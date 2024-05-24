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24 мая 2024, 15:40 Читати українською

Мания ИИ продолжает менять мир, Nvidia во главе процесса

На этой неделе инвесторы ожидали результатов по двум главным событиям. Какими они были и как повлияли на настроения рынков, рассказал основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

Цього тижня інвестори очікували на результати за двома головними подіями.

Большинство инвесторов в начале недели верили, что ФРС удастся совершить «мягкую посадку», вероятность двух снижений к концу года понемногу росла, а рынок акций разогревался перед новым скачком. Похоже, что древняя пословица о том, что «sell in May and go away» в этом году могла стать неактуальной.

Wall Street традиционно поддерживал энтузиазм инвесторов — Deutsche Bank повысил прогноз S&P 500 с 5,100 до 5,500 на конец года, учитывая «устойчивый рост доходов и улучшение макроэкономических перспектив».

Пожалуй, все ждали протоколов заседания ФРС, где черным по белому, без всяких выкрутасов, было бы написано, что ФРС собирается снижать ставки, и потрясающих результаты Nvidia, которые были бы лучше самых смелых прогнозов.

Последнее гораздо больше влияет на рынки, ведь речь не о финансовых и производственных показателях какого-то отдельного производителя графических процессоров, речь — о будущем ИИ и судьбе человечества.

Что происходило на рынках

Рынки к этим событиям подготовились заранее, сначала Dow достиг 40,000, потом Nasdaq и S&P 500 снова били рекорды, да и вообще, в последние недели и дни только и слышим о росте всего на свете: акций, облигаций, криптовалют, сырья.

Рынки драгоценных металлов тоже изрядно «разогрелись»: Китай продолжает активно покупать, да и после того, как погиб иранский президент, многим другим в мире тоже стало как-то неспокойно, а золото, что ни говори, а все же немного успокаивает. А вместе с золотом росли и серебро, и другие сырьевые активы.

Крипта тоже не отстает, бьет рекорды. В течение всей недели криптовалюты росли в цене, в ожидании, что Государственная комиссия США по ценным бумагам, SEC, одобрит листинг первого ETF, который будет инвестировать в Ethereum.

Ожидания оказались не напрасными: кто захочет вложить деньги в Ethereum, теперь может сделать это через фонд, созданный BlackRock, который будет торговаться под кодом ETHA.

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Как отчиталась Nvidia

Надежды, что Nvida не разочарует, тоже оправдались. Это действительно было очень непростой задачей, учитывая, что нынешняя оценка, и не только знаменитого производителя микросхем, но и всего рынка, построена на предположении, что к концу года ставки будут снижены несколько раз, а все мечты и прогнозы станут реальностью.

Результаты Nvidia оказались, как всегда в последнее время, потрясающе хорошими: они продемонстрировали большой рост и существенно превзошли прогнозы. Мания И И продолжает менять мир, спрос на микропроцессоры растет и позволяет компании увеличивать капитализацию по $200 миллиардов всего за один день.

Только с начала года суммарная рыночная стоимость акций компаний выросла более чем в два раза и достигла $2,5 триллиона, что «составляет» четыре с половиной стоимости Tesla.

Что касается прогнозов руководства компании на будущее, то им тоже хватает оптимизма, и более того. По мнению Jensen Huang, CEO Nvidia, бум вокруг искусственного интеллекта и дальше будет оставаться «гигантской рыночной возможностью» для компании.

Так что, похоже, что перспективы для роста цены еще есть (только не воспринимайте это, как рекомендацию покупать), учитывая, что в июне компания планирует провести сплит акций 1:10, что традиционно положительно влияет на цену.

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Что решил ФРС

Протоколы ФРС доставили чуть меньше радости: «higher for longer» остается доминирующей стратегией руководства центрального банка, а «некоторые участники отметили готовность к повышению ставок, если риски для инфляции материализуются настолько, чтобы такие действия стали целесообразными».

Конечно, такие заявления инвесторам не понравились, и индексы покраснели сразу после их обнародования. Инвесторам пришлось пересматривать свои прогнозы по понижению ставки центральным банком. И если еще неделю назад наиболее вероятным сценарием был тот, что к концу года ФРС проведет два понижения по 25 бп, то теперь его место занял сценарий со всего одним снижением.

Так что одной Nvidia с ее оптимизмом на весь рынок не хватило. Ее не смогли стимулировать взлет рынков к очередным рекордам. Да и поступавшие на этой неделе новости с макроэкономических фронтов, честно говоря, не очень способствовали новым рекордам.

Во второй половине недели инвесторы решили взять небольшую передышку, после целого ряда рекордов, установленных каждым из трех основных индексов в предыдущие дни.

Чего ждать дальше? Боюсь, что точного ответа на этот вопрос нет ни у кого, разве что с уверенностью можно утверждать, что в долгосрочной перспективе качественные компании будут расти в цене.

Так что, не тратьте время и деньги, пытаясь угадать, куда подует рыночный ветер в следующую минуту, а лучше потратьте его на поиск фундаментально качественных компаний.

Автор:
Компан Иван
Финансист, основатель First Kyiv Investment Club Компан Иван
First Kyiv Investment Club
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