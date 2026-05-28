Курс доллара, евро и цена золота в июне: как сохранить свои сбережения, когда мир трясет

Похоже, геополитика и всеобщая неопределенность будут определяющими факторами для мировых рынков — по крайней мере, весь 2026 год. Майская встреча лидеров США и Китая, переговоры США и Ирана, а также намёки лидеров многих стран на скорое завершение войны рф против Украины пока не вылились в осязаемые результаты. И этот факт станет главным для мировой экономики при формировании ценовых трендов в июне 2026 года на фондовом, сырьевом и валютном рынках.

Основных сценариев развития событий в июне два:

Сценарий 1 (позитивный). Реальное перемирие США и Ирана с разблокировкой Ормузского пролива для судоходства, и переговоры в следующие 60 дней с последующим позитивным решением вопроса по полному сворачиванию иранской ядерной программы. В этом случае мои прогнозы следующие:

Нефть. Судя по котировкам нефти последних дней, рынок ставит именно на этот сценарий, поэтому цена нефти BRENT cнижается с еще недавних уровней свыше $110 до текущих около $94 за баррель.

График нефти BRENT

При развитии событий по такому сценарию, по моему прогнозу, цены на нефть марки BRENT в течение июня будут постепенно cнижаться к коридору от $76 до $85 за баррель к концу месяца.

Пара евро/доллар. Параллельно с этим, за счет проседания цен на энергоносители, экономика и фондовый рынок ЕС будет демонстрировать рост ВВП, увеличение деловой активности, снижение уровня безработицы и, как следствие, укрепление позиций евро относительно доллара с июньским коридором пары в пределах от 1,151 до 1,185 доллара за евро.

График пары евро/доллар

При снижении инфляционного давления за счет проседания цен на энергоносители и затрат на логистику у Федрезерва и ЕЦБ появится соблазн начать новый цикл снижения ставок уже в конце лета, или, по крайней мере, отказаться от их повышения. По моему прогнозу, при таком сценарии 11 июня ЕЦБ и 17 июня ФРС США на своих заседаниях оставят свои ставки на текущем уровне, но сменят риторику на более голубиную. И это сыграет на укрепление евровалюты.

В итоге ставки ФРС США в июне останутся на уровне от 3,5% до 3,75% годовых, а новый глава Федрезерва Кевин Уолш начнет давать сигналы рынку о скором начале цикла смягчения монетарной политики, как того хочет и Дональд Трамп. ЕЦБ сохранит свои ставки на уровне от 2% до 2,4% годовых.

Наибольшие ситуативные колебания пары евро/доллар (до 1−1,2 цента) на евро мы будем наблюдать 11 июня и 17 июня, в моменты оглашения решений ЕЦБ и ФРС США, а также в моменты оглашения текущих показателей экономики Штатов и Европы (до 0,5−0,95 цента на евро) по уровню безработицы, инфляции, динамике ВВП и индексу деловых ожиданий.

Золото и серебро. Перспектива потенциального снижения ставки ФРС США на фоне замедления инфляции в Штатах и Европе активизируют рынок золота и сыграют на его рост. По моему прогнозу, мировые цены на золото в июне при данном сценарии будут в пределах $4 310 — $4 980 за унцию.

График цен на золото

По серебру ситуация будет иная за счет дефицита этого металла в промышленности (от «зеленой» энергетики до дата-центров). Это поддержит цены на серебро в июне на достаточно высоких уровнях — от $71 до $93 за унцию.

График цен на серебро

При таком сценарии развития событий на Ближнем Востоке показатели мирового ВВП начнут постепенно расти и рынки будут позитивно настроены. Инвесторы станут более активно вкладываться в мировой фондовый рынок, что даст толчок к росту S&P 500 и его аналогов по всему миру.

Сценарий 2 (негативный). Перемирие США-Иран остается больше декларативным с периодическими вспышками боевых действий, а переговоры по ядерной программе Ирана станут затягиваться то одной, то другой стороной, которые не смогут достигнуть желаемых результатов. Все это происходит на фоне периодической разблокировки Ормузского пролива, что продолжает создавать проблемы для всей мировой экономики и провоцирует высокие цены на нефть по всему миру, а значит, и дальнейшее раскручивание инфляции во всех странах.

В этом случае мои прогнозы следующие:

Нефть. При негативном развитии событий, по моему прогнозу, цены на нефть марки BRENT в течение июня будет находиться в пределах коридора от $88 до $125 за баррель.

Пара евро/доллар. Нестабильность цен на энергоносители спровоцирует дальнейшую лихорадку как на европейском, так и на американском фондовых рынках. Евросоюз будет скатываться в рецессию, деловая активность будет минимальной при высоком (по европейскоим меркам) уровне безработицы. Как следствие, доллар будет укреплять свои позиции к евро с июньским коридором пары евро/доллар в пределах от 1,134 до 1,171 доллара за евро.

На фоне сильного инфляционного давления и сохраняющегося геополитического противостояния США практически со всеми ведущими экономиками мира руководители ФРС США и ЕЦБ начнут задумываться о повышения своих ставок не позднее конца лета 2026 года. Это снова внесет хаос в поведение фондового и сырьевого рынков, а также активизирует спекулянтов на мировом валютном рынке.

