Миллиардеры избавляются от акций Nvidia: чьи бумаги покупают взамен

Золотая лихорадка искусственного интеллекта в разгаре, и Nvidia является одним из самых больших ее победителей, ведь чипы компании обеспечивают работу самых современных систем ИИ. Однако, Goldman Sachs считает, что самый большой выигрыш в долгосрочной перспективе могут получить компании, занимающиеся программным обеспечением и услугами. И некоторые миллиардеры, похоже, придерживаются той же позиции.

Исраэль Энгландер из Millennium Management продал 1,7 миллиона акций Nvidia, уменьшив свою долю на 45%. Стивен Коэн из Point72 Asset Management продал 1,1 миллиона акций Nvidia, уменьшив свою долю на 66%. Параллельно Энгландер и Коэн купили акции Amazon и Palantir Technologies в течение четвертого квартала.

Почему Amazon

Amazon сообщила о результатах четвертого квартала, превзошедших ожидания Уолл-стрит. Объем продаж вырос на 14% — до $170 млрд, это третий квартал подряд, в котором рост последовательно ускоряется. Это произошло, в первую очередь, благодаря импульсу в рекламе и розничной торговле, но продажи облачных вычислений также ускорились, по сравнению с предыдущим кварталом.

Amazon собирается сохранить этот импульс, учитывая его сильное присутствие на трех рынках. Он руководит самым популярным рынком электронной коммерции в мире по количеству посетителей и крупнейшим онлайн-рынком в Северной Америке и Западной Европе по количеству продаж. Amazon также является самым крупным розничным рекламодателем и третьей по величине компанией рекламных технологий в мире. Также Amazon Web Services (AWS) является крупнейшим поставщиком облачной инфраструктуры.

Это ставит Amazon на путь двузначного роста продаж к 2030 году. Ведь рынки розничной онлайн-торговли, цифровой рекламы и облачных вычислений, по прогнозам, будут расти с ежегодными темпами 8%, 16% и 14% соответственно в течение этого периода.

Однако, Amazon может удивить Уолл-стрит, в зависимости от того, насколько успешно она монетизирует искусственный интеллект, особенно в бизнесе облачных вычислений. Компания разработала специальные чипы для обучения ИИ под названием Trainium и Inferentia. Эти чипы не могут превзойти графические процессоры Nvidia, но они более экономные в определенных ситуациях и могут принести больше бизнесу AWS.

Кроме того, Amazon Bedrock — это облачный сервис, позволяющий компаниям настраивать большие языковые модели и создавать генеративные программы ИИ. Подобным образом работает Amazon Q — разговорный бизнес-помощник, использующий генеративный искусственный интеллект для поиска и обобщения информации из разных внутренних и внешних источников данных. Чат-бот также может отвечать на вопросы и автоматизировать такие задачи, как написание блогов и публикаций в социальных сетях. В совокупности эти продукты могут стимулировать рост продаж Amazon быстрее, чем ожидалось.

Почему Palantir Technologies

Компания Palantir сообщила о достаточно хороших финансовых результатах в четвертом квартале, превысив ожидания по прибыли. Количество ее клиентов выросло на 35%, а в среднем клиенты тратили на 8% больше.

Генеральный директор Алекс Карп прокомментировал амбиции Palantir относительно ИИ в своем ежегодном письме акционерам. «Каждая часть нашей организации сосредоточена на развертывании нашей платформы искусственного интеллекта (AIP), которая прошла путь от прототипа к продукту за несколько месяцев. И наш импульс с AIP теперь значительно способствует новым доходам и привлечению новых клиентов», — написал он.

Если говорить более подробно, Palantir создает программное обеспечение, которое помогает компаниям интегрировать и анализировать данные, разрабатывать и управлять моделями машинного обучения, а также создавать программы, улучшающие процесс принятия решений. Клиенты могут разрабатывать и использовать генеративный ИИ для улучшения бизнес-результатов. Например, одно из крупнейших медицинских учреждений США использует AIP для создания графиков изменений, учитывающих преимущества работников, затраты на принятие решений и прогнозы спроса.

Также армия США недавно выбрала Palantir для создания системы наземной станции Titan, которая использует разработки для быстрой обработки данных, полученных от датчиков, размещенных на земле, в воздухе, на большой высоте и вне Земли. 24-месячный контракт оценивается в $178 млн, поэтому существенно не изменит финансовое состояние Palantir, но подчеркивает его универсальность, и может привести к дальнейшим сделкам с правительством США.

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Прогнозируется, что в будущем рынок аналитики данных будет расти на 27% ежегодно к 2030 году. Хотя сомнительно, что Palantir достигнет этого темпа, учитывая его прошлые результаты и небольшую клиентскую базу, попутный ветер поможет компании. Уолл-стрит ожидает, что в течение следующих пяти лет объем продаж Palantir будет расти на 21% ежегодно.