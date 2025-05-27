В апреле 2025 года количество регистраций новых легковых автомобилей в ЕС увеличилось в годовом исчислении на 1,3% — до 925 358 ед. Об этом свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), сообщает Укравтопром.
Спрос на новые авто в ЕС вырос на 1,3% в апреле: Гибриды и электромобили лидируют
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Положительную динамику вновь продемонстрировали только такие сегменты авторынка, как электромобили (BEV) и гибриды (HEV и PHEV).
Регистрация новых автомобилей в ЕС по источнику питания:
- Гибриды (HEV) — 320 725 (+21%);
- Бензиновые авто — 261 709 ед. (-21%);
- Электромобили (BEV) — 145 341 ед.
- Дизельные автомобили — 88 974 (-24%);
- Плагин-гибриды — 81 554 (+31%);
- Остальные — 27 055 (-11%).
С начала года в странах ЕС было зарегистрировано более 3,6 млн новых авто, что на 1,2% меньше, чем в прошлом.
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Источник: Минфин
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Комментарии - 1
Чистих електромобілів вже продається в два рази більше, ніж дизельних. На ринку ЄС, який всі вважали «нецікавим» для електрокарів. І це при тому, що ціна на них доволі кусюча досі. Що буде, коли ціни зрівняються з ДВЗ, цілком прогнозовано.
А всі продані BEV/PHEV/HEV — це зниження споживання нафти. Мінус дві тонни нафти на рік на кожен проданий електрокар. Мінус тонна — на кожен проданий гібрид. І це зниження накопичується з року в рік, поки машини на ходу.