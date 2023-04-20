«Нова пошта» размещает облигации на 100 млн под 20% годовых: кому они подойдут

Платежная система NovaPay, которая входит в группу «Нова пошта», на бирже ПФТС провела публичное размещение дебютного выпуска облигаций. «Минфин» разбирался, чем занимается эта компания, и стоит ли ей доверять свои деньги.

Условия размещения облигаций

Компания «Нова пошта» уже продолжительное время занимается размещением своих корпоративных облигаций, а дебютировала на этом рынке в 2019 году. Она продолжает использовать этот способ привлечения денежных средств и после полномасштабного вторжения. В частности, в марте разместила облигации серии «С» на 800 млн грн.

Для дочерней компании почтового гиганта это размещение дебютное. «„Нова пошта“ выпустила облигации, поскольку ей нужно собственное развитие, ей нужно строить терминалы, развивать логистику, а NovaPay выпустит свои облигации, которые будут использоваться для работы в финансовом секторе», — объяснил причины этого решения директор по рискам NovaPay Ростислав Синишин.

Предполагается, что в целом на рынок будут выведены облигации на сумму 100 млн грн. Срок размещения ценных бумаг — 3 года, то есть погашение по ним произойдет с 14 по 20 апреля 2026 года.

Номинальная доходность корпоративных облигаций — 20%. В то же время, в компании предупреждают, что цена может быть увеличена, в зависимости от спроса, — то есть доходность может снизиться. На доходность уже приобретенных бумаг это не повлияет.

Также следует учитывать, что, по сообщению компании, доход инвесторов будет выплачиваться одним платежом вместе с погашением облигаций в 2026 году. До этого времени выплат не будет.

NovaPay допускает возможность досрочного выкупа облигаций до истечения срока размещения с согласия сторон и стоимости, о которой они договорятся. Однако, никаких обязательств выкупить бумаги, если инвестор захочет выйти из них, компания на себя не берет.

Чем занимается NovaPay

Дочерняя компания компании «Нова пошта» ответственна за финансовую составляющую обслуживания клиентов. Именно она производит оплату за почтовые услуги, но, кроме этого, у нее есть ряд других сервисов.

Среди них — денежные переводы, снятие наличных с банковских карт в отделениях почты и пополнение карт, прием коммунальных платежей, пополнение мобильного, наложенный платеж за полученные посылки. Кроме того, сервис предоставляет услуги получения международных платежей Western Union и Ria. В дальнейших планах компании даже выпуск собственных кредитных карт.

Для бизнеса компания предоставляет услуги интернет-эквайринга, а также ряд услуг, связанных с почтовыми отправлениями. К примеру, зачисление на счет после уплаты за отправленные товары.

Куда пойдут деньги от облигаций

Сейчас NovaPay развивает кредитные продукты, и средства от размещения облигаций получит подконтрольная ей компания НоваПей Кредит.

Самый заметный из таких сервисов почтового оператора — получение посылок в кредит. Согласно этой программе, можно заказать любой товар стоимостью от 1 тыс. грн и оформить его в кредит. Клиенты смогут узнать свой кредитный лимит в приложении или непосредственно в отделении.

Еще один проект почты — это кредитование своих сотрудников. В рамках этой программы предусмотрено предоставление необеспеченных кредитов на 12 месяцев на сумму от 5 до 500 тыс. грн. На данный момент в «Нова пошта» работает около 30 тыс. человек и еще 10 тыс. — в партнерских отделениях.

На проведение кредитных операций для физических лиц NovaPay направит 80% от размещения облигаций.

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Остальные 20% от размещения облигаций NovaPay планирует направить на кредитные операции для юридических лиц.

Согласно прогнозу, в проспекте эмиссии ценных бумаг НоваПей Кредит в 2023 г. планирует получить 27 млн грн чистой прибыли, в 2024 г. эта сумма вырастет до 242 млн грн, а в 2025 — почти 412 млн грн.

Интересны ли облигации частным инвесторам

Если сравнивать облигации от NovaPay с государственными ОВГЗ, то более привлекательными для частного инвестора выглядят последние.

Доходность ценных бумаг от почтового сервиса составляет 20%. С примерно такой же доходностью можно приобрести военные ОВГЗ. Так, в приложении «Дия» доходность государственных облигаций с погашением в июне 2024 г. составляет 19,4%.

Выпущенные до войны государственные облигации можно найти на вторичном рынке с еще лучшей доходностью. Так, при написании статьи, ОВГЗ с погашением в 2027 г. торговались с доходностью 23,5%. При этом проценты по этим бумагам выплачиваются дважды в год, а не только по истечении срока выпуска.

Еще одно преимущество государственных облигаций — отсутствие налогообложения дохода. А вот для корпоративных облигаций из процентов стоит заплатить 18% налога на доходы физических лиц и 1,5% военного сбора.

Также следует учитывать, что в большинстве случаев брокерские комиссии на приобретение корпоративных облигаций будут выше, чем для ОВГЗ. Кроме того, считается, что государственные ценные бумаги обычно более надежные, чем облигации компании из этой же страны.

Хотя для частных лиц государственные бумаги, очевидно, более выгодные, чем выпускаемые NovaPay, это не означает, что финансовая компания будет испытывать трудности с их продажей. Скорее всего, она изначально ориентировалась на других покупателей.

Как объяснил «Минфину» управляющий активами инвестиционных и пенсионных фондов «КІНТО» Виталий Птицын, даже если доходность облигаций NovaPay будет ниже, чем у государственных, они могут быть интересны фондам, у которых есть определенные ограничения на приобретение государственных бумаг.

«Например, пенсионным фондам запрещено приобретать или дополнительно инвестировать в ценные бумаги, доходы по которым гарантированы Кабмином более чем на 50% общей стоимости пенсионных активов. В случае превышения этой квоты облигации NovaPay могут быть альтернативой инвестированию», — уточнил Виталий Птицын.

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Как рассказала «Минфину» заместитель директора ICU Евгения Грищенко, в настоящее время эмиссии ценных бумаг еще нет в продаже, а потому нет и процедур покупки этих облигаций.

В то же время, если частный инвестор все же захочет держать в своем портфеле облигации NovaPay, ему следует дождаться, когда они появятся в свободном доступе на бирже. После этого по заказу их сможет приобрести практически любой брокер.