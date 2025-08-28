Киевстар: что происходит с акциями мобильного оператора на американской бирже Nasdaq

Первая украинская компания, которая разместила свои акции на американской бирже, торгуется там уже в течение двух недель. За это время бумаги Киевстара продемонстрировали высокую волатильность, несколько раз обнадеживая и разочаровывая инвесторов. Почему так происходит, и какие дальнейшие перспективы мобильного оператора на открытом рынке, рассказывает «Минфин».

Как рынок оценивает украинскую компанию

Торговля акциями Kyivstar Group Ltd, материнской компании оператора мобильной связи Киевстар, началась на американской технологической бирже Nasdaq Stock Market 15 августа. Акции были размещены не с помощью более распространенной процедуры IPO, а благодаря процедуре SPAC — слияние с «компанией-оболочкой» Cohen Circle Acquisition Corp.

То есть на фондовом рынке уже была компания без каких-либо активов, а единственной ее целью было со временем найти партнера, желающего начать торговлю своими акциями благодаря слиянию с ней. Для компании слияние с такой «оболочкой» значительно упрощает размещение акций, к тому же это дешевле, чем традиционное IPO.

Одна из крупнейших компаний в истории, которая размещала свои акции через SPAC, — музыкальный стриминг Spotify, который сейчас оценивается в $141 млрд. Также такой вариант выхода на биржу выбрала в свое время космическая компания Virgin Galactic. Теперь этим вариантом воспользовался и Киевстар. Для торговли на Nasdaq компания выбрала тикер KYIV.

Как сообщал президент Киевстара Александр Комаров, на бирже планировалось разместить не более 20% акций компании, а ее мажоритарным пакетом по-прежнему будет владеть компания VEON.

Поскольку акции Cohen уже торговались на бирже до слияния, точную цену бумаг в момент размещения назвать сложно. По данным портала Yahoo Finance, стартовал Киевстар с цены в $12,7 за акцию.

Уже в первый день KYIV пережил падение примерно на 7,4%, а в дальнейшем было еще несколько резких колебаний. 19 августа акции компании подпрыгнули на невероятные 17%, продемонстрировав один из самых лучших показателей на американском рынке. На пике акции Киевстар достиг $16,48. Это произошло на фоне визита Владимира Зеленского в Белый дом и активизации разговоров о возможном завершении войны. «Я уверен, что эти новости имеют большое значение для спроса на рынке», — отметил главный инвестиционный директор Siebert Financial Марк Малек.

Долго удерживать высокую цену акций компании не удавалось. Уже в последующие дни начался спад, и к моменту написания статьи они стоили $11,82. То есть примерно на 7% меньше, чем в момент размещения.

Сколько зарабатывает и куда тратит Киевстар

Исходя из цены акций, капитализация Киевстара сейчас составляет $2,73 млрд, а один из ключевых мультипликаторов PE (соотношение прибыли к стоимости компании) равняется 9,38. В целом это свидетельствует о недооцененности компании. Например, средний показатель PE для компаний из индекса Nasdaq-100 (сюда входят крупнейшие компании этой биржи) составляет 34. То есть если бы у Киевстара этот показатель был такой же, то капитализация мобильного оператора достигала бы почти $10 млрд.

Киевстар остается крупнейшим мобильным оператором Украины с 22,4 млн абонентов. Для сравнения: у Vodafone Украина их около 16 млн, у lifecell — 9,5 млн. Также Киевстар занимает лидерские позиции по услуге домашнего интернета — таких клиентов у компании около 1,1 млн.

Большая абонентская база обеспечивает прибыльность компании. По итогам второго квартала этого года, общий доход Киевстара достиг 11,86 млрд грн, что почти на 26% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Показатель EBITDA (прибыль до вычета расходов по процентам, налогов, износа и амортизации) составляет за квартал 6,9 млрд грн, что на 23% больше, чем год назад.

В Киевстаре заявляют о своей стратегии трансформации от телеком-оператора до провайдера цифровых услуг. В своих отчетах компания активно подчеркивает рост числа пользователей такими сервисами.

В частности, еще в 2022 году мобильный оператор купил цифровую медицинскую информационную систему Helsi. По оценкам экспертов, в тот период она стоила около $10 млн, хотя до полномасштабного вторжения оценивалась в несколько раз дороже. На данный момент количество пользователей сервиса достигает 2,5 млн, а это на 15% больше, чем год назад.

