На какой ноте рынки закончили год и чего ждут дальше

Последние недели 2023 года доказывают, что опасения рецессии и обвала глобальных рынков годичной давности не оправдались. Вместе с тем, целый ряд активов продемонстрировали феноменальную доходность. С каким настроением инвесторы смотрят в следующий год, рассказал основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

«Мягкая посадка» удалась

Все — думаю, что год окончен! Веселого всем Рождества и приятных ожиданий роста индексов в следующем году! Последнее важное событие года — объявление инфляции РСЕ, на которое ориентируется ФРС, — не принесло никаких неприятных неожиданностей — фактическое значение оказалось еще лучше прогноза и в целом демонстрирует, что центральный банк США в этом году со своей работой справился.

Только вспомните, какими были ожидания инвесторов в начале года — сомнения по поводу преодоления инфляции, предвкушение рецессии, что-то обязательно должно было «сломаться» в американской экономике, а только после этого, согласно предсказаниям, ФРС должен был снизить ставку. Прямо скажем, что не так много было тех, кто верит в возможность «мягкой посадки», о которой рассказывало руководство центрального банка США.

Но все произошло совсем не так, как предполагалось… Инфляция снизилась с 6,5% в начале года до 3,1% в ноябре, и обсуждение роста цен в конце года стало уже не столь горячим, как было год назад. Несмотря на четыре повышения ставки центральным банком с начала года, в экономике ничего не «сломалось», если не считать кратковременных проблем с региональными банками, четыре из которых еще весной обанкротились или были выкуплены другими, а остальные — были спасены милостью и миллиардными вливаниями ФРС. Рецессия, которую в начале года прогнозировали известные экономисты и инвесторы, тоже не наступила, согласно новому прогнозу, рост ВВП в США ожидается на уровне 2,6%. Перечислять другие макроэкономические индикаторы нет смысла, ведь, в целом, картина ясна — реальность оказалась гораздо лучше, чем ожидалось. И это отлично!

Год высоких заработков

Для финансовых рынков год был спорным: облигациям пришлось пережить падение, которого инвесторы не знали уже десятки лет. В свою очередь, это дало многим возможность инвестировать значительные средства в государственный долг США и другие облигации с очень привлекательной доходностью, о которой уже никто и не мечтал с 2008 года. К концу года, благодаря успехам в преодолении инфляции и «голубиной» риторике ФРС, ситуация несколько выровнялась, что позволило многим инвесторам, особенно банкам, которые покупали госдолг еще до стремительного повышения ставки, компенсировать хоть часть убытков, которые на бумаге уже достигали сотни миллиардов долларов, в масштабе всей банковской системы

Рынок акций пережил один из самых лучших годов в своей истории, ведь не так часто S&P 500 растет за год на 25%, а Nasdaq — на 42%. Даже Russell 2000, который весь год отставал, смог вырасти на 15%. И если первые три квартала года главной движущей силой рынка акций были технологические мегакомпании, так называемая «Великолепная семерка» — Apple, Amazon, Alphabet, Tesla, Nvidia, Meta и Microsoft, — то в четвертом квартале праздник роста охватил все сегменты. Одним словом, отличный год с рекордными результатами!

О криптовалютах нечего и говорить — 132% роста для биткоина и 104% — для индекса СMC Crypto200, который включает двести других криптовалют, — это просто феноменальный результат. Криптовалюты все увереннее становятся частью инвестиционного ландшафта, мошенников, вроде FTX и Binance, «зачистили», на арену выходят крупные игроки, вроде BlackRock, VanEck и других, начинается новая эра…

Но, вспомните главное правило финансовых рынков — «покупаем ожидания, а продаем факты»! Имею в виду, что достижения в этом году уже засчитаны и нужно думать о будущем, которое на сегодняшний день рисуется в розовых тонах.

Пауэллу с его «выше и дольше» мало кто верит, рынок ожидает, что снижение ставки начнется уже в первом квартале, вероятность такого сценария составляет 71%, а всего в следующем году можно ожидать шесть снижений ставки по 25 б.п. каждая. Все радуются, настроение оптимистичное, инвестиционные банки рисуют прогнозы один лучше другого — от 5,000 до 6,000 для S&P 500 — все, как обычно. Ну, и здорово!

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Как оно будет на самом деле в следующем году — никто не знает, угрожающих факторов, как всегда более, чем достаточно, но хотя бы следующие несколько недель, пока финансовый мир будет отдыхать на рождественских каникулах, будем жить с верой, что рынки растут всегда, и надеждами, что разные негативные прогнозы делаются «медведями» лишь для того, чтобы оправдать свое жалкое существование.