Эфир подорожал на слухах на 20% за сутки: что будет дальше с ценой

23 мая заканчивается дедлайн по решению относительно заявки на открытие спотового биржевого фонда на «эфир» для компании VanEck, 24 мая — для фонда компании ARK Invest под управлением инвестора Кэти Вуд. Лишь слухи о возможном положительном решении регулятора толкнули цену на ETH вверх. Но негатива тоже хватает.

13 марта в основной сети Ethereum с целью улучшения масштабирования было проведено обновление Dencun. Как и ожидалось, в результате существенно (в некоторых случаях в 10 раз) снизились комиссии в решениях второго уровня и стала доступна опция Proto-Danksharding. Разработчики в восторге от нововведений, а вот ходлеры — нет.

Что произошло и почему улучшение блокчейна Ethereum несет негативные последствия для криптоинвесторов, разбирался «Минфин».

Эмиссия и сжигание

С момента проведения The Merge (15 сентября 2022) и перехода блокчейна Ethereum из алгоритма работы Proof of Work (PoW) на Proof-of-Stake (PoS) прошло 606 дней (на момент написания материала). За это время было отчеканено 1256467 ETH. Относительно общего предложения это 1% (общее предложение 120109297).

То есть даже при отсутствии механизма сжигания годовая инфляция составляет около 0,6%.

Впрочем, новый механизм работы предусматривает сжигание части комиссий, и за этот же промежуток времени было сожжено 1668217 ETH (на 411738 ETH больше, чем отчеканено), то есть произошла дефляция в размере 0,34%.

Эмиссия исжиганиеETH

Источник: ultrasound.money

После активации Dencun комиссии в сети, как и ожидалось, существенно снизились, что привело к уменьшению объемов сжигаемых монет. Как следствие, эмиссия начала превышать сжигание, то есть инфляция вернулась.

За последний месяц общее предложение ETH выросло на 43150 монет.

Значительные ли это объемы? — Вовсе нет! Однако неизвестно, как долго будет сохраняться инфляционное давление, а в условиях коррекции, которая сейчас наблюдается на рынке, она может усилить медвежье давление и спровоцировать более глубокое падение.

Для того чтобы монета снова стала дефляционной, необходим 10-кратный рост активности. Причин для такой вовлеченности на ближнем горизонте не наблюдается.

Еще один рычаг медвежьего давления

Благодаря феноменальному запуску спотовых биткоин-ETF, которые изменили правила игры, криптовалюта набирает обороты. Несколько ведущих компаний по управлению активами уже подали заявки в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) на открытие спотовых биржевых фондов на эфириум. Но все они сталкиваются со встречным ветром из трех направлений:

Статус ETH;

Корреляция между ценами на спотовом и фьючерсном рынках;

Стейкинг.

Двое аналитиков Bloomberg заявили, что шанс одобрения спотового биржевого фонда (ETF) для Ethereum по аналогии с теми, которые запустили для биткоина в январе, увеличился до 75%, что в начале этой недели за сутки монета подорожала на 20%. Но «встречный ветер» нерешенных проблем все еще остается.

Статус ETH

Одним из потенциальных препятствий для одобрения спотовых Ethereum ETF является позиция SEC относительно юридической классификации ETH — в частности, следует ли считать его товаром или ценной бумагой? Чтобы эфириум-ETF был утвержден, SEC должна сделать вывод, что ETH не является ценной бумагой.

Текущие заявки поданы, предполагая, что ETH является товаром, похожим на биткоин. Но если бы регулирующий орган определил до 23 мая 2024 г., что Ether, вместо этого, является ценной бумагой, это ввело бы целую экосистему регулируемых организаций вокруг ETF, которую текущие заявки не предусматривают.

Если эфир — ценная бумага, им нужно торговать на зарегистрированной бирже, каковой Coinbase и другие криптовалютные платформы не являются. Покупка или продажа ценных бумаг должна производиться через брокера-дилера.

Этот барьер может быть роковым для ETH-ETF.

Корреляция междуспотовым ифьючерсным рынками

Еще одно условие, необходимое для одобрения, состоит в том, чтобы эмитенты успешно доказали корреляцию между ценой ETH на спотовом и фьючерсном рынках, а также доказали, что «эфиром» нельзя безнаказанно манипулировать. Пока не ясно, удовлетворена ли SEC корреляционным анализом. История торгов ETH короче, чем у BTC, поэтому это может быть проблемой.