Также компания развивает свой стриминговый сервис — Киевстар ТB. Количество его пользователей за год выросло почти на 22% — до 2 млн человек.

Одной из крупнейших инвестиций в истории Киевстар стала покупка сервиса заказа такси Uklon в марте этого года за $155 млн. Число пользователей сервиса за квартал составило 3,5 млн. Как предполагает эксперт рынка телекоммуникаций Роман Химич, добавив в свой портфель Uklon, Киевстар пытался повысить свою ценность в глазах инвесторов на американском рынке.

По словам руководителя развития инвестиционных продуктов БТС Брокер Сергея Гончаренко, сильными сторонами Киевстар являются доминирующая позиция на телеком-рынке, устойчивые финансовые результаты и фокус на инновациях, включая партнерства в сфере новейших технологий.

В то же время следует осознавать и слабые места компании. Несмотря на акцент на развитии цифровых технологий, Киевстар остается в первую очередь именно мобильным оператором. Направление телекоммуникационных услуг приносит компании 89% дохода.

В этом же секторе есть существенные проблемы. Число абонентов мобильной связи компании за последний год снизилось на 1 млн. В этом Киевстар неуникальный, отток количества клиентов в последние годы переживают также Vodafone Украина и lifecell. К этому приводит несколько факторов. Во-первых, выезд миллионов украинцев за границу из-за войны. Во-вторых, если раньше многие пользователи были одновременно абонентами нескольких операторов, чтобы дешевле звонить на них, то с ростом значения мобильного интернета они все чаще остаются только с одним оператором.

В то же время самую большую угрозу для инвестиций в компанию представляют риски, связанные с российскими корнями Киевстара.

Российский след и риски национализации

Как уже отмечалось, главным акционером Киевстара является компания VEON. Она была создана в 2009 году для объединения одного из лидеров российского мобильного рынка VimpelCom (бренд Билайн) с Киевстар. Далее холдинговая компания продолжала покупать мобильных операторов в разных странах мира, и сейчас, кроме Украины, работает в Бангладеше, Казахстане, Кыргызстане, Пакистане и Узбекистане.

После начала полномасштабного российского вторжения VEON заявил о продаже своего российского оператора местным управленцам. Сумма сделки оценивалась в $2,2 млрд.

Акции главного владельца Киевстара торгуются на Nasdaq. Капитализация VEON составляет около $4 млрд — то есть ненамного больше своего главного украинского актива.

Поскольку компания представлена на бирже, то у нее множество разнообразных инвесторов, но в контексте обвинений в связях с россией внимание привлекает LetterOne Investment Holdings SA, которой принадлежит 47% акций холдинга.

Основателем LetterOne является российский подсанкционный олигарх Михаил Фридман. В 2022 году эта инвестиционная компания исключила его вместе с другим российским миллиардером Петром Авеном из совета директоров. LetterOne уверяет, что олигархи не управляют компанией и не получают дивиденды, но свою часть акций в ней не потеряли. Доля Фридмана оценивается почти в 38%.

Последнего оказалось достаточно, чтобы Великобритания приказала компании LetterOne продать регионального провайдера широкополосного доступа Upp Corporation, заявив, что ее владение представляет угрозу национальной безопасности.

После начала полномасштабной войны в Украине активно обсуждалась возможность национализации Киевстара. В 2023 году был наложен судебный арест на активы Фридмана в нашем государстве. В частности, это касалось и 47% акций Киевстара — доля, принадлежащая LetterOne в VEON. Однако в конце прошлого года суд снял арест с этих акций.

На данный момент вероятность национализации Киевстар маловероятна из-за запутанной структуры собственности компании. Ее сложно атаковать, не задев розничных акционеров VEON, купивших акции на американской бирже. Кроме того, у Киевстара есть влиятельный защитник — в Совет директоров компании входит Майк Помпео, бывший Госсекретарь США.

Фридман со своими партнерами потерял ряд активов в Украине. В частности, они являлись ключевыми акционерами уже государственного Сенс Банка, а сейчас продвигается национализация производителя минеральной воды «Моршинская». В то же время свою долю в Киевстаре российский олигарх, по всей вероятности, сможет защитить. Выход компании на американскую биржу еще больше запутывает структуру собственности и увеличивает репутационные риски Украины в случае национализации.