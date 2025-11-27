Куда вкладывают деньги наши соотечественники, и почему это плохой выбор

Инвестиции украинцев можно одновременно считать необыкновенно рискованными и на удивление консервативными. Как в распределении финансов сочетается этот дуализм и какие главные ошибки допускают наши соотечественники при выборе активов, рассказывает «Минфин».

Нашли место денег

Во время конференции «Жить на проценты» управляющий активами в ICU Владислав Свистунов рассказал об исследовании особенностей сохранения украинцами капиталов. «У меня оно вызвало шок, ведь это довольно таки радикальные сценарии», — признался он.

Как оказалось, в Украине около 400 тыс. активных криптовалютных счетов. Зато счетов для хранения украинских ценных бумаг 200 тыс., а у международных брокеров открыто около 40 тыс. счетов. Это демонстрирует невероятное соотношение рисковых инвестиций, существенно превосходящих консервативные.

«Но это далеко не описывает всех украинцев. Когда мы суммируем весь накопленный капитал, то видим, что 9 из 10 гривен капитала хранится в нефинансовых активах. Это недвижимость, авто, земля. Именно это — наши базовые инвестиции», — говорит Свистунов.

По его словам, здесь мы можем увидеть поразительное отличие с американцами, которые существенно ушли вперед в своих инвестиционных стратегиях. У них это соотношение — два к одному — в пользу именно финансовых активов.

«Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что украинцы очень консервативные. Но опять же этот вывод будет не до конца верным, ведь основа этих нефинансовых инвестиций украинцев — это собственное жилье и собственный автомобиль. Соответственно, нельзя сказать, что это полноценные инвестиции, или покупка предметов роскоши. Средняя стоимость автомобиля в Украине около $10 тыс., что в три раза дешевле, чем в США», — рассказывает эксперт.

Для того, чтобы лучше всего понять, во что инвестируют украинцы, он предлагает взглянуть на структуру финансовых активов и сравнить ее с американской.

У граждан США немного налички, еще 12% вместе занимают депозиты и фонды денежного рынка, несколько ликвидных денежных активов, вроде облигаций. «А дальше начинается просто мечта: 29% — пенсионные фонды, 36% — акции, и 11% — инвестиционные фонды. Суммарно выходит, что 76% своих капиталов в финансовых активах американцы хранят в самых лучших инструментах. Тех, которые дают либо налоговую оптимизацию, либо возможность зарабатывать на самых лучших в мире компаниях, вкладывать деньги в крупнейший в мире бизнес», — сообщил Свистунов.

Украинская же институциональная стратегия очень концентрированная — есть любимый актив, куда больше всего вкладываются деньги, а именно 73% направлены в наличные деньги. Это вместе гривна, наличные доллары и деньги на текущих счетах. «Такой способ хранить средства — это успокаивающее с побочным эффектом бедности. Ведь инфляция, гривневая или долларовая, просто убивает такие сбережения», — убежден эксперт.

Если смотреть на структуру финансовых активов дальше — то оптимизма не прибавляется, ведь 19% активов находятся в депозитах. Это по факту та же самая наличность, но «временно замороженная».

Небольшую долю в 4% занимают ОВГЗ. Можно считать, что это рынок для ограниченного круга в 200 тыс. человек — у которых есть счета в ценных бумагах. А вот деньги, направленные на страхование и негосударственные пенсионные фонды, находятся фактически в пределах статистической погрешности.

«Рынок акций международных компаний немного развивается, в первую очередь благодаря финансовым блогерам, и сейчас занимает 3% активов. Крипте принадлежит 1% активов, но в значительной степени это транзакционные средства — переводы, разные оплаты, выплаты и т. д. » — сообщил управляющий активами в ICU.

Как изменить структуру активов

По словам специалиста, огромная доля средств в наличных деньгах создает катастрофическую ситуацию, но изменить ее можно благодаря нескольким простым советам, которые будут базироваться на опыте американцев.

Первый шаг состоит в том, чтобы все депозиты и наличные деньги перевести в ОВГЗ. Исключение можно сделать только для средств, необходимых на 3−6 месяцев жизни, их лучше оставить в кеше на всякий случай, советует эксперт. Перевод средств в облигации — это самый простой шаг, который будет давать ряд преимуществ. Облигации, по сравнению с депозитами, обеспечат больше прибыли, отсутствие налогообложения и свободную продажу, при необходимости, и обналичивание. Плюс выплату по ОВГЗ гарантирует непосредственно правительство, а не Фонд гарантирования вкладов.

«Лучшего гаранта найти, в принципе, сложно, поскольку это субъект, у которого у последнего закончатся деньги, ведь у него просто есть монопольное право отбирать эти деньги у других», — отмечает Свистунов.

Второе изменение в распределении финансовых активов, которое можно подсмотреть у американцев, — размещение средств в пенсионных фондах. В США каждый четвертый доллар проинвестирован именно туда. Почему американцы это делают? Потому что понимают, какое преимущество эти фонды отдают благодаря налоговой скидке", — объясняет эксперт. По законодательству, НПФ не является плательщиком налога на прибыль. Соответственно, доходы от инвестиционной деятельности фонда не облагаются налогом.

«Третье изменение связано с любовью украинцев к материальным активам, так сказать „своему уголку“. Ее мы легко можем увидеть у кого-либо, у кого появляется достаточный капитал для инвестиций в недвижимость. Также эту любовь можно заметить в декларациях НАПК», — отмечает специалист.

В то же время, по его мнению, эти активы можно организовать по-другому, чтобы они превратились в финансовые инвестиции. Это то, что называют секьюритизацией, то есть отражением материальных активов в виде ценных бумаг.

В западных странах яркий пример секьюритизации недвижимости — это популярность REIT (Real Estate Investment Trust) — фондов, которые вкладывают деньги инвесторов в недвижимость, сдающих ее в аренду и из этих заработков выплачивают дивиденды.

В США рыночная капитализация всех этих фондов превышает $1,4 трлн. Только в прошлом году инвесторам REIT в Штатах были выплачены дивиденды на $70 млрд.

Ключевые американские REIT-фонды представлены на фондовом рынке. Крупнейшая такая компания — Prologis Inc, специализирующаяся на инвестициях в логистические объекты. Ее капитализация превышает $105 млрд.

Другой лидер американского рынка — REIT-компания American Tower Corp., которая владеет большой сетью вышек для мобильной связи и сдает их в аренду мобильным операторам. Это обеспечивает компании капитализацию в $96 млрд.

«Инвестиции в недвижимость через финансовые инструменты предоставляют возможность диверсификации, ведь капитал может быть разделен между большим количеством разных активов, а не вложен в одну квартиру. Также это увеличивает ликвидность, позволяя реализовать ценные бумаги быстрее, чем хоть какой физический актив. Дополнительно это дает доступность, ведь позволяет вкладывать деньги в объекты, не доступные инвестору со средним чеком», — объясняет Свистунов.

Четвертый шаг, который могут сделать украинцы для улучшения структуры портфеля, — это выход на международный рынок акций. Огромный выбор активов здесь позволит оптимизировать портфель.

Как отмечает эксперт, как украинцы, так и американцы по 1% капитала хранят в крипте. «Криптовалюта — это вишенка на вашем инвестиционном тортике. Но она никак не может быть его начинкой», — отмечает он.

По словам специалиста, основой инвестирования должны быть надежные, проверенные активы, акции, облигации, фонды, так, как это делают американцы. К тому же такое распределение позволит не только больше зарабатывать инвесторам, но и работать средствам на рост всей экономики.