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11 июня 2025, 14:30 Читати українською

Депозитные ставки замерли: в каких банках держат деньги владельцы вкладов 600 тыс. грн. «плюс»

Небольшие банки остановили корректировку депозитных ставок. Исключением стал банк Клиринговый Дом, который за последние две недели снизил доходность вкладов в гривне, долларе и евро. Сколько сейчас зарабатывают частные клиенты на своих вкладах в банках с депозитным портфелем до 2 млрд грн, расскажем в обзоре «Минфина».

Депозитний оглядКаталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке! 19 Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный Ставка а Ставка а Ставка а Ставка а Ставка а Асвио банк 16,85% - 16,80% - 16,75% - 16,70% - - - Агропросперис 16,25% - 16,00% - 15,75% - 17,00% - - - Кристалбанк* 16,25% - 15,50% - 16,75% - 16,75% - 6,00% - Юнекс банк 16,25% - 15,25% - 15,25% - 16,25% - - - Бизбанк 16,20% - - - 16,10% - 16,00% - 5,00% - Альтбанк 16,00% - 16,50% - 17,00% - - - 5,00% - Кредитвест Банк 15,75% - 15,75% - 16,25% - 16,25% - - - Полтава-Банк 15,50% - 13,50% - 16,00% - - - 0,01% - Поликомбанк 15,35% - 15,05% - 14,75% - 7,15% - - - Украинский капитал* 15,00% - 14,75% - 14,50% - 14,50% - 0,01% - РВС Банк 13,00% - - - 12,00% - 12,00% - 5,00% - Мотор-Банк 12,50% - 12,50% - 12,50% - 11,50% - - - Грант 12,00% - 10,00% - 9,00% - - - - - Международный Инвестиционный Банк 12,00% - 12,00% - 15,50% - 14,00% - 0,25% - Пиреус 12,00% - - - 14,00% - 15,00% - 3,00% - Клиринговый Дом - - 13,50% 0,40% 15,30% 0,35% 16,50% 0,80% - - Индустриалбанк - - 12,75% - 12,50% - 9,35% - - - Программа БОНУС к депозитамОформите вклад через «Минфин» в одном из этих банков:Глобус, Кредитвест Банк, Клиринговый Дом.

Причина депозитного «штиля» ясна: на прошлом заседании НБУ не изменил ни учетную, ни рабочие ставки, а значит, банки не будут планировать повышение доходности гривневых вкладов, по крайней мере, в июне. Более того, некоторые банкиры предполагают снижение ставок в гривне, исходя из ожиданий снижения инфляционных темпов и текущей динамики прироста вкладов.

«Если в начале года месячный прирост гривневых вкладов населения сроком свыше 3 месяцев не превышал 2 млрд грн, то в марте он вырос до 4 млрд грн, а в апреле-мае — до 5−6 млрд грн», сообщил глава НБУ Андрей Пышный во время пресс брифинга по решениям по монетарной политике.

По его словам, с начала года и на конец мая эти более длинные срочные депозиты населения выросли на 19 млрд грн, увеличился интерес к депозитам на 6−12 месяцев.

По данным НБУ за апрель, число вкладов в украинских банках выросло на 141,33 тыс. до 70,6 млн. Из них на 20 тыс. увеличились депозиты в СКВ: 10,5 млн. вкладов открыты именно в иностранной валюте.

Денег на вклады украинцы принесли 35,49 млрд грн, и всего по состоянию на 1.05 держали в банках 1,43 трлн грн, примерно половина — 510,02 млрд грн — в СКВ (за апрель на валютные вклады физлица принесли 9,99 млрд. грн).

По данным НБУ, больше всего денег физлица в апреле несли в такие банки:

Банк

Прирост сумм вкладов

Сумма вкладов, всего

Приватбанк

14 760 042

537 664 077

Универсалбанк

4 469 433

114 940 447

Ощадбанк

3 677 230

218 679 147

ОТП Банк

3 241 251

35 539 683

ПУМБ

1 567 937

63 780 128

Из некоторых банков вкладчики свои деньги забирали:

Банки

Отток сумм вкладов

Сумма вкладов, всего

Укрэксимбанк

-423 310

40 205 036

МИБ

-81 639

661 656

Коминбанк

-63 760

2 764 410

Окси Банк

-50 794

181 849

РВС Банк

-25 394

699 510

В тройке лидеров, где физлица больше держат денег — Приватбанк, Ощадбанк и Универсалбанк.

