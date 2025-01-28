Киевстар и конкурент Nvidia: самые ожидаемые IPO 2025 года

Согласно оценке Renaissance Capital , в 2025 году будет проведено от 155 до 195 IPO. Этот рынок за год вырастет на 30%, а через первичное размещение акций будет привлечено от $40 до $55 млрд. О самых ожидаемых первых выходах на биржу в этом году расскажет «Минфин».

Этот год, вероятно, будет самым непродуктивным. Например, в 2021 году было проведено 397 IPO и привлечено $142,4 млрд. Но первоначальные размещения должны наконец нормализоваться.

Количество IPO и объемы привлеченного капитала

Источник: Renaissance Capital

Постепенное увеличение количества листингов является свидетельством оптимистических настроений на рынке, а также расширением возможностей сделать инвестицию в актив со значительным потенциалом роста.

Результаты IPO 2024 года

В 2024 году компании провели около 150 IPO в США и привлекли около $30 млрд инвестиций.

Около $14 млрд собрали десять эмитентов, пяти из них удалось привлечь в ходе IPO более $1 млрд.

Лидером первоначального размещения в 2024 году стал фонд Lineage, Inc. (LINE), обладающий крупнейшей в мире сетью складов-холодильников. Он привлек $4,4 млрд, проведя рекордное IPO в секторе недвижимости. Однако в ходе дальнейших биржевых торгов результаты LINE оказались довольно посредственными: через несколько месяцев акции компании начали снижаться и потеряли 26,8% от цены размещения.

Стоимость акций Lineage, Inc.

Источник: NASDAQ

Успешными оказались IPO технологических компаний. Акции социальной сети Reddit (RDDT) после листинга подорожали на 270%, а стартап Rubrik (RBRK), который работает в области кибербезопасности и поддерживается Microsoft, вырос почти на 84%. Оба упомянутых эмитента проводили размещение на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE).

Кроме них, выдающиеся результаты показала компания из области полупроводников — Astera Labs Inc. (ALAB), прибавив с момента листинга 120%.

Стоимость акций Astera Labs Inc. (ALAB)

Источник: NASDAQ

Общие показатели IPO в 2024 году могли быть еще лучше, но перспективы отказа ФРС от дальнейшего снижения процентных ставок, определенный рыночный хаос перед президентскими выборами в США и мощное финансирование частного рынка привели к определенному «охлаждению» среди кандидатов на IPO и заставили их перенести даты начала публичных торгов.

Главные дебюты-2025

В этом году уже прошло несколько знаковых дебютных размещений. Самое заметное — первый выход на биржу американского производителя и экспортера сжиженного природного газа Venture Global. На прошлой неделе компания разместила свои акции в Нью-Йорке за $25 за бумагу — в пределах заявленного ценового диапазона $23−27.

Полностью разведенная рыночная стоимость Venture Global, по итогам листинга, составила $67 млрд. Это на 39% меньше отметки в $110 млрд, на которую компания рассчитывала изначально. Venture Global продала на Нью-Йоркской фондовой бирже 70 млн акций за $1,8 млрд. Ее IPO стало крупнейшим в энергетическом секторе США за более чем 10 лет.

В настоящее время готовят свои IPO несколько известных компаний: от быстрорастущих финтех-стартапов до мощных технологических игроков.

В общей сложности можно выделить четыре сектора, где ожидаются самые громкие первичные размещения:

Финтех (Stripe, Zopa, Klarna, Revolut, Chime Financial). Технологии (Databricks, Discord, CoreWeave, Genesys, SailPoint Technologies, Clario). Электронная коммерция (Shein, Instacart). Телекоммуникации (Reliance Jio, Киевстар).

К крупнейшему в истории Индии размещению с целевой оценкой более $120 млрд готовится Reliance Jio, телекоммуникационное подразделение Reliance Industries.

Reliance Jio — крупнейший оператор связи в стране с 460 млн беспроводных абонентов по состоянию на конец октября. Несмотря на потерю абонентов с момента повышения тарифов в июне прошлого года, компания сохранила лидерство. Повышение тарифов рассматривалось, как часть стратегии монетизации услуг 5G перед листингом, и позволило резко увеличить доходы компании в сентябрьском квартале.

Недавно компания Jio Platforms объявила о партнерстве с мировым технологическим гигантом Nvidia с целью совместной разработки языковых моделей ИИ, при этом Амбани стремится совершить революцию в сфере ИИ с помощью инновационных решений.

Ожидается, что технологический толчок, а также фокус на ИИ дадут ему конкурентное преимущество перед стартапами. RJio также получило регуляторное одобрение для запуска услуг спутникового интернета.

За последние пять лет RIL потратила около $3 млрд на приобретение телекоммуникаций, интернета и цифровых технологий.

Знаковые события ожидаются и на украинском телекоммуникационном рынке. В этом году оператор сотовой связи «Киевстар» может стать первой украинской компанией, которая проведет IPO в США.

