Кого своими жертвами выбрал Трамп на этот раз

В целом не очень удачная неделя на рынках ценных бумаг — и на рынке облигаций тревога, и быстрое возобновление рынка акций, после ощутимого падения из-за «Дня освобождения» и тарифной войны, тоже затормозилось. Что стало этому причиной, рассказывает основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

Самое большее значение, конечно, имеют события на долговом рынке и пока инвесторы в государственные облигации США — единственные, у кого есть мужество сказать Трампу, что он делает, мягко говоря, не совсем удачные шаги. Мнение миллионов инвесторов очень просто было высказано через рост доходности долгосрочного долга США, теперь она уже свыше 5%, следовательно, дефицит бюджета будет финансировать все дороже. К тому же и желающих это делать значительно уменьшилось, о чем свидетельствуют неутешительные результаты аукциона по продаже 20-летних облигаций во вторник.

Нет желающих покупать долг — снижается спрос на доллар, а значит, и его цена по отношению к другим валютам. При этом продолжают расти инфляционные ожидания, сейчас они уже на уровне 3,6% и 4,6% на горизонте одного и пяти лет, соответственно. Сами понимаете, что это совсем не то, к чему стремится ФРС, следовательно, рассчитывать на скорейшее снижение ставки центрального банка тоже не стоит. Для рынка акций высокая доходность государственного долга — это тоже «встречный» ветер, и каждый скачок доходности облигаций на этой неделе моментально сопровождался падением основных индексов.

В выигрыше только золото и криптовалюты. Последние, кстати, на этой неделе хотя бы отчасти начали оправдывать звание «цифрового золота». И если так пойдет и дальше, то, похоже, что перспективы и каждого из этих классов активов достаточно неплохие.

Ну и, конечно, чтобы это была за неделя — не неделя, а сплошная скукотища, если бы не Дональд Трамп. В четверг он обрадовал мир новым «большим и красивым» налоговым законом — «One Big, Beautiful Tax Bill», это он, кстати, сам его так назвал. Закон, принятый преимуществом в один голос, подарит богатым определенные налоговые скидки, увеличит нагрузку на бюджет, а значит, потребует дополнительных источников финансирования. Все соратники Трампа ужасно рады и рассказывают об исторической победе, но, опять же, эти «все» не идут в сравнение с сегментом государственных облигаций, реакция которого очень негативная, и вряд ли это можно считать хорошими новостями.

Но и это еще не все… В начале недели, в понедельник, президент Трамп, мягко и аккуратно напал на Apple, пригрозив, что нежелание производить iPhone в Америке будет иметь печальные для компании последствия. Потом эта новость как-то исчезла с радаров и создалось впечатление, что проблема исчерпана. То, что подобное требование является большой проблемой для Apple, — очевидно, потому что производство в США потребует немалых капитальных затрат, и представьте, какой будет цена смартфона, произведенного в США.

Но, несмотря на преклонный возраст, у президента оказалась удивительно хорошая память, и в пятницу он вернулся к теме Apple с новыми силами… Уже традиционно, в собственной социальной сети, в пятницу утром, до открытия торгов, Трамп пригрозил ввести 25% пошлины на продукцию Apple, если iPhone не будут производиться в США. После такого заявления цена на акции Apple полетела вниз, потому что все понимают, что при производстве смартфона в США у компании есть два варианта и оба плохие: либо пытаться продать дорого, что сложно, либо покрыть рост расходов за счет собственной прибыли. Сразу же вспомнились розничные операторы — Walmart, Amazon, Target и другие, которым администрация Трампа посоветовала не повышать цены, а просто «съесть тарифы», то есть покрыть рост расходов за счет собственной прибыли.

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Ну и «вишенка на торте», которая окончательно превратила утро пятницы в «красное», заставив цены на акции двигаться «на юг». Похоже, что переговоры с ЕС по тарифам зашли в очевидный тупик: президент США заявил, что с блоком «очень тяжело иметь дело». «Наши дискуссии с ними ни к чему не приводят! Поэтому рекомендую прямой 50% тариф для Европейского Союза, начиная с 1 июня 2025 года», — заявил Трамп, напомнив миру, что «День освобождения» может стать тем праздником, который еще очень долго будет с нами.