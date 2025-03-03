Коррекция или рост: чего ждать от S&P500 в этом году

Прошлую неспокойную неделю S&P 500 закрыл в минусе. Инвесторы негативно восприняли падение индекса потребительских настроений к 4-летнему минимуму. Поскольку это может свидетельствовать о проблемах в экономике США. Не придавала оптимизма акциям и дальнейшая эскалация торговых войн, которые начал Дональд Трамп. Не исправил ситуацию даже увлекательный отчет Nvidia. Продолжит ли расти основной фондовый индекс США в условиях неопределенности, и какие составляющие анализа позволяют прогнозировать его динамику?

Почему инвесторы отслеживают S&P 500

Индекс S&P 500 (Standard & Poor's 500) — один из основных индексов рынка США, который включает 500 крупнейших компаний страны, представленных на фондовых биржах. Инвесторы используют S&P 500, как ориентир для оценки рыночных условий, а также сравнивают по нему результаты работы инвестиционных портфелей или фондов.

Крупные инвестиционные фонды используют структуру индекса S&P 500 для создания консервативных рыночных инструментов — ETF. За всю историю индекса, с 1957 по 2024 год, то есть за 67 лет, рост происходил 53 раза, средний коэффициент роста составляет 78%.

Кризисы и восстановление индекса S&P 500

Год Событие Спад индекса Восстановление 1973 Энергетический кризис, нефтяное эмбарго. 48% 1976 г. Снижение влияния от поставок нефти из стран Ближнего Востока.

Рост экономики США, снижение кредитной ставки. 1987 «Черный понедельник», автоматизация биржевых торгов. Недоверие к технологиям. 22% (за 1 день) 1989 г. Вмешательство ФРС и снижение кредитной ставки.

Увеличение контроля над программной торговлей. 2000 Кризис «доткомов». 49% 2003 г. ФРС снизили кредитную ставку с 6,5 до 1%. 2001 Теракт 11 сентября на Всемирный торговый центр (башни-близнецы). 2002 Восстановление экономики США. 2008 Ипотечный кризис в США из-за массовой выдачи рискованных кредитов. 57% 2013 г. Снижение кредитной ставки до 0,25%.

Жесткие регуляции в финансовом секторе.

Государственная помощь банкам в $700 млрд. 2020 Пандемия COVID-19 33% 2 кв. 2020 г. Стимулирование экономики и выделение $2,2 трлн для кредитования бизнеса.

Выкуп государством государственных и корпоративных облигаций для увеличения ликвидности рынка.

Снижение кредитной ставки до 0,25%. 2022 Вооруженная агрессия рф в Украину. 18% 2023 г. Снижение инфляции и жесткая монетарная политика ФРС.

Диверсификация рынков и секторальный рост технологий, денег и электромобилей.

Победа в борьбе с энергетическим кризисом.

Источник: составлен автором

Активный рост индекса S&P 500 можно наблюдать в течение трех периодов:

Период 1957—1980 годов. Индекс вырос с 45 до 135 пунктов, прирост составляет 200%.

Индекс вырос с 45 до 135 пунктов, прирост составляет 200%. Период 1980—2000 годов. Индекс вырос со 135 до 1320 пунктов, прирост — 877%.

Индекс вырос со 135 до 1320 пунктов, прирост — 877%. Период 2000—2025 годов. Индекс вырос с 1 320 до 5 956,06 пунктов, прирост составляет 351%.

С 1980 года наблюдался самый быстрый темп роста, который в четыре раза превзошел показатель предыдущего периода. Однако с 2000 по 2025 год произошло относительное замедление, хотя абсолютные значения существенно возросли. Серия кризисов заставила регуляторов ввести новые механизмы контроля. В результате индекс S&P 500 стал гораздо более безопасным и получил усиленный контроль.

Темпы роста индекса S&P 500

Годы Темпы роста в пунктах Прирост индекса Ключевые события 1957 45 0% Формирование индекса, в который впервые в истории вошли 500 компаний США. 1960 58 29% Спад темпов производства, высокие показатели инфляции и ставки по кредитам. 1970 92 59% Война во Вьетнаме, угроза ядерной войны и высокие ставки по кредитам. 1980 135 47% Геополитические конфликты, мировой нефтяной кризис и установление рекордной ставки по кредитам в 20%. 1990 330 144% Рост более чем в 2 раза. Начало технологического прогресса и серийный выпуск первых ПК компаниями Apple и IBM. 2000 1320 300% Рост индекса в 4 раза. Технологический бум и глобальное развитие интернет-технологий. 2010 1257 -5% Самое тяжелое десятилетие для индекса из-за кризисов, а впоследствии восстановление и возвращение к уровням 2000-х. 2020 3756 199% Технологический бум 2.0, развитие ИИ, облачных технологий, онлайн-банкинг, финтех, криптовалюты и снижение налогов на прибыль. 2025 5956 (по состоянию на 26 февраля 2025 г.) 58,5% Доля технологических компаний в индексе превысила 30%. ИИ, e-commerce, финтех, кибербезопасность приобрели новое значение. Замедление темпа из-за кризисных событий 2020−2022 годов и введения новых регуляций рынка.

Источник: составлен автором

По состоянию на 2025 год сектор технологий является лидером в индексе S&P 500. Его доля в общей рыночной капитализации составляет 31%.

Инструменты для прогнозирования индекса

Прогнозирование индекса S&P 500 — сложная задача, поскольку фондовый рынок зависит от многих факторов, таких как макроэкономика, монетарная политика, геополитика и настроения инвесторов. Однако существуют расчеты и подходы, позволяющие определить устойчивость и потенциал индекса:

Ретроспектива индекса. Инвесторы могут анализировать исторические данные и динамику роста. За последние 25 лет S&P 500 рос 19 раз, что составляет 76% этого периода.

