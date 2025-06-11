Небольшие банки остановили корректировку депозитных ставок. Исключением стал банк Клиринговый Дом, который за последние две недели снизил доходность вкладов в гривне, долларе и евро. Сколько сейчас зарабатывают частные клиенты на своих вкладах в банках с депозитным портфелем до 2 млрд грн, расскажем в обзоре «Минфина».
Депозитные ставки замерли: в каких банках держат деньги владельцы вкладов 600 тыс. грн. «плюс»
Причина депозитного «штиля» ясна: на прошлом заседании НБУ не изменил ни учетную, ни рабочие ставки, а значит, банки не будут планировать повышение доходности гривневых вкладов, по крайней мере, в июне. Более того, некоторые банкиры предполагают снижение ставок в гривне, исходя из ожиданий снижения инфляционных темпов и текущей динамики прироста вкладов.
«Если в начале года месячный прирост гривневых вкладов населения сроком свыше 3 месяцев не превышал 2 млрд грн, то в марте он вырос до 4 млрд грн, а в апреле-мае — до 5−6 млрд грн», — сообщил глава НБУ Андрей Пышный во время пресс брифинга по решениям по монетарной политике.
По его словам, с начала года и на конец мая эти более длинные срочные депозиты населения выросли на 19 млрд грн, увеличился интерес к депозитам на 6−12 месяцев.
По данным НБУ за апрель, число вкладов в украинских банках выросло на 141,33 тыс. до 70,6 млн. Из них на 20 тыс. увеличились депозиты в СКВ: 10,5 млн. вкладов открыты именно в иностранной валюте.
Денег на вклады украинцы принесли 35,49 млрд грн, и всего по состоянию на 1.05 держали в банках 1,43 трлн грн, примерно половина — 510,02 млрд грн — в СКВ (за апрель на валютные вклады физлица принесли 9,99 млрд. грн).
По данным НБУ, больше всего денег физлица в апреле несли в такие банки:
|
Банк
|
Прирост сумм вкладов
|
Сумма вкладов, всего
|
Приватбанк
|
14 760 042
|
537 664 077
|
Универсалбанк
|
4 469 433
|
114 940 447
|
Ощадбанк
|
3 677 230
|
218 679 147
|
ОТП Банк
|
3 241 251
|
35 539 683
|
ПУМБ
|
1 567 937
|
63 780 128
Из некоторых банков вкладчики свои деньги забирали:
|
Банки
|
Отток сумм вкладов
|
Сумма вкладов, всего
|
Укрэксимбанк
|
-423 310
|
40 205 036
|
МИБ
|
-81 639
|
661 656
|
Коминбанк
|
-63 760
|
2 764 410
|
Окси Банк
|
-50 794
|
181 849
|
РВС Банк
|
-25 394
|
699 510
В тройке лидеров, где физлица больше держат денег — Приватбанк, Ощадбанк и Универсалбанк.
|
Вклады на сумму
|
Приватбанк
|
Ощадбанк
|
Универсалбанк
|
От 600 тыс грн
|
222 115 137
|
106 601 875
|
47 923 619
|
200−600 тыс грн
|
123 765 236
|
44 500 825
|
27 463 282
|
до 200 тыс грн
|
191 783 704
|
67 576 447
|
39 553 545
Кроме этих трех банков, вкладчики на вклады свыше 600 тыс. грн предпочитают следующие финучреждения:
|
Райффайзен Банк
|
46 219 769
|
Укрсиббанк
|
42 912 054
|
ПУМБ
|
32 062 718
|
Сенс Банк
|
30 999 432
|
Укрэксимбанк
|
30 652 402
«Середнячки» с депозитами от 200 до 600 тыс грн, держат их по большей части в следующих банках:
|
Райффайзен Банк
|
16 045 325
|
ПУМБ
|
15 452 725
|
Укрсиббанк
|
11 750 126
|
Сенс Банк
|
10 098 612
|
Укргазбанк
|
8 920 545
«Наименьшие» вкладчики, то есть те, кто имеет на депозитах до 200 тыс. грн, держат их в основном в этих банках:
|
Райффайзен Банк
|
20 509 302
|
ПУМБ
|
16 264 685
|
Укрсиббанк
|
11 775 759
|
Укргазбанк
|
8 895 391
|
Сенс Банк
|
7 762 927
Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!
