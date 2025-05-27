Спрос на новые авто в ЕС вырос на 1,3% в апреле: Гибриды и электромобили лидируют

В апреле 2025 года количество регистраций новых легковых автомобилей в ЕС увеличилось в годовом исчислении на 1,3% — до 925 358 ед. Об этом свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), сообщает Укравтопром.

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Положительную динамику вновь продемонстрировали только такие сегменты авторынка, как электромобили (BEV) и гибриды (HEV и PHEV).

Регистрация новых автомобилей в ЕС по источнику питания:

Гибриды (HEV) — 320 725 (+21%);

Бензиновые авто — 261 709 ед. (-21%);

Электромобили (BEV) — 145 341 ед.

Дизельные автомобили — 88 974 (-24%);

Плагин-гибриды — 81 554 (+31%);

Остальные — 27 055 (-11%).

С начала года в странах ЕС было зарегистрировано более 3,6 млн новых авто, что на 1,2% меньше, чем в прошлом.

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