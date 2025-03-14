Коррекция началась официально: как рынок переживает фантазии Трампа

Непростая неделя, когда рынок официально вошел в стадию коррекции, что определяется, как падение индекса более чем на 10%. По состоянию на утро пятницы, начиная с середины февраля, S&P 500 и Nasdaq потеряли, соответственно, 10,1% и 13,7%. Почему это произошло и чего ожидать инвесторам, рассуждает основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

Политика перевесила финансы

Что произошло? Причин много — как фундаментальных, так и эмоциональных. Что касается фундаментальных, то, пожалуй, все согласятся, что в последнее время рынки все же «перегрелись». Рост — это прекрасно, но вечно он не длится, особенно в ситуации, когда экономика начинает понемногу охлаждаться, инфляция все никак не уймется, а ФРС совсем не собирается снижать ставки.

Как сказал Джером Пауэлл: «нам (ФРС) не нужно спешить, и у нас есть все возможности для того, чтобы ждать большей ясности». Возможно, «больше ясности» дождемся на следующей неделе, когда ФРС проведет очередное заседание, хотя вряд ли стоит надеяться на какие-то радикальные решения или даже заявления. Да и, вообще, в последнее время уже не Пауэлл является самым мощным повелителем финансовых рынков — эстафету принял Дональд Трамп, которому ничего не стоит только одним словом заставить капитализацию рынков взлетать и падать на сотни миллиардов каждый день. О водовороте эмоций, на днях закрутившихся в Трампаленде, Мики Маус с его американскими горками может только помечтать. Вот только, рады ли таким аттракционам инвесторы, покупавшие билеты на несколько иное шоу?

Принято считать, что упорство — это хорошая черта, но то, с какой одержимостью Президент США разрушает мировой торговый порядок, просто поражает и пугает. За какие-то неполные два месяца в должности ему удалось перессориться с соседями, верными друзьями и союзниками, и не похоже, что кто-то собирается останавливаться. Многочисленные заявления о новых тарифах, их изменении или вообще отмене, звучали на этой неделе не раз и каждый раз это стоило инвесторам огромных денег.

Самый ощутимый удар «под дых» рынок получил в понедельник, когда «Фантазия президента по теме тарифов, опус № „уже сбились со счета“, в тональности до-минор» вызвала падение, которого рынки не видели с 2022 года. Хотелось закрыть глаза и представить, как Трамп собирает журналистов и на весь мир раскаивается, что все решения и заявления с момента инаугурации — тарифы, дружба с россией, полномочия Маска и DOGE, присоединение Канады и покупка Гренландии и все остальное, что он успел нафантазировать за полтора месяца, — это просто неудачная шутка. Но сны снами, а у всякого президента «своя судьба, и свой путь широкий: тот строит, тот разрушает, тот несытым глазом за край света заглядывает, нет ли страны, чтобы захватить, и с собой взять в гроб».

Не уверен относительно целой страны, но несколько триллионов долларов, еще два месяца назад принадлежавших инвесторам, сегодня уже лежат в гробе мечтаний, надежд, амбиций и фантазий величайшего (или второго величайшего?) политика современности. Вот вам и упорство, вот вам и простые решения!

История падения Tesla на этой неделе заслуживает несколько отдельных строк, учитывая то количество народной любви, которое смог в последнее время привлечь к себе Илон Маск. В прошлый понедельник акции компании подешевели на 15,5%, или примерно на $120 миллиардов. Но даже после такого падения швейцарский UBS выразил мнение, что акции Tesla все еще неоправданно дорогие. Хотя JP Morgan тут же встал в защиту, опубликовав предположение, что в течение следующих двенадцати месяцев стоимость акций Tesla может вырасти с нынешних $240 до $800. Верить или сомневаться в прогнозах — дело ваше, но положение дел в компании и в самом деле не очень — как бы Маску не пришлось писать совету директоров компании объяснительную записку в стиле DOGE о том, что он сделал для компании в последнее время. Интересно, что самым большим вкладом в поддержку Tesla на прошлой неделе стала покупка Президентом США Model S, и то, как они совместно с Маском любовались ею на фоне Белого дома. Хорошо, что хоть не «Ладу Калину» купил…

Инфляция уже неинтересна

Объявление данных об инфляции на этой неделе прошло без особого эффекта, хотя фактические данные оказались лучше, чем ожидалось. Интересно, что рынки акций и облигаций по-разному оценили более низкую, чем ожидалось, инфляцию — рынок акций немного подрос, а вот у «умных денег», инвесторов в облигации, реакция была противоположной. Хотя, стоит добавить, что для рынка облигаций важным негативным фактором стало объявление данных о том, что проблема долга и дефицита бюджета США в течение первого месяца президентства Трампа только обострилась. По состоянию на конец февраля дефицит бюджета превысил $1 трлн, хотя позади только половина финансового года, который заканчивается в сентябре. За февраль дефицит составил чуть более $307 млрд, что почти в 2,5 раза больше, чем в январе, и на 3,7% выше, чем в феврале 2024 года. Вот вам и DOGE!

Героем недели стало золото! И неудивительно, потому что в плохие времена всегда хочется спрятаться под надежное крыло. Цена за тройскую унцию наконец-то пробила уровень в $3 000 и продолжила расти. Более того, зная таланты президента Трампа, вдохновение, с которым он берется за решение экзистенциальных проблем, и достаточно времени, еще четыре года в должности, у нас есть большой шанс увидеть не только $3 000, но и $3 500, и уже в третьем квартале, как прогнозируют аналитики Wall Street.

Что дальше? Делать какие-то краткосрочные прогнозы по рынку акций смысла нет никакого, ведь все равно Трамп придет и все перевернет с ног на голову. Следует признать, что его видение мира и настойчивость воплощения собственных фантазий существенно повышает риски инвестиций в акции, которые и без того не маленькие, учитывая, что слова «рецессия», «стагфляция» и безработица все еще не потеряли свою магическую силу. Как известно, более высокие риски требуют большей премии (equity risk premium), но при нынешней высокой оценке рынка акций, даже после коррекции, о премии речь не идет.

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Но не все так грустно: существует высокая вероятность того, что рано или поздно государство вмешается, хотя на прошлой неделе президент Трамп заявил, что «не смотрит в сторону рынка». Сегодня, может, и не смотрит, но если S&P 500 вдруг потеряет еще 5−7% и упадет до уровня 5,150 — 5,300, вплотную приблизившись к зоне медвежьего рынка, то Трампу и его эффективным менеджерам придется таки принять какие-то фискальные меры в поддержку рынка, например, снизить налоги, что, собственно, он и обещал в ходе предвыборной кампании. Итак, надеемся на лучшее — в конце концов, Трамп всех спасет!