Чего ждать от отчетов крупнейших американских компаний

Эта неделя отмечается началом отчетностей за первый квартал 2024 года — периодом, когда большинство публичных американских компаний анонсируют свои финансовые результаты за квартал. Как новые отчеты могут повлиять на мировой фондовый рынок, ЭП рассказал старший инвестиционный аналитик Blackshield Capital Андрей Грищук. «Минфин» публикует ключевые тезисы.

На какие сектора обратить внимание

Нынешний сезон начинают в пятницу (12 апреля) такие системообразующие банки, как: JPMorgan, Citigroup и Wells Fargo. В целом, результаты деятельности этих банков критически важны, ведь они сами по себе чувствительны к изменениям в макроэкономике, что косвенно указывает на наличие проблемных мест.

Особую опасность в финансовом секторе на данный момент представляют региональные банки, у которых большая доля на данный момент проблемных кредитов в коммерческой недвижимости (около 30% в общем кредитном портфеле).

Фактор состояния данных региональных банков будет также важен, ведь он будет непосредственно указывать на стабильность части банковской системы США. Большее внимание к этому вопросу привлекает недавний кризис с NYCB, прямо указавший на потенциальные риски в деятельности банков.

Многие коммерческие кредиты были выданы во время недавнего периода исторически низких процентных ставок. Учитывая, что изменение процентных ставок в экономике за последние 3 года радикально изменилось, заемщики будут вынуждены рефинансировать их по значительно более высоким процентным ставкам.

К примеру, последние данные указывают на то, что долларовая сумма безнадежных кредитов на коммерческую недвижимость превысила резервы на покрытие убытков, которые есть у крупных банков, поскольку все больше заемщиков не успевают своевременно осуществлять платежи.

Также не менее важен выход отчетностей группы компаний «Великолепной семерки», доминирование которой, хоть в последнее время и стало немного ослабевать, однако продолжает занимать высокую долю в структуре фондового рынка США.

Такая высокая концентрация в этих компаниях и объясняет важность их отчетностей, что оказывает непосредственное влияние на котировки фондового рынка.

Ключевыми для анализа состояния экономики и дальнейших перспектив роста фондового рынка также станут компании, чувствительные к изменениям в экономической активности, такие как Consumer Discretionary или Industrials. Именно эти сектора отражают настроения потребителей, их склонность к новым покупкам и уровень капитальных инвестиций компаний.

Какие могут быть риски

Первым фактором является инфляция, которая имела негативные тренды в январе-феврале. Сервисная инфляция, которая оказалась устойчивой за последние два месяца, а также риск возврата товарной инфляции из-за роста цен на основные материалы для выпуска товаров являются одними из главных рисков для корпоративной прибыли.

Не менее важен фактор влияния тенденции по снижению прибыли на уровень найма новых работников. Этот фактор также прямо указывает на наличие вероятной рецессии в будущих кварталах.

Ведь последние данные по поиску новой работы, снижению full-time занятости и уменьшению планов по найму самими компаниями, вероятно, уже указывают на первые реакции компаний по занятости. Таким образом, важен будет поиск ответов на наличие продолжения данной тенденции.

Изменились ли прогнозы

В целом, за первый квартал аналитики снизили прогнозы EPS (прибыль на акцию) в меньшей степени, чем обычно, — на 2,5% (с 31 декабря по 27 марта), что на 1,2% меньше, чем в среднем за последние 5 лет.

7 из 11 секторов ощутили снижение своих EPS, в которых лидерами стали Materials (-13,0%) и Energy (-12,3%), самое высокое повышение EPS было зафиксировано в Communication Services (+2,2%).

Несмотря на значительные изменения макроэкономических прогнозов, изменения в прогнозируемой прибыли на 1 кв. 2024 с начала года состоялись на уровнях ниже 5-летнего среднего значения.

При этом самых больших изменений претерпели циклические сектора экономики, в частности, сектор Materials, Energy и Industrials.

Однако, несмотря на вышеупомянутую динамику, важным фактором остается то, что разница между небухгалтерской прибылью (non-GAