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12 апреля 2024, 18:32 Читати українською

Китай привел к падению Apple, а Apple променяла его на Индию

Уходящая неделя напомнила о некоторых понятиях, которые еще недавно были в центре внимания сообщества инвесторов и заполняли аналитические материалы ведущих финансовых изданий. Имею в виду «Выше и надолго» на макроэкономическом фронте и «Большая семерка» — на корпоративном. Почему к ним было особое внимание, рассказал основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

Уходящая неделя напомнила о некоторых понятиях, которые еще недавно были в центре внимания сообщества инвесторов и заполняли аналитические материалы ведущих финансовых изданий.

Инфляция вновь растет

Данные о потребительской инфляции (СРІ) в США, объявленные в среду, вызвали определенное разочарование, а может быть, и беспокойство. Индекс инфляции оказался выше, чем ожидалось, и выше, чем в предыдущем месяце. Да и, в целом, график инфляции в течение последнего года как-то не очень демонстрирует движение к желаемым 2%, пусть и «ухабистое», как назвал его Глава ФРС Пауэлл. Некоторые руководители ФРС даже предупредили, что недавний рост инфляции «был относительно широк, и потому не стоит воспринимать его, как лишь статистическое отклонение».

Высокая инфляция напомнила о доктрине ФРС под названием «Выше и надольше». Напомню, что речь идет о процентной ставке ФРС, которую центральный банк может удерживать на высоком уровне еще достаточно долго, чтобы предотвратить возвращение инфляции к высоким уровням. И если в начале года инвесторы ожидали, что снижение ставки начнется уже весной, то после последних данных речь идет только о ноябре, как раз под президентские выборы в США.

Apple покидает Китай

А вот в Китае совсем другая проблема: инфляция почти не растет, что свидетельствует о замедлении экономики. Интересно, что недавно Goldman Sachs и Morgan Stanley улучшили прогноз экономического роста в 2024-м году, объясняя это ростом промышленного производства и объемами экспорта. Но прогнозы прогнозами, а реальность дарит сюрпризы, иногда, или и часто, не очень приятные. Так и на этот раз, в марте объемы экспорта, в финансовом измерении, упали на 7,5%, по сравнению с прошлым годом, что стало самым большим падением с августа прошлого года. Да и в целом, несмотря на попытки китайского руководства как-то восстановить экономический рост, дела в Поднебесной идут «не очень». Проблем также добавляет тот факт, что многие компании покидают Китай, предпочитая соседнюю Индию.

Перемещение компаний из Китая в Индию, похоже, набирает обороты. Взять хотя бы Apple, которая в прошлом финансовом году произвела в Индии iPhone на сумму $14 млрд, удвоив объемы предыдущего года. По данным Bloomberg, сегодня Apple производит в Индии 14%, или примерно 1 из 7 своих основных продуктов и планирует наращивать объемы. Несмотря на то, что Китай остается крупнейшим центром производства iPhone и крупнейшим зарубежным рынком для Apple, доходы компании в Поднебесной падают, благодаря растущему китайскому конкуренту Huawei и расширению запрета на использование iPhone госслужащими.

Техногиганты уже не радуют

Как вы знаете, еще одним сакральным понятием последнего года стало словосочетание «Великолепная семерка», включающее в себя семь крупнейших технологических компаний мира. Именно эта семерка тянула на себе рынки в течение всего прошлого года, но вот в последнее время не у всех дела обстоят одинаково хорошо: определенные проблемы, прежде всего связанные с китайским рынком, появились у Apple, цена на акции которой с начала года прекратила расти.

Но больше других в последнее время пострадала Tesla. Конкуренция в сегменте электрических автомобилей растет, появляются новые хорошие модели, а цены снижаются, что вызывает серьезную обеспокоенность инвесторов. Вот и на прошлой неделе Ford снизил цены на свой электрический пикап, что ударило по конкурентам, в первую очередь, Rivian и Lucid, цена на акции которых упала до исторических минимумов. Да и Tesla тоже неспокойно, ведь компания не способна укрепить конкурентную позицию, предложив рынку новые модели по хорошей цене.

Конечно, Маск, как гениальный продавец, нашел выход — тут же объявил о запуске «роботакси», что позволило уберечь акции компании от падения, но надолго ли? С начала года цена акций Tesla снизилась на 21%, и, похоже, это может быть история под названием «Ниже и надолго». Кстати, с точки зрения личного состояния, господин Маск тоже «страдает»: его уже обогнал Марк Цукерберг, благодаря росту цены на акции Meta на 67% с начала года.

В пятницу утром начался сезон квартальных результатов. Традиционно, первыми о своих достижениях в первом квартале доложили банки и финансовые компании. BlackRock порадовал: объемы денег в управлении и прибыльность увеличиваются, что и неудивительно, учитывая рост рынков акций, криптовалют и сырья в первом квартале. Wells Fargo, наоборот, заработал меньше денег, но не теряет оптимизма, надеясь, что высокие процентные ставки продержатся дольше, создавая лучшие возможности для заработка.

Читайте также: Чего ждать от отчетов крупнейших американских компаний

Сезон результатов — это всегда важный период в жизни компаний и инвесторов, и впереди нас ждут еще несколько недель увлекательных событий, когда будут отчитываться крупнейшие компании мира, что, собственно, и определит судьбу рынка в среднесрочной перспективе.

Автор:
Компан Иван
Финансист, основатель First Kyiv Investment Club Компан Иван
First Kyiv Investment Club
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