По моему прогнозу, при таком негативном сценарии 11 июня ЕЦБ и 17 июня ФРС США на своих заседаниях оставят ставки на текущих уровнях, но начнут открыто говорить о необходимости укротить инфляцию через ужесточение монетарной политики и возможное повышение своих ставок на 0,25% годовых (ЕЦБ) и 0,25−0,5% годовых (ФРС США) уже в конце лета 2026 года.

Более того, ЕЦБ может «в пылу негативных опасений по поводу растущей инфляции» даже сделать более радикальный ход и повысить свои ставки на 0,25% годовых уже на заседании 11-го июня.

То есть оба регулятора реально сменят свою риторику на ястребиную, а то и перейдут к конкретным действиям в виде повышения ставок. Это сыграет на дальнейшее расшатывание мирового валютного рынка по паре евро/доллар и опять вызовет приток спекулятивных «горячих» денег на фондовый рынок. При этом снизится интерес инвесторов к рынку драгметаллов и сырьевому рынку.

При таком негативном сценарии ставки ФРС США в июне останутся на текущем уровне, а ставки ЕЦБ либо также сохранятся, либо, при жестком решении европейского регулятора, вырастут на 0,25% годовых. Тогда, по моему прогнозу, общая степень нервозности на всех сегментах финансовых рынков достигнет апогея уже к концу лета, а мировая экономика войдет в глобальную рецессию осенью 2026 года.

Самые большие ситуативные колебания пары евро/доллар (до 1,2−1,5 цента на евро) мы будем наблюдать 11 июня и 17 июня, в моменты оглашения решений ЕЦБ и ФРС США, а также в моменты оглашения громких геополитических новостей. Тут однодневные колебания пары на ажиотаже и панике отдельных инвесторов могут достигать 1,6−1,8 цента на евро в течение дня. Периодически добавлять волатильности рынку в ежедневных пределах до 0,6−0,8 цента на евро будет публикация текущих базовых показателей состояния экономики Штатов и Европы.

Золото и серебро. При дальнейшем повышении нервозности на всех сегментах финансового рынка часть инвесторов начнут снова уходить в золото. Это поддержит цены на металл на высоком уровне уже до конца июня.

При этом некоторые центральные банки стран вынуждены будут продавать часть своих золотых резервов, чтобы обеспечить поддержку курсов своих валют на мировом рынке и сглаживать курсовые и валютные риски на внутренних рынках. Это добавит предложения желтого металла на мировом рынке и станет работать против золота.

Также при негативном сценарии волатильность цен в июне будет провоцировать геополитика, громкие политические заявления и действия спекулянтов. Ежедневные колебания стоимости унции золота на этих «горячих» новостях могут вырасти до $75−135 на унции, что еще больше станет нервировать инвесторов.

По моему прогнозу, мировые цены на золото в июне при таком негативном сценарии будут в пределах от $4 220 до $4 800 за унцию.

По серебру ситуация будет получше, в сравнении с золотом, так как на фоне глобальных военных конфронтаций потребность промышленности в серебре вырастет еще больше. И это не только поддержит цены на серебро в июне на высоких уровнях — от $73 до $97 за унцию, но и будет периодически провоцировать его ситуативный рост до уровней около $100 за унцию.

При подобном негативном сценарии развития событий на Ближнем Востоке рост мирового ВВП продолжит буксовать. А среди инвесторов будут наблюдаться разнонаправленные движения. Кто-то все же предпочтет уходить в золото, как в защитный актив, кто-то будет распродавать свои портфели на фондовом рынке на опасениях падения и мировой рецессии, а поведение пары евро/доллар снова будет все больше зависеть от геополитических импульсивных факторов.

В целом я прогнозирую все же первый (более позитивный) сценарий развития событий в мире в июне этого года, но с геополитической «перчинкой» в виде периодических громких заявлений руководителей многих стран, что еще прилично попортит нервы всем инвесторам на протяжении всего июня 2026 года.

Курс доллара и евро в Украине

Украина останется очень зависимой от международной финансовой помощи и мировых цен на нефть. Финансовые вливания наших западных партнеров подстрахуют бюджет и частично сектор обороны, а мировая стоимость энергоносителей напрямую повлияет как на состояние украинской экономики в целом, так и на показатели инфляции, в частности.

Что касается поведения украинского валютного рынка, то в условиях войны даже на фоне жестких валютных ограничений со стороны НБУ для курса гривны в июне сохранятся 5 основных триггеров:

состояние доходной и расходной части бюджета, размер бюджетного дефицита;

внутренние источники покрытия кассовых разрывов казны и график поступления международной помощи;

размеры ЗВР, активность на межбанке Нацбанка с его интервенциями для поддержки гривны;

максимально возможный контроль за инфляционными процессами и меры Нацбанка для сохранения интереса населения к гривневым инструментам вложений своих сбережений;

последствия обстрелов украинской территории россией, которые усилились в последние дни мая, настроения и действия населения и бизнеса в части покупки и продажи валюты.

