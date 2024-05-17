Roaring Kitty вернулся: Уолл-стрит снова теряет миллиарды

Это была неделя сплошного оптимизма и новых рекордов, которые устанавливали биржевые индексы, вдохновившись хорошими новостями из разных «фронтов». Dow Jones даже дотянулся до 40 тыс., а розничные инвесторы снова скупают акции-мемы. Что именно подпитывает позитивное настроение рынка, рассказал основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

Рост цен тормозит

Главным вопросом в повестке дня инвесторов остается инфляция и возможное сокращение ставок ФРС, поэтому все с нетерпением ждали среды, когда должны были быть объявлены данные об уровне потребительской инфляции (СРІ) в США.

Инфляция (СРІ) оказалась ниже, чем ожидалось: годовая инфляция в США снизилась до 3,4% в апреле, в соответствии с ожиданиями, и это меньше 3,5% в марте. По сравнению с предыдущим месяцем цены выросли на 0,3%, что оказалось лучше ожиданий и показателей предыдущих месяцев на уровне 0,4%. Статистика хорошая, но вряд ли этого достаточно, чтобы заставить ФРС начать процесс снижения ставок в ближайшее время. Хотя, несомненно, это «шаг в правильном направлении», как считают многие инвесторы.

ФРС не торопится. Выступая на этой неделе в Амстердаме, еще до объявления СРІ, Джером Пауэлл заявил, что его уверенность в том, что инфляция продолжит снижаться, не так высока, как в начале года, и что центральному банку нужно будет набраться терпения, прежде чем снижать процентные ставки.

«Мы не ожидали, что это будет гладкий путь, но они [показатели инфляции] были выше, чем я думаю, что кто-то ожидал, — сказал Пауэлл, — это говорит нам о том, что нам нужно набраться терпения». Интересно, повлияют ли на его позицию свежие данные об инфляции? Кстати, CEO JP Morgan тоже считает, что «вероятность того, что инфляция будет оставаться высокой, а ставки вырастут намного выше, чем считают многие люди». Как видите, даже среди массового оптимизма всегда есть место для профессионального скептического взгляда.

Интересная коллизия произошла во время объявления СРІ. Как пишет Bloomberg, Bureau of Labor Statistics (BLS), ответственное за публикацию показателей инфляции, по опрометчивости обнародовало их на тридцать минут раньше, чем это предусмотрено протоколом. И удивительно странно, что этим никто не воспользовался, чтобы хорошо заработать на преждевременном получении критически важной для рынка информации. Конечно, сейчас будет расследование, но прецедент создан, и теперь время от времени можно проверять сайт ведомства — может, там снова объявят о чем-то очень важном и конфиденциальном, прежде чем об этом узнает весь рынок.

GameStop снова в игре

Конечно, событием недели стало возвращение Roaring Kitty, в миру Keith Gill, трейдера, который в свое время, в 2021 году, начал идиотизм с meme stocks. Уверен, что многие профессиональные инвесторы вспоминают его «незлым тихим словом», ведь благодаря ему и его соратникам не один профессиональный инвестиционный фонд потерял миллиарды долларов, а некоторые даже обанкротились. Возвращение «котенка» оказалось достаточно эффектным: стоило meme-трейдеру взяться за дело, как цена акций его любимой компании GаmeStop за двое суток выросла вчетверо, а владельцы позиций на снижение снова потеряли миллиарды.

Не отстает от GameStop еще одна героиня meme-мании — АМС Entertainment, амплитуда колебаний которой очень похожа. Вот она сила соцсетей и человеческой алчности!

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В целом же, после объявления СРІ рынки настроены оптимистично — S&P 500 преодолевает рекордные высоты, медведи прячутся по берлогам, meme-акции снова летают вниз и вверх — самое время подумать о рисках, когда все слишком хорошо, то обязательно что-то будет плохо.