13 января 2025 года VEON Ltd., глобальный цифровой оператор, и Cohen Circle Acquisition Corp. I, специальная компания по покупке, объявили о подписании письма о намерениях с целью опосредованного размещения «Киевстар», цифрового оператора VEON в Украине, на Nasdaq Stock Market LLC в Соединенных Штатах.

«Киевстар» является ведущим цифровым оператором Украины с крупнейшим в стране бизнесом мобильной и фиксированной связи и обслуживает около 24 млн клиентов. Портфолио цифровых услуг компании включает в себя цифровую платформу здравоохранения Helsi с зарегистрированной базой пользователей в 28 млн и развлекательную платформу «Киевстар ТВ».

Также Киевстар является ведущим поставщиком корпоративных услуг в Украине, который поддерживает украинский бизнес с помощью облачных решений, решений для кибербезопасности, искусственного интеллекта, разработки программного обеспечения через «Киевстар Тех». Ко всему этому может добавиться сервис такси, поскольку недавно телеком-оператор подал заявку в АМКУ на покупку Uklon.

Поставщик медицинских товаров Medline Industries — еще один кандидат на громкое IPO в 2025 году. Ее нынешние акционеры — Blackstone, Carlyle и Hellman & Friedman — купили компанию в 2021 году в рамках сделки объемом в $34 млрд.

По данным PitchBook, фирма в последний раз оценивалась более чем в $42 млрд, а аналитики Renaissance Capital прогнозируют, что она может привлечь около $50 млрд во время IPO. Medline подала конфиденциальную заявку на IPO в декабре, сообщает Reuters.

Азиатский гигант скорой моды Shein планирует провести листинг в Лондоне в первой половине 2025 года, утверждают источники Reuters. По словам одного из них, IPO может быть завершено уже к Пасхе, то есть до 20 апреля.

Другой источник сообщил, что Shein работает над листингом первой половины этого года, но точные сроки пока не определены. Shein был оценен в $66 млрд на инвестраунде в прошлом году. Текущая оценка стоимости Shein и сумма, которую компания рассчитывает привлечь на бирже в Лондоне, неизвестна.

Активно будет привлекать в этом году капитал сектор финтеха. Американский финтех-стартап Chime подал заявку на IPO незадолго до Нового года и планирует выйти на биржу в 2025 году, сообщили источники Bloomberg.

Компания предоставляет пользователям банковские услуги через приложение. В последний раз Chime привлекал инвестиции в 2021 году — тогда компанию оценили в $25 млрд. По данным PitchBook, всего компания привлекла $2,65 млрд. Среди инвесторов — венчурные фонды Menlo Ventures, Forerunner Ventures, Sequoia Capital, Coatue Management и Acrew Capital.

Две компании-конкуренты Chime в сфере финтех-технологий, Klarna и Stripe, также вошли в список претендентов на проведение IPO в этом году. Шведская Klarna, специализирующаяся на покупке формата «покупай сейчас — плати позже», подала заявку на проведение IPO в Соединенных Штатах. По данным PitchBook, последняя оценка Klarna составляет $6,7 млрд.

В октябре прошлого года подал заявку на IPO на бирже Nasdaq разработчик микросхем из Кремниевой долины Cerebras Systems. Стартап сейчас оценивается в $4 млрд, но у него амбициозные планы: он стремится конкурировать за долю рынка с его лидером — одной из самых дорогих компаний в мире Nvidia (капитализация в конце декабря 2024 года — $3,4 трлн).

Cerebras рассчитывает получить преимущество благодаря своему флагманскому продукту — вычислительной платформе CS-3, которая рассчитана на нагрузку при ИИ-вычислениях и может быть объединена в кластер для питания суперкомпьютеров.

В документах к IPO Cerebras сообщил, что в 2023 году его выручка выросла более чем в три раза — до $78,7 млн, убыток сократился на 32% — до $2,92 на акцию. Среди рисков для инвесторов — зависимость компании от одного клиента: 83% выручки компании в 2023 году поступило от базирующейся в ОАЭ ИИ-компании G42, которая тесно связанна с этим государством.

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На что обращать внимание при выборе дебютантов

Если вы намерены инвестировать в одну из таких компаний, будьте готовы к большим объемам данных, которые придется обработать, прежде чем сделать выбор.

Анализируйте финансовые отчеты кандидатов. Их можно найти на сайте комиссии по ценным бумагам и биржам (вбиваем тикер компании в поиске), на официальном сайте компании или на сайтах бирж, где будет происходить размещение (форма S-1).

Обращайте внимание на всеобщие рыночные настроения. Компании, только начинающие торговаться на бирже, относятся к рисковым активам, и если на рынке преобладает пессимизм, даже компании с превосходными финансовыми показателями могут потерпеть неудачу.

Заранее отмечайте локап-период (Lock-up Period). В контексте IPO — это определенный промежуток времени после первичного размещения акций (IPO), в течение которого инсайдеры компании, такие как учредители, топ-менеджеры, инвесторы ранних стадий, а также сотрудники, не имеют права продавать свои акции. По истечении этого периода может наблюдаться медвежье давление на стоимость бумаги.