Вклады на сумму

Приватбанк

Ощадбанк

Универсалбанк

От 600 тыс грн

222 115 137

106 601 875

47 923 619

200−600 тыс грн

123 765 236

44 500 825

27 463 282

до 200 тыс грн

191 783 704

67 576 447

39 553 545

Кроме этих трех банков, вкладчики на вклады свыше 600 тыс. грн предпочитают следующие финучреждения:

Райффайзен Банк

46 219 769

Укрсиббанк

42 912 054

ПУМБ

32 062 718

Сенс Банк

30 999 432

Укрэксимбанк

30 652 402

«Середнячки» с депозитами от 200 до 600 тыс грн, держат их по большей части в следующих банках:

Райффайзен Банк

16 045 325

ПУМБ

15 452 725

Укрсиббанк

11 750 126

Сенс Банк

10 098 612

Укргазбанк

8 920 545

«Наименьшие» вкладчики, то есть те, кто имеет на депозитах до 200 тыс. грн, держат их в основном в этих банках:

Райффайзен Банк

20 509 302

ПУМБ

16 264 685

Укрсиббанк

11 775 759

Укргазбанк

8 895 391

Сенс Банк

7 762 927

Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!

Максимальные ставки по гривневым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Асвио банк 16,85% - 16,80% - 16,75% - 16,70% - - -
Агропросперис 16,25% - 16,00% - 15,75% - 17,00% - - -
Кристалбанк* 16,25% - 15,50% - 16,75% - 16,75% - 6,00% -
Юнекс банк 16,25% - 15,25% - 15,25% - 16,25% - - -
Бизбанк 16,20% - - - 16,10% - 16,00% - 5,00% -
Альтбанк 16,00% - 16,50% - 17,00% - - - 5,00% -
Кредитвест Банк 15,75% - 15,75% - 16,25% - 16,25% - - -
Полтава-Банк 15,50% - 13,50% - 16,00% - - - 0,01% -
Поликомбанк 15,35% - 15,05% - 14,75% - 7,15% - - -
Украинский капитал* 15,00% - 14,75% - 14,50% - 14,50% - 0,01% -
РВС Банк 13,00% - - - 12,00% - 12,00% - 5,00% -
Мотор-Банк 12,50% - 12,50% - 12,50% - 11,50% - - -
Грант 12,00% - 10,00% - 9,00% - - - - -
Международный Инвестиционный Банк
 12,00% - 12,00% - 15,50% - 14,00% - 0,25% -
Пиреус 12,00% - - - 14,00% - 15,00% - 3,00% -
Клиринговый Дом - - 13,50% 0,40% 15,30% 0,35% 16,50% 0,80% - -
Индустриалбанк - - 12,75% - 12,50% - 9,35% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 27.05.2025−09.06.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Доллар США

Программа БОНУС к депозитам

Оформите вклад через «Минфин» в одном из этих банков:

Глобус, Кредитвест Банк, Клиринговый Дом.

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Максимальные ставки по долларовым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Кристалбанк* 3,00% - - - 2,50% - 2,00% - 0,05% -
Кредитвест Банк 2,85% - 2,60% - 2,60% - 2,35% - - -
Асвио банк 2,55% - 2,35% - 2,25% - 2,00% - - -
Бизбанк 2,50% - - - 2,45% - 1,85% - - -
Украинский капитал*
 2,00% - 2,00% - 2,00% - 1,50% - 0,01% -
Юнекс банк 2,00% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - - -
РВС Банк 1,95% - - - 1,20% - 0,60% - 0,07% -
Поликомбанк 1,80% - 1,70% - 1,50% - 0,10% - - -
Альтбанк 1,75% - 1,50% - 1,25% - - - 0,10% -
Агропросперис 1,50% - 1,50% - 1,25% - 0,30% - - -
Международный Инвестиционный Банк
 1,50% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - 0,10% -
Пиреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Грант 0,70% - - - 0,50% - - - - -
Мотор-Банк 0,40% - 0,40% - 0,30% - 0,30% - - -
Клиринговый Дом - - 2,30% 0,30% 2,25% 0,25% 1,30% 0,10% - -
Индустриалбанк - - 0,60% - 0,50% - 0,15% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 27.05.2025−09.06.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Украинский капитал*
 2,00% - 1,75% - 1,50% - 1,00% - 0,01% -
РВС Банк 1,95% - - - 1,20% - 0,60% - 0,07% -
Кристалбанк* 1,80% - - - 1,50% - 1,25% - 0,05% -
Поликомбанк 1,80% - 1,70% - 1,50% - 0,10% - - -
Асвио банк 1,75% - 1,60% - 1,50% - 1,25% - - -
Кредитвест Банк 1,35% - 1,10% - 0,85% - 0,60% - -
Пиреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Юнекс банк 1,00% - 0,75% - 0,60% - 0,50% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Альтбанк 0,75% - 0,50% - 0,30% - - - 0,01% -
Международный Инвестиционный Банк
 0,30% - 0,30% - - - 0,10% - 0,10% -
Агропросперис 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Бизбанк 0,10% - - - 0,10% - 0,10% - - -
Грант 0,10% - - - - - - - - -
Мотор-Банк 0,08% - 0,05% - 0,05% - 0,04% - - -
Клиринговый Дом - - 1,10% 0,10% 1,35% 0,10% 1,00% 0,10% - -
Индустриалбанк - - 0,25% - 0,25% - 0,15% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 27.05.2025−09.06.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

С методикой исследования можно ознакомиться тут.

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