Очевидно, что фьючерсный рынок «эфира» не так надежен и зрел, как фьючерсный рынок биткоина, разница в несколько лет, поэтому SEC, при условии неудовлетворительного результата корреляционного анализа, может решить отклонить заявки.

Стейкинг

Механизм стейкинга ETH (блокировка монет, которая помогает обезопасить блокчейн-сеть) может усложнить процесс одобрения. Некоторые из заявок, а именно Ark Investment Management и Franklin Templeton, предлагают разрешить стейкинг и получить дополнительную прибыль.

SEC заявила, что рассматривает услуги стейкинга как предложение ценных бумаг в своих исках против Coinbase и Kraken.

Кроме того, стейкинг также создает еще один уровень сложности с потенциальными налоговыми и операционными проблемами, и плюс ко всему он должен быть тщательно разработан, чтобы соответствовать структуре.

6 мая SEC отсрочила решение по еще одной совместной заявке на Ethereum-ETF от компаний Invesco и Galaxy Digital. Предельный срок по их кейсу истекает в июле.

Ранее регулятор отложил рассмотрение заявок от других компаний, включая Grayscale и BlackRock. Окончательное решение по ним также ожидается летом.

SEC должен принять окончательное решение по заявке VanEck до 23 мая. Если она будет отклонена, эмитент либо повторно подает заявку, либо может обжаловать решение регулятора через суд, как когда-то это сделала Grayscale.

По словам Дэйва Лавелла, глобального руководителя отдела ETF компании Grayscale, одобрение — это «вопрос когда, а не если». Он не исключает принятия дальнейших судебных мер, если это будет необходимо для одобрения Ethereum-ETF.

Настроения

Несмотря на несколько неблагоприятных факторов давления на котировки второй криптовалюты, инвесторы сохраняют положительные настроения. Согласно данным крупнейшей в мире биржи криптовалютных опционов и фьючерсов Deribit, на конец мая опционные трейдеры делают ставку на то, что стоимость ETH вырастет как минимум до $3300, и не исключают возможности роста свыше $4400.

На этих уровнях сконцентрированы опционы Call в объеме около $200 млн по каждому. Ставка на $4400 по ETH, вероятнее всего, связана с ожиданиями одобрения спотовых Ethereum ETF 23 мая.

Открытыйинтерес на опционы ETH с датой экспирации 31 мая 2024 года

Источник: Deribit

Еще более оптимистично настроены игроки в части стоимости ETH в июне. Самый большой объем открытых Call-опционов с датой экспирации 28 июня сконцентрирован на ценовой отметке в $6500. То есть аудитория ожидает, что Ethereum к этому времени будет стоить дороже, чем указано в контракте.

Открытыйинтерес на опционы ETH с датой экспирации 28 июня2024 года

Источник: Deribit

Что в итоге

Сейчас на котировки ETH давят три фактора:

Коррекция рынка в целом после длительного ралли; Сетевая инфляция; Вероятность отсрочки одобрения спотовых Ethereum-ETF.

Однако некоторые из них могут быть устранены в ближайшее время.

Консолидация на рынке криптовалюты происходит уже третий месяц, и на фоне роста фондовых индексов, которые сейчас хорошо коррелируют с цифровыми активами благодаря спотовым ETF, восстановление восходящего тренда почти неизбежно.

Также катализатором роста станет переход ФРС к смягчению денежно-кредитной политики. Важные показатели инфляции, на которые опирается регулятор в монетарной политике, в прошлую среду показали падение. Это дает надежду, что уже в ближайшее время ключевая ставка будет ниже, стимулируя аппетит к риску.

Еще одним источником оптимизма может стать положительное решение Европейского агентства по ценным бумагам и рынкам (ESMA) о доступе компаний коллективного инвестирования UCITS к криптовалюте. Одобрение следует ожидать после 7 августа этого года. Часть капитала в размере почти $13 трлн может быть инвестирована в цифровые активы. О каких криптовалютах идет речь — не указано, так что, возможно, уже в конце лета мы увидим европейские спотовые ETF не только на биткоин и этериум.

После восстановления восходящего движения сетевая активность будет расти, что потенциально должно устранить инфляцию ETH. А одобрение спотовых ETF на «эфир» в США, которое может быть отсрочено, придаст этому движению взрывной характер.