — образца 2018 года, 50, 200, 1 000 гривен — образца 2019 года, 100 гривен — образца 2014 года, и 500 гривен — образца 2015 года.

Продавал Нацбанк таких наборов всего 75 штук и, несмотря на значительную цену, они были раскуплены в течение 1 минуты. Каждая банкнота изготовлена из серебра 999,9 пробы, масса драгоценного металла в чистоте — 124,4 г, тираж набора — до 500 штук. Элемент отделки — позолота, содержание золота в чистоте не менее 0,46 г.

Скорее всего, это только «пробный шар», и если все пойдет хорошо, то Нацбанк периодически будет предлагать подобные уникальные позиции в своем интернет-магазине. Данный набор не только уникален, но и рассчитан уже на круг наиболее состоятельных коллекционеров. А круг данных людей достаточно узкий. Поэтому, тут, с одной стороны, НБУ нельзя «переборщить» с ценой таких комплектов и их тиражами, а с другой — при хорошем качестве изготовления и уникальности таких наборов низкую цену Нацбанк ставить не будет.

По моему прогнозу, стоимость данного набора на первом этапе будет на 15−25% выше нацбанковской изначальной цены, а затем, в зависимости от выпущенного реального количества наборов (тираж задекларирован в количестве до 500 штук), постепенно выйдет на плато в пределах «плюс» 10−15% с привязкой этой цены не только к стоимости самих драгметаллов в наборе, но и с учетом нумизматической премии — до 20% к стоимости серебра и золота на мировых рынках.