Как Баффетт вышел из падения рынков с мешком кэша $277 млрд.

Уоррен Баффетт продал половину своих акций Apple, и это уже вторая крупная продажа акций яблочной компании за этот год. Почему он это делает и какой стратегией руководствуется, рассказал основатель и СЕО Investudio Андрей Масло.

«Вперед, орлы! А я за вами… А если назад, то вы за мной», — это выражение не принадлежит Уоррену Баффету, но очень хорошо характеризует его инвестиционный подход.

В течение прошлого года все инвесторы наблюдали, как Баффет на растущем рынке распродавал свои акции. Но рынок дальше рос и устанавливал все новые и новые максимумы. Некоторые уже начали перешептываться, что деду (которому уже 93), пожалуй, пора на пенсию.

Но опыт, как говорится, не пропьешь. И, ввиду панических распродаж технологического сектора, которые мы видим в последние дни, кажется, что старенький Уоррен понимал, что делает. Но давайте по очереди…

Время собирать камни

Еще в далеком 2016 году Баффет начал скупать акции Apple. За пару лет он засыпал туда $36 миллиардов и стал одним из самых крупных институциональных инвесторов компании. Эта инвестиция оказалась золотой жилой — цена акций Apple выросла почти на 400%, а стоимость его доли по состоянию на 2023 год уже составляла $174 миллиардов.

Тим Кук (руководитель Apple) поначалу радовался, как маленький ребенок, что такая легенда поверила в его стратегию. Но в начале 2024 года Баффет вдруг решил, что с него хватит, и продал 13% своей доли.

Официально его Berkshire Hathaway ссылалась на какие-то налоговые соображения, но Тим Кук тоже не глуп:

— Что это за фокусы, дед? — спросил он его, когда увидел.

— Понимаешь, малыш (Тиму только 63), как говорится в Библии: «Есть время разбрасывать камни, а есть время их собирать», и похоже оно наступило. И в твоих интересах сделать так, чтобы это произошло корректно, — сказал старик и прищурил левый глаз.

Это, конечно же, творческая выдумка, и на самом деле этот диалог мог быть совсем другим, но сути это меняет: в мае 2024 года Apple объявила о крупнейшем в истории компании обратном выкупе акций (buyback) на сумму $110 миллиардов! Это даже больше, чем компания заработала за весь прошлый год ($97 млрд).

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Продает и купит еще

Выглядит, как попытка дать возможность важным акционерам (тому же Баффету) вовремя и дорого выйти из рынка. Мол, ты нам хорошо послужил, теперь мы поможем тебе красиво уйти. Уоррен этой возможностью, конечно же, воспользовался, и допродал половину своей доли, снизив ее со $135 до $84 млрд.

Манипуляция рынком? — Нет, ну что вы, — говорят регуляторы, отводя взгляд в сторону. Может потому, что другая часть из $110 миллиардов тоже осела в чьих-то карманах, а может потому, что армия юристов плотно накрыла бумагой все обнаженные места. Кто знает? Но речь сегодня не об этом…

А о том, что старенький Уоррен теперь сидит на огромном ворохе денег ($277 миллиардов) и хитро улыбается. Когда же акции просядут на 30−50% — будет за что их покупать. Снова изрядно затарится и к своему 100-летнему юбилею еще удвоит состояние.

И зачем оно ему на том свете? — спросите вы. Действительно, в могилу с собой много не заберешь, но добрая слава останется на века. Согласно завещанию Уоррена Баффета, 99% его состояния после смерти пойдут на благотворительность, а трое его детей будут наблюдать, чтобы эти средства использовались эффективно.

Кстати, 277 миллиардов долларов (купюрами по $100) в объеме составляют около 3 200 кубических метров. Если вы представите себе большой куб, то каждая его сторона будет иметь примерно 15 метров, а это высота 5-этажного дома.