Максимальные ставки по гривневым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Асвио банк
|16,85%
|-
|16,80%
|-
|16,75%
|-
|16,70%
|-
|-
|-
|Агропросперис
|16,25%
|-
|16,00%
|-
|15,75%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|Кристалбанк*
|16,25%
|-
|15,50%
|-
|16,75%
|-
|16,75%
|-
|6,00%
|-
|Юнекс банк
|16,25%
|-
|15,25%
|-
|15,25%
|-
|16,25%
|-
|-
|-
|Бизбанк
|16,20%
|-
|-
|-
|16,10%
|-
|16,00%
|-
|5,00%
|-
|Альтбанк
|16,00%
|-
|16,50%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|5,00%
|-
|Кредитвест Банк
|15,75%
|-
|15,75%
|-
|16,25%
|-
|16,25%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|15,50%
|-
|13,50%
|-
|16,00%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Поликомбанк
|15,35%
|-
|15,05%
|-
|14,75%
|-
|7,15%
|-
|-
|-
|Украинский капитал*
|15,00%
|-
|14,75%
|-
|14,50%
|-
|14,50%
|-
|0,01%
|-
|РВС Банк
|13,00%
|-
|-
|-
|12,00%
|-
|12,00%
|-
|5,00%
|-
|Мотор-Банк
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|11,50%
|-
|-
|-
|Грант
|12,00%
|-
|10,00%
|-
|9,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|12,00%
|-
|12,00%
|-
|15,50%
|-
|14,00%
|-
|0,25%
|-
|Пиреус
|12,00%
|-
|-
|-
|14,00%
|-
|15,00%
|-
|3,00%
|-
|Клиринговый Дом
|-
|-
|13,50%
|0,40%
|15,30%
|0,35%
|16,50%
|0,80%
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|12,75%
|-
|12,50%
|-
|9,35%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 27.05.2025−09.06.2025.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
Доллар США
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Максимальные ставки по долларовым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Кристалбанк*
|3,00%
|-
|-
|-
|2,50%
|-
|2,00%
|-
|0,05%
|-
|Кредитвест Банк
|2,85%
|-
|2,60%
|-
|2,60%
|-
|2,35%
|-
|-
|-
|Асвио банк
|2,55%
|-
|2,35%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|Бизбанк
|2,50%
|-
|-
|-
|2,45%
|-
|1,85%
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|0,01%
|-
|Юнекс банк
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|РВС Банк
|1,95%
|-
|-
|-
|1,20%
|-
|0,60%
|-
|0,07%
|-
|Поликомбанк
|1,80%
|-
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|Агропросперис
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|Пиреус
|1,25%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Грант
|0,70%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|Клиринговый Дом
|-
|-
|2,30%
|0,30%
|2,25%
|0,25%
|1,30%
|0,10%
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 27.05.2025−09.06.2025.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
Евро
Максимальные ставки по вкладам в евро
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|РВС Банк
|1,95%
|-
|-
|-
|1,20%
|-
|0,60%
|-
|0,07%
|-
|Кристалбанк*
|1,80%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,05%
|-
|Поликомбанк
|1,80%
|-
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Асвио банк
|1,75%
|-
|1,60%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|-
|-
|Кредитвест Банк
|1,35%
|-
|1,10%
|-
|0,85%
|-
|0,60%
|-
|-
|Пиреус
|1,25%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Юнекс банк
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Альтбанк
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|Агропросперис
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Бизбанк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Грант
|0,10%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|0,08%
|-
|0,05%
|-
|0,05%
|-
|0,04%
|-
|-
|-
|Клиринговый Дом
|-
|-
|1,10%
|0,10%
|1,35%
|0,10%
|1,00%
|0,10%
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|0,25%
|-
|0,25%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 27.05.2025−09.06.2025.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
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