Маск давит на Трампа, а рынки идут на переоценку: что показывает индикатор Баффетта

Пикантность ситуации состоит еще и в том, что это не просто ссора двух известных людей — это противостояние традиционного политикума, все же, несмотря на все странности, Трамп — это законно избранная власть, хотя и с определенными ковбойско-диктаторскими замашками, с диктатом трилионного состояния высокотехнологичного мира.

И слова Маска о том, что нужно создавать новую партию и следующие сорок лет он, Маск, будет у власти — это решительная заявка на важную роль в управлении страной.

Теперь будет интересно понаблюдать за действиями конгрессменов и сенаторов — думаю, что у них есть немало аргументов, чтобы стать как на сторону Трампа, так и поддержать Маска. Ведь не только в Украине деньги владеют законодателями, в Америке это тоже возможно, любовь к деньгам — интернациональная эмоция и не знает границ.

Увидим, чем закончится эпическая ссора MAGA-суперменов, но для рынков подобная история — это, скорее всего, не самая лучшая новость.

За последние пару месяцев Трамп и так наделал дел даже при полной поддержке MAGA, а теперь, получив могущественного врага с незаурядными финансовыми и медийными возможностями, наделает еще больше, ведь война на два фронта, внешний и внутренний, это всегда очень утомительно и опасно.

В подобной ситуации вряд ли стоит ожидать устойчивого роста рынков, еще и при условии, что рынок акций остается очень дорогим, перспективы экономического роста неопределенны, а ситуация с долгом — катастрофична.

Среди индикаторов, свидетельствующих о переоценке рынка, кроме традиционных соотношений цены к прибыли, есть и любимый индикатор Баффета — соотношение капитализации рынка акций к ВВП.

На сегодня этот показатель составляет 1.99, выше было лишь в декабре прошлого года — 2.09, при том, что медианное значение составляет всего 0.89.

Похожий индикатор, считаемый ФРС, с поправкой на инфляцию, тоже почти на максимуме — выше было только в 2014-м и 1999-х годах.

Что происходит в экономике

Относительно состояния американской экономики, общая ситуация вряд ли вдохновляет: во вторник ОЭСР обнародовала новые прогнозы на 2025−26 годы, которые, честно говоря, выглядят не очень привлекательно.

Прогнозы экономического роста и в мире, и в США были снижены из-за «значительного увеличения торговых барьеров, более жестких финансовых условий, ослабления деловой и потребительской уверенности».

Также прогнозируется, что инфляция в США будет выше к 2026 году, что, вероятно, помешает снижению ставок ФРС в этом году, в то время как проблема государственного долга требует немедленного внимания и решительных действий.

В цифрах это выглядит следующим образом: ВВП США вырастет всего на 1.6% в 2025 году и на 1.5% в 2026 году. Это меньше, чем 2.8% в прошлом году и 2.2%, прогнозируемое на 2025 год еще до того, как президент Трамп провел «День освобождения».

На этой неделе было обнародовано значительное количество данных о состоянии рынка труда: количество открытых вакансий в апреле выросло чуть выше ожиданий. Отчет ADP продемонстрировал, что аренда работников в частном секторе США замедлилась до самых низких темпов за прошедшие два года.

Это уже, кстати, второй месяц подряд, когда показатели ADP оказались значительно ниже ожиданий. Что поделаешь — торговая война президента Трампа заставляет корпорации принимать непростые кадровые решения. А вот Отчет о состоянии рынка труда, обнародованный в пятницу, самый важный из всех, продемонстрировал, что рынок труда держится. Количество новых рабочих мест оказалось немного выше ожидаемого, безработица как была, так и осталась на уровне 4.2%, а вот почасовая заработная плата выросла чуть выше, чем ожидалось, что вряд ли подтолкнет ФРС в сторону снижения ставок.

Еще один популярный индикатор положения дел в экономике, РМИ (Индекс закупщиков) в секторе услуг, обнародованный на этой неделе, тоже указывает на возможное снижение экономической активности.

Учитывая такие перспективы, Трамп снова начал наседать на Пауэлла с требованием снижать ставки, написав в соцсети: «Всегда опаздывающий» Пауэлл должен снизить ставку". И действительно, надо же кого-то обвинить, что все идет не так, как хотелось. Но интересно, что даже на фоне таких новостей рынок акций держится — похоже, что FOMO сильнее страха.

Чуть не забыл вспомнить о том, что китайского лидера, президента Си, наконец-то соединили с величайшим жителем Белого дома и они по-дружески о чем-то поговорили и договорились договариваться дальше. Вряд ли можно говорить о каких-то конкретных сдвигах, ведь если бы что-нибудь такое случилось, то Трамп уже рассказал бы об этом на всех телеканалах и всех соцсетях.

Что будет дальше

Пока не очень понятно, где и как вдохновиться позитивом: проблем много, а перспектив решения не видно. Дорого, неуверенно, тревожно и рискованно, но это все теория, а синдром FOMO, похоже, ей неподвластен — прошлый месяц оказался самым лучшим маем для S&P 500 за последние тридцать пять лет.

Рост индекса составил 6.15%, что помогло полностью компенсировать потери после исторического «Дня освобождения».

Продолжится ли сказка в июне или может, все же, стоило «Sell in May and go away», чтобы спокойно, не нервничая, наблюдать за тем, как поссорились американские Иван Иванович с Иваном Никифоровичем?