Кофе — новый какао: почему чашка эспрессо вскоре будет стоить на четверть дороже

Любителей кофе ожидает кофейная двузначная инфляция. Конечно, компании найдут способы смягчить последствия — сокращение маржи, сокращение инфляции и т. д. , но цены вырастут. Почему так происходит, рассказал Bloomberg. «Минфин» выбрал главное.

Странно, что розничные цены на кофе до сих пор не выросли. В номинальном выражении оптовые цены на зеленый необжаренный кофе на рынках Нью-Йорка и Лондона уже находятся на самом высоком уровне за всю историю, и побили предыдущий рекорд, установленный почти 50 лет назад, в 1977 году.



Сорт «арабика», который ценится у любителей эспрессо, в декабре в Нью-Йорке почти достиг $3,5 за фунт. Тем не менее поставщики обжаренного кофе (или коротко — обжарщики) все еще продают свой кофе в супермаркетах так, как будто оптовые цены составляют около $2,5 за фунт. Учитывая разницу между оптовыми и розничными ценами, стоимость вашей чашки утреннего бодрящего напитка может вырасти как минимум на 20−25% в течение следующих нескольких месяцев.

Это ценовое отставание затянулось по нескольким причинам. Одна из них: супермаркеты сопротивляются повышению цен. Но разница становится настолько большой, что торговцы кофе говорят, что речь идет о «когда», а не «если»: т. е. высокие розничные цены — это вопрос времени. Вопрос в том, произойдут ли повышения в конце января, или в начале февраля.

Выжидательная игра, которую ведут обжарщики, уже привела к жертвам. В прошлом месяце обанкротился французский поставщик обжаренного кофе Cafés Legal. Еще один крупный торговец кофе в Бразилии также обанкротился в конце 2024 года. И это могут быть далеко не последние жертвы.

Кофе живет в долг

Корни кофейного кризиса — в Бразилии и Вьетнаме, двух крупнейших мировых производителях: плохая погода в этих странах привела к неурожаям. В результате мир потреблял больше кофе, чем производил в течение четырех лет подряд. В период с 2020 по 2024 год дефицит между спросом и предложением составлял примерно 15−20 млн мешков (каждый мешок весит 60 кг). В типичный год мир потребляет около 170 млн мешков. При нынешнем положении дел сезон 2025−2026 годов может продлить дефицит до пятого года подряд — беспрецедентный результат.

Обжарщики использовали запасы, накопленные в урожайные годы, чтобы сократить разрыв, но эти запасы сократились до уровней, которые многие в отрасли считают «неустойчиво низкими». Запасы в так называемых странах назначения (потребляющих странах) закончились, а запасы в местах происхождения (странах-производителях) быстро сокращаются.

Самая большая проблема — это бразильский урожай, который собирают с мая по сентябрь. В середине 2024 года многие ожидали, что он будет большим и остановит эру дефицита. И какое-то время все шло неплохо. Но с октября отрасль начала беспокоиться, а в декабре беспокойство переросло в тревогу: высокие температуры и поздние дожди привели к тому, что на растениях не завязались бутоны, которые позже должны были превратиться в кофейные ягоды.

Если так пойдет и дальше, то запасы сократятся еще больше. По данным Министерства сельского хозяйства США, к концу сезона 2025−2026 годов общие запасы могут упасть до второго самого низкого уровня за 65 лет. Некоторые торговцы кофе считают, что есть большая вероятность того, что запасы упадут до самого низкого уровня в современной истории.

При таком сценарии оптовые цены на кофе в Нью-Йорке могут вырасти до $3,5−4,0 за фунт в течение следующих нескольких месяцев; наиболее оптимистичные торговцы видят потенциал для еще более высоких цен.

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Кофе — очередной спекулятивный товар

Инфляционные потрясения в сфере кофе произошли через несколько месяцев после того, как стоимость другого тропического товара — какао — подскочила до исторического максимума, увеличившись более чем на 175% менее чем за полтора года. Хотя у этих двух товаров мало общего, рост цен заставляет проводить параллели и привлекает спекулянтов.

Являются ли текущие цены — чуть выше $3 за фунт — новой нормой? Или, выражаясь мемами, «кофе — это новое какао», как утверждают некоторые инвесторы?

В отличие от какао, где фермеры годами не зарабатывали денег, а последующее отсутствие инвестиций означает старение и болезни деревьев, кофе — это динамичная отрасль. В нескольких странах плантации управляются как коммерческие предприятия, а не как скудная версия мелких фермеров в какао индустрии. У Бразилии, Вьетнама и Колумбии, а также несколько других стран, есть потенциал производить больше, если позволит погода. Текущие цены стимулируют фермеров.

Но изменение климата представляет собой структурную проблему для кофе. На протяжении поколений урожай находился во власти погоды: заморозки и, в меньшей степени, засухи неоднократно приводили к большим потерям в Бразилии. Проблема в том, что урожай кофе сейчас падает из-за жары, и никто в отрасли не знает наверняка, что именно высокие температуры могут означать для производства.

Так что наслаждайтесь следующими несколькими неделями разумных розничных цен, прежде чем они вырастут. И не удивляйтесь, если повторяющиеся волны жаркой погоды продолжат делать вашу дозу кофеина более дорогой.