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17 апреля 2024, 16:28 Читати українською

Миллиардеры избавляются от акций Nvidia: чьи бумаги покупают взамен

Золотая лихорадка искусственного интеллекта в разгаре, и Nvidia является одним из самых больших ее победителей, ведь чипы компании обеспечивают работу самых современных систем ИИ. Однако, Goldman Sachs считает, что самый большой выигрыш в долгосрочной перспективе могут получить компании, занимающиеся программным обеспечением и услугами. И некоторые миллиардеры, похоже, придерживаются той же позиции.

Золотая лихорадка искусственного интеллекта в разгаре, и Nvidia является одним из самых больших ее победителей, ведь чипы компании обеспечивают работу самых современных систем ИИ.

Исраэль Энгландер из Millennium Management продал 1,7 миллиона акций Nvidia, уменьшив свою долю на 45%. Стивен Коэн из Point72 Asset Management продал 1,1 миллиона акций Nvidia, уменьшив свою долю на 66%. Параллельно Энгландер и Коэн купили акции Amazon и Palantir Technologies в течение четвертого квартала.

Почему Amazon

Amazon сообщила о результатах четвертого квартала, превзошедших ожидания Уолл-стрит. Объем продаж вырос на 14% — до $170 млрд, это третий квартал подряд, в котором рост последовательно ускоряется. Это произошло, в первую очередь, благодаря импульсу в рекламе и розничной торговле, но продажи облачных вычислений также ускорились, по сравнению с предыдущим кварталом.

Amazon собирается сохранить этот импульс, учитывая его сильное присутствие на трех рынках. Он руководит самым популярным рынком электронной коммерции в мире по количеству посетителей и крупнейшим онлайн-рынком в Северной Америке и Западной Европе по количеству продаж. Amazon также является самым крупным розничным рекламодателем и третьей по величине компанией рекламных технологий в мире. Также Amazon Web Services (AWS) является крупнейшим поставщиком облачной инфраструктуры.

Это ставит Amazon на путь двузначного роста продаж к 2030 году. Ведь рынки розничной онлайн-торговли, цифровой рекламы и облачных вычислений, по прогнозам, будут расти с ежегодными темпами 8%, 16% и 14% соответственно в течение этого периода.

Однако, Amazon может удивить Уолл-стрит, в зависимости от того, насколько успешно она монетизирует искусственный интеллект, особенно в бизнесе облачных вычислений. Компания разработала специальные чипы для обучения ИИ под названием Trainium и Inferentia. Эти чипы не могут превзойти графические процессоры Nvidia, но они более экономные в определенных ситуациях и могут принести больше бизнесу AWS.

Кроме того, Amazon Bedrock — это облачный сервис, позволяющий компаниям настраивать большие языковые модели и создавать генеративные программы ИИ. Подобным образом работает Amazon Q — разговорный бизнес-помощник, использующий генеративный искусственный интеллект для поиска и обобщения информации из разных внутренних и внешних источников данных. Чат-бот также может отвечать на вопросы и автоматизировать такие задачи, как написание блогов и публикаций в социальных сетях. В совокупности эти продукты могут стимулировать рост продаж Amazon быстрее, чем ожидалось.

Почему Palantir Technologies

Компания Palantir сообщила о достаточно хороших финансовых результатах в четвертом квартале, превысив ожидания по прибыли. Количество ее клиентов выросло на 35%, а в среднем клиенты тратили на 8% больше.

Генеральный директор Алекс Карп прокомментировал амбиции Palantir относительно ИИ в своем ежегодном письме акционерам. «Каждая часть нашей организации сосредоточена на развертывании нашей платформы искусственного интеллекта (AIP), которая прошла путь от прототипа к продукту за несколько месяцев. И наш импульс с AIP теперь значительно способствует новым доходам и привлечению новых клиентов», — написал он.

Если говорить более подробно, Palantir создает программное обеспечение, которое помогает компаниям интегрировать и анализировать данные, разрабатывать и управлять моделями машинного обучения, а также создавать программы, улучшающие процесс принятия решений. Клиенты могут разрабатывать и использовать генеративный ИИ для улучшения бизнес-результатов. Например, одно из крупнейших медицинских учреждений США использует AIP для создания графиков изменений, учитывающих преимущества работников, затраты на принятие решений и прогнозы спроса.

Также армия США недавно выбрала Palantir для создания системы наземной станции Titan, которая использует разработки для быстрой обработки данных, полученных от датчиков, размещенных на земле, в воздухе, на большой высоте и вне Земли. 24-месячный контракт оценивается в $178 млн, поэтому существенно не изменит финансовое состояние Palantir, но подчеркивает его универсальность, и может привести к дальнейшим сделкам с правительством США.

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Прогнозируется, что в будущем рынок аналитики данных будет расти на 27% ежегодно к 2030 году. Хотя сомнительно, что Palantir достигнет этого темпа, учитывая его прошлые результаты и небольшую клиентскую базу, попутный ветер поможет компании. Уолл-стрит ожидает, что в течение следующих пяти лет объем продаж Palantir будет расти на 21% ежегодно.

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