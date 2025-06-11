Депозитные ставки замерли: в каких банках держат деньги владельцы вкладов 600 тыс. грн. «плюс»

Небольшие банки остановили корректировку депозитных ставок. Исключением стал банк Клиринговый Дом, который за последние две недели снизил доходность вкладов в гривне, долларе и евро. Сколько сейчас зарабатывают частные клиенты на своих вкладах в банках с депозитным портфелем до 2 млрд грн, расскажем в обзоре «Минфина».

Причина депозитного «штиля» ясна: на прошлом заседании НБУ не изменил ни учетную, ни рабочие ставки, а значит, банки не будут планировать повышение доходности гривневых вкладов, по крайней мере, в июне. Более того, некоторые банкиры предполагают снижение ставок в гривне, исходя из ожиданий снижения инфляционных темпов и текущей динамики прироста вкладов.

«Если в начале года месячный прирост гривневых вкладов населения сроком свыше 3 месяцев не превышал 2 млрд грн, то в марте он вырос до 4 млрд грн, а в апреле-мае — до 5−6 млрд грн», — сообщил глава НБУ Андрей Пышный во время пресс брифинга по решениям по монетарной политике.

По его словам, с начала года и на конец мая эти более длинные срочные депозиты населения выросли на 19 млрд грн, увеличился интерес к депозитам на 6−12 месяцев.

По данным НБУ за апрель, число вкладов в украинских банках выросло на 141,33 тыс. до 70,6 млн. Из них на 20 тыс. увеличились депозиты в СКВ: 10,5 млн. вкладов открыты именно в иностранной валюте.

Денег на вклады украинцы принесли 35,49 млрд грн, и всего по состоянию на 1.05 держали в банках 1,43 трлн грн, примерно половина — 510,02 млрд грн — в СКВ (за апрель на валютные вклады физлица принесли 9,99 млрд. грн).

По данным НБУ, больше всего денег физлица в апреле несли в такие банки:

Банк Прирост сумм вкладов Сумма вкладов, всего Приватбанк 14 760 042 537 664 077 Универсалбанк 4 469 433 114 940 447 Ощадбанк 3 677 230 218 679 147 ОТП Банк 3 241 251 35 539 683 ПУМБ 1 567 937 63 780 128

Из некоторых банков вкладчики свои деньги забирали:

Банки Отток сумм вкладов Сумма вкладов, всего Укрэксимбанк -423 310 40 205 036 МИБ -81 639 661 656 Коминбанк -63 760 2 764 410 Окси Банк -50 794 181 849 РВС Банк -25 394 699 510

В тройке лидеров, где физлица больше держат денег — Приватбанк, Ощадбанк и Универсалбанк.

Вклады на сумму Приватбанк Ощадбанк Универсалбанк От 600 тыс грн 222 115 137 106 601 875 47 923 619 200−600 тыс грн 123 765 236 44 500 825 27 463 282 до 200 тыс грн 191 783 704 67 576 447 39 553 545

Кроме этих трех банков, вкладчики на вклады свыше 600 тыс. грн предпочитают следующие финучреждения:

Райффайзен Банк 46 219 769 Укрсиббанк 42 912 054 ПУМБ 32 062 718 Сенс Банк 30 999 432 Укрэксимбанк 30 652 402

«Середнячки» с депозитами от 200 до 600 тыс грн, держат их по большей части в следующих банках:

Райффайзен Банк 16 045 325 ПУМБ 15 452 725 Укрсиббанк 11 750 126 Сенс Банк 10 098 612 Укргазбанк 8 920 545

«Наименьшие» вкладчики, то есть те, кто имеет на депозитах до 200 тыс. грн, держат их в основном в этих банках:

Райффайзен Банк 20 509 302 ПУМБ 16 264 685 Укрсиббанк 11 775 759 Укргазбанк 8 895 391 Сенс Банк 7 762 927

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 27.05.2025−09.06.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 27.05.2025−09.06.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 27.05.2025−09.06.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

С методикой исследования можно ознакомиться тут.