Динамика S&P 500 в течение 25 лет



Источник: составлен автором

Ширина рынка (market breadth). Этот показатель демонстрирует соотношение количества растущих в цене акций к снижающимся. Индекс S&P 500 регулярно обновляется, а ценные бумаги делятся на две группы, в зависимости от динамики их стоимости.

Акции роста. Они показывают положительную динамику финансовых результатов по параметрам скорости и стабильности.

Акции падения. Стоимость этих активов снижается из-за негативных финансовых результатов, неблагоприятных рыночных условий и потери интереса инвесторов.

По этому подходу в 2024 году в S&P 500 зафиксировали 329 компаний с курсом роста, 161 со спадом и 10 компаний без изменений.

Показатель ширины рынка составляет 329/161=2,04. Это означает, что на каждые две компании с положительной динамикой приходится одна с убылью. Значение более чем 1 считается положительным и свидетельствует о стабильности рынка.

Корпоративный индекс (Corporate Index). Инвесторы используют этот индивидуальный показатель роста корпораций как средневзвешенный результат процентов роста всех 500 компаний. Пока он демонстрирует положительную динамику, согласно их рыночной стоимости. Это свидетельствует об увеличении прибыли, расширении деятельности и успешном внедрении инноваций в бизнесах, представленных в индексе.

Рост S&P 500 отражает оптимизм инвесторов относительно будущего предприятий и экономики в целом. Чтобы определить показатель корпоративного роста компании, например, NVIDIA, можно использовать эту формулу:





Рыночная стоимость NVIDIA: $3,4 трлн.

Общая рыночная стоимость индекса: $53,5 трлн.



(3,4/53,5) х 100 = 6,36%



Поскольку за 2024 год акции NVIDIA выросли на 185%, то ее вклад в рост индекса составляет:



6,36% х 185% = 11,76%



С остальными 499 компаниями проводят аналогичные расчеты. Из этого следует, что в сумме корпоративный рост составляет 39,83%.



Для определения потенциала роста индекса на 2025 год необходимо сравнить корпоративный рост с рыночным ростом за предыдущий год (23,98%):



39,83% — 23,98% = 15,84%

Следовательно, прогнозируемый рост индекса S&P 500 на 2025 год оценивается в 15,84%, что составляет 6 800 пунктов. Эти показатели совпадают с прогнозами мировых финансовых институтов, таких как Goldman Sachs и Citigroup.

Успешные стратегии инвестирования с основой в S&P 500

Одним из самых надежных способов формирования успешных портфелей с защитой капитала является инвестирование в фонды ETF на индекс S&P 500. В частности, игроки рынка часто пользуются тремя базовыми стратегиями, соответствующими их риск-профилю:

Консервативная. Основной целью использования S&P 500 для инвесторов с этим подходом является сохранение капитала и получение прибыли до 10% годовых. Их портфель состоит на 60−80% из ETF S&P 500, остальные 20−40% они инвестируют в защитные акции нециклических секторов, облигации и дивидендные акции.

Умеренная. Если инвестор нацелен на баланс меж риском и доходностью от 10% до 25% годовых, то структура его портфеля состоит из ETF S&P 500 на 40−60%. Защитные акции занимают от 20% до 30%, акции роста — также от 20% до 30%, а инвестиции в развивающиеся трендовые компании составляют от 5% до 15%.

Агрессивная. Портфель сфокусирован на максимизации дохода, однако его владелец понимает и готов к высокому уровню риска. В этом случае, ETF S&P 500 занимает от 20% до 40%, защитные акции — от 10% до 30%, акции роста — от 30% до 50%, а активы трендовых компаний — от 15% до 25%.

Осознанный подход и понимание собственных эмоций играют ключевую роль при составлении портфеля. Инвесторы, которые выбрали для себя комфортный уровень риска, чувствуют себя более уверенно во время рыночных колебаний.

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Риски инвестирования в S&P 500

Уровень риска зависит от стратегии инвестирования и персональной чувствительности инвестора, то есть понимания собственного риск-профиля. Самым популярным способом вложения в индекс S&P 500 является покупка ETF, которая считается относительно консервативной стратегией. Однако, как и любая инвестиция, это не исключает рисков, в частности:

Рыночный риск (Market Risk). Индекс может существенно снижаться во время экономических кризисов или рыночных коррекций, таких как падение во время кризиса 2008 года или коррекция в 2020 году в начале пандемии.

Отраслевой дисбаланс (Sector Concentration Risk). Значительная часть индекса приходится на технологические компании, что увеличивает чувствительность к проблемам в этом секторе. Эта ситуация наблюдалась при коррекции цен на акции технологических гигантов в 2022 году.

Экономический риск (Economic Risk). Изменение монетарной политики ФРС, инфляция или рецессия могут повлиять на показатели индекса. В частности, повышение ставок в 2022 году привело к падению S&P 500.

S&P 500 является надежным, но не безрисковым инструментом. Правильное определение риск-профиля поможет инвестору сбалансировать прибыльность и безопасность портфеля.

Сила фондового рынка демонстрируется в долгосрочном инвестировании, поскольку в этих условиях незначительные рыночные коррекции не влияют на собственника активов. В ретроспективе индекс S&P 500 демонстрирует одни из самых лучших результатов на фондовом рынке, ведь после глубоких кризисов и колебаний он восстанавливался и превосходил исторические максимумы. В общей динамике индекс растет с вероятностью 80%, поэтому большинство экспертов и аналитиков определяют его как надежный.