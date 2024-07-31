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31 июля 2024, 11:05 Читати українською

Будущее компании Маска: есть ли еще смысл инвестировать в Tesla

За последний месяц акции Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) в моменте показали рост более чем на 40%, несмотря на то, что продажи электромобилей сокращаются, а прибыль компании снижается. Этот стремительный и долгий рост произошел впервые с июня 2023 года. Как компании удается сохранять интерес инвесторов, что влияет на стоимость ее акций и какие перспективы обещает менеджмент, рассказывает инвестиционный эксперт Юлия Пронько.

За последний месяц акции Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) в моменте показали рост более чем на 40%, несмотря на то, что продажи электромобилей сокращаются, а прибыль компании снижается.

Что повлекло ценовое ралли акций производителя электрокаров

С 28 июня по 10 июля акции производителя электромобилей взлетели на 33% — до $263,26. Это произошло на фоне двух главных новостей:

  • Илон Маск представил технологию самоуправляемого такси Tesla;
  • инвесторы сделали ставку на новые разработки компании в направлении искусственного интеллекта.

Несмотря на стремительный рост в начале месяца, уже 11 июля акции Tesla просели на 8,5% — до $241. Это опять же связано с новым проектом компании — презентацию беспилотного такси перенесли с 8 августа на 10 октября 2024 года. Дополнительно в соцсети «X» Илон Маск сообщил об инициации важного изменения в дизайне передней части роботакси и потребности во времени, чтобы продемонстрировать «несколько других вещей».

Как сообщает Bloomberg, со ссылкой на неназванные источники, задержка презентации инновационного такси вызвана необходимостью создания прототипов автомобиля.

Аналитик Бен Калло пишет, что более поздняя дата громкой презентации увеличивает вероятность появления так называемых «нескольких других вещей» — это может быть Model 2, бюджетный вариант нового поколения электромобилей Tesla. Она может выйти в продажу уже в начале 2025 года.

Финансовые результаты Tesla за 2 квартал 2024 года

Во втором квартале 2024 года Tesla получила рекордную выручку в размере $25,5 млрд, что на 2% больше, чем за 2023 год. Однако чистая прибыль компании снизилась на 45%, по сравнению с прошлым годом, — $1,5 млрд против $2,7 млрд.

Как отмечает Bloomberg, падение прибыли связано с увеличением операционных расходов компании на искусственный интеллект и дополнительные проекты, а также затраты на реструктуризацию из-за масштабного сокращения работников. Напомним, что Tesla уволила около 16 тыс. своих работников, а это более 10% от общего количества.

Прибыль на одну акцию во втором квартале составила $0,52, что несколько выше результата первого квартала 2024 года — $0,45, но она меньше значения третьего и четвертого квартала 2023 года — $0,66 и $0,71 ценной бумаги, соответственно.

Исследования и рейтинги Tesla Inc. Прибыль на акцию, фактические данные и оценки. Источник: The Wall Street Journal

Согласно прогнозам аналитиков, прибыль на одну акцию в третьем и четвертом квартале может увеличиться до показателей того же периода предыдущего года.

Текущая операционная маржинальная выручка — показатель того, как много денег компания зарабатывает на один доллар выручки, — составила 6,3%, хотя за этот же период в прошлом году она составляла 9,6%.

Из-за слабых данных финансовой отчетности акции Tesla упали почти на 12,3% в среду, 24 июля 2024 года. Этот день стал самым плохим с 2020 года — компания потеряла $700 млрд и вылетела из десятки самых дорогих компаний мира.

Вероятно, такие неутешительные результаты будут давить на компанию и Илона Маска, что подтолкнет к поискам новых путей для заработка и приумножения капитала.

Вариации будущего сценария Tesla

Согласно аналитическим данным Yahoo finance, прогнозируемая цена на акцию американской автомобильной компании может составить:|

  • по негативному сценарию — $22,91;
  • по нейтральному прогнозу — $187,56;
  • по самому оптимистичному прогнозу — $285,70.

Источник: Yahoo finance

Третий и четвертый кварталы финансовой отчетности 2023 года, а также первый квартал 2024 года Tesla не оправдали ожиданий в части прибыли, и это настораживает инвесторов. Среднедневные объемы торгов акциями Tesla за последние 30 дней составляют 116,31 миллионов.

Средний 30-дневный объем торгов акциями Tesla. Источник: YCharts

Для сравнения: в 2022 году объемы были значительно ниже — 31,22 миллиона по состоянию на 25.07.2022 г., а в 2023 — несколько выше — 145,61 миллиона, по состоянию на 24.07.2023 г.

Среднее количество объема торгов акциями в течение 3 лет. Источник: YCharts

Стоит отметить и политические действия Илона Маска, который поддерживает Дональда Трампа. Его «политическое пристрастие» влияет на цену акций, которые за один день на этой новости увеличились на 7%. Согласно данным The Wall Street Journal, генеральный директор Tesla отдавал на благотворительность $45 млн в месяц Республиканскому комитету политических действий. Эти средства будут направлены на предвыборную кампанию Трампа.

Несмотря на скептические взгляды Трампа на электромобили, любое смягчение его отношения будет положительным — как для компании Tesla, так и для индустрии электрокаров.

Какие шансы у компании остаться на плаву?

Дела Tesla не очень утешительные. Финансовые показатели более слабые, чем ожидаемые результаты. Одиозная фигура Илона Маска также добавляет неопределенности в будущее компании.

Текущая цена на акции компании больше держится на ожиданиях роста и убеждениях инвесторов в будущем техногиганта, особенно с учетом разработок в сфере искусственного интеллекта, чем на ее фактических финансовых показателях.

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Как долго эмитент сможет держаться на вере в вероятный прорыв с искусственным интеллектом — большой вопрос. Понятно одно — чтобы удерживать интерес инвесторов в активах Tesla, необходимо нивелировать влияние предварительной реструктуризации производителя электромобилей, продолжить диверсификацию своей деятельности, в которую входят программное обеспечение и сервисы, энергетические решения, инфраструктура для зарядки и другое. А также постоянно улучшать финансовую составляющую компании, что поможет укрепить позицию Tesla на рынке.

Автор:
Пронько Юлия
Инвестиционный эксперт Пронько Юлия
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Комментарии - 1

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19226191
31 июля 2024, 11:41
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Згідно технічного аналізу, графік TSLA виглядає добре. Купив 20 акцій по $220.83 минулого тижня
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