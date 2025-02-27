Китайские акции ИИ: инвестриски и возможности на фоне новых ограничений США

В то время как Nasdaq показал скромный рост на 2,7% с начала года, индекс China Tech (китайских технологических компаний) вырос на +22,9%. Главной темой остается продолжительное соперничество за мировое доминирование между двумя крупнейшими экономиками мира. Однако инвесторы в первую очередь сосредоточены на краткосрочной прибыльности. Следует ли ее искать в технологическом секторе КНР, рассказал руководитель аналитического направления компании Blackshield Capital Илья Кислицкий.

DeepSeek и его влияние на китайский технологический сектор

Недавнее достижение компании DeepSeek привлекло значительное внимание мировых инвесторов, ведь оно демонстрирует, как можно реализовать потенциал искусственного интеллекта при умеренных затратах и без существенных капитальных вложений.

В технологической сфере DeepSeek, китайская компания в области ИИ, создала доступного чат-бота, способного конкурировать с ChatGPT от OpenAI. В отличие от западных аналогов, эта разработка базируется на моделях с открытым исходным кодом, что значительно упрощает интеграцию ИИ. Такой подход может повысить эффективность в различных отраслях — от автономного транспорта до робототехники и биотехнологий. Однако краткосрочная прибыльность для ведущих китайских технологических компаний остается под вопросом.

Выход DeepSeek на рынок усилил внутреннюю конкуренцию в отрасли, вероятно, вызвав ценовые войны. Несмотря на то, что инновации на основе ИИ способствуют долгосрочному экономическому росту Китая, они могут усилить дефляционное давление. Дополнительную неопределенность создает растущее влияние государства на крупные технологические компании, ведь национальные интересы все чаще преобладают над прибылью акционеров.

Успех DeepSeek свидетельствует о стремлении Китая к технологической независимости. Способность компании соперничать с ведущими американскими разработчиками, несмотря на ограниченный доступ к передовым чипам Nvidia, является свидетельством быстрого развития полупроводниковых и вычислительных мощностей страны. Со временем это может уменьшить зависимость от западных технологий, однако в то же время усугубит риск введения новых санкций со стороны США, что лишь обострит соперничество между двумя сверхдержавами.

Экономический раскол: ограничение США и их последствия

Эта ситуация получила продолжение 21 февраля 2025 года, когда президент США подписал указ «America First Investment Policy». Документ вводит потенциальные ограничения на инвестирование пенсионных и благотворительных фондов США в китайские высокотехнологичные компании. Хотя конкретные санкции еще не внедрены, указ предусматривает усиление контроля над инвестициями в области искусственного интеллекта, биотехнологий и передового производства.

Эти ограничения могут существенно повлиять на многочисленные китайские компании, особенно те, которые являются частью цепей поставок в сфере ИИ. Исторические данные свидетельствуют, что акции компаний, подпадающих под прямые инвестиционные запреты США, обычно показывают среднее падение, превышающее 20% в течение года. Инвесторы уже начали фиксировать прибыль с китайских технологических и ИИ-акций, и дальнейшие действия правительства США могут быстро свести на нет их рост с начала года.

Среди пострадавших компаний можно выделить Legend Biotech, ACM Research, Vipshop Holdings, Qifu, Baidu, Alibaba, JOYY, Futu, PDD и другие. Доля владения этими компаниями среди американских институциональных инвесторов превышает 10%.

Регуляторная неопределенность может также повлиять на стоимость китайских компаний, торгующихся на американских биржах, особенно тех, где значительная часть принадлежит институциональным инвесторам из США. Кроме того, указ президента является сигналом о более глубоком экономическом расколе между США и Китаем.

Китайским компаниям, которые зависят от иностранного капитала, вероятно придется искать альтернативные источники финансирования — внутренние рынки или партнерства с неамериканскими инвесторами. Повышенный контроль может также ограничить доступ компаний, работающих в критически важных секторах, таких как производство полупроводников и облачные вычисления, к передовым технологиям и глобальным цепям поставок.

Перспективы и риски для инвесторов в китайские акции ИИ

Регуляторные риски требуют аккуратного подхода к инвестированию в китайские технологические акции. В ближайшей перспективе оптимизм инвесторов может сохраняться благодаря притоку капитала в гонконгские активы на фоне ослабления юаня. Впрочем, в течение следующих нескольких кварталов рост корпоративной прибыли в технологическом секторе Китая, вероятно, не оправдает ожиданий, что усложнит дальнейший рост цен на акции.

Инвесторам следует внимательно следить за действиями правительства Китая, поскольку Пекин может ввести меры стимулирования по смягчению экономического давления и стабилизации фондовых рынков.

Сочетание геополитических ограничений и технологических достижений в сфере ИИ формирует сложную инвестиционную среду для китайских технологических компаний. Несмотря на стремительный прогресс DeepSeek, подчеркивающий достижения Китая в сфере искусственного интеллекта, существуют существенные структурные препятствия от американских инвестиционных ограничений до роста внутренней конкуренции. Эти факторы могут сдерживать устойчивый рост рынка.

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Инвесторам следует оставаться внимательными и тщательно оценивать как потенциальные риски, так и возможности в условиях постоянных изменений на рынке.

Рационально сформированный диверсифицированный портфель с минимальным влиянием политических рисков может стать эффективной стратегией в условиях сохранения неопределенности.