Что касается международной помощи, то тут ситуация выглядит неплохо. Средства поступают в полном объеме и своевременно, что будет страховать бюджет и в июне этого года, и поможет сохранить Украине ЗВР на высоком уровне. По моим прогнозам, в пределах не ниже $44−47 млрд. Это позволит Нацбанку удерживать курс гривны от существенной девальвации без дополнительной эмиссии.

Относительно стабильно сейчас себя чувствует и рынок ОВГЗ, который позволяет привлекать средства банков, граждан и бизнеса для финансирования потребностей армии и социалки.

ОВГЗ, которые находятся в обращении по номинально-амортизационной стоимости

Несмотря на все вызовы военного времени и сложную ситуацию в экономике, в конце мая наблюдается относительная стабилизация котировок межбанка и наличного рынков, что, в свою очередь, не провоцирует рост активности бизнеса и граждан по скупке валюты.

Более того, если на межбанке все же НБУ остается главным продавцом валюты и еженедельно тратит до $700−800 млн на поддержание курса нацвалюты, то на наличном рынке периодически объемы валюты, которые население сдает, даже превышают объемы покупки валюты гражданами. Эта тенденция сохранится и в июне.

Операции физических лиц по покупке/продаже иностранной валюты

По моим прогнозам, девальвационный тренд в июне сохранится при любом из описанных сценариях. Расход резервов Нацбанка на поддержание курса гривны на межбанке в июне составит от $2,8 млрд до $3,6 млрд.

Но при ежедневных объемах межбанка в июне по системе Блумберг, по моему прогнозу, от $180 млн до $310 млн и золотовалютных резервах в пределах $44−47 млрд, у НБУ сохранятся все рычаги для управления и полного контроля за валютным рынком Украины.

18 июня НБУ, скорее всего, либо сохранит свою учетную ставку на действующем сейчас уровне в 15% годовых, либо повысит ее на 0,5−1% годовых максимум. С точки зрения динамики инфляционных процессов последних месяцев и для привлекательности гривневых инструментов для бизнеса и населения, ее стоило бы поднять до уровней в 15,5−16% годовых.

Но с учетом того, что в настоящее время возможно потенциальное снижение цен на энергоносители в мире (если произойдет разблокировка Ормузского пролива), чиновники НБУ могут пока и повременить с повышением учетной ставки. Но обязательно намекнут на такой возможный шаг, если инфляционные процессы в Украине по результатам мая усилятся.

Основными покупателями валюты на торгах в июне будут госструктуры, ВПК, энергетики, импортеры энергоносителей и ритейлеры. А главными продавцами на рынке останутся сам Нацбанк, аграрии, металлурги, IT-сектор и частично импортеры ВПК, торгующие на внешнем рынке продукцией двойного назначения. НБУ продолжит политику «гибкого курсообразования» с основной задачей по сглаживанию колебаний курса доллара на межбанке, а опосредованно — и курса евро.

На наличном рынке в июне 2026 года общая тенденция превышения покупки населением валюты над объемами ее сдачи в обменники и кассы банков сохранится, но не будет критичной для нашего рынка. Объемы такого превышения покупки валюты над объемами ее сдачи составят, по моим расчетам, от $1−10 млн до максимум $30−45 млн в день. В некоторые дни ситуативно граждане даже будут продавать валюты больше, нежели ее покупать.

Рабочий спред по доллару в большинстве обменников финкомпаний и кассах банков составит в июне от 20 до 30 копеек, а по евро — в пределах от 20 до 50 копеек.

Уровень котировок покупки/продажи безналичного доллара на торгах в июне, по моему прогнозу, будет в пределах 43,80−44,80 гривен за доллар, и, соответственно, в пределах 50,90−52,30 гривен за евро. На наличном рынке ценники продажи валюты обменниками будут на 10−30 копеек выше, чем котировки межбанка.

Возможные варианты диверсификации сбережений в июне

Тем, кто находится в Украине, денежные сбережения можно держать в соотношении:

— до 60% в гривневых инструментах (ОВГЗ, депозиты, возможно, некоторые облигации известных эмитентов).

— до 40% в валютных инструментах (валютные ОВГЗ, депозиты, наличная валюта). Причем в долларе около 45% от суммы валютных сбережений, в евро также около 45%, в швейцарских франках — до 5%, и в золоте — до 5%.

Тем, кто проживает за границей и не планирует в ближайшее время (в течение года) возвращаться в Украину, денежные сбережения можно держать в соотношении:

— до 50% в национальной валюте страны прибывания (в основном это могут быть депозиты в банках или облигации известных в этом регионе эмитентов, то есть инструменты с фиксированной доходностью, но номинированные в валюте страны пребывания).

— до 50% в валютных инструментах в долларе и евро (казначейские обязательства США, депозиты, возможно, акции мировых «голубых» фишек, номинированные в долларах США или в евро).

Как всегда, учитывая напряженную геополитическую обстановку в мире, я бы в настоящий момент обязательно пересматривал все вышеуказанные пропорции своих денежных сбережений не реже 1 раза в 2 месяца. И делал бы соответствующие корректировки, в зависимости от складывающейся на тот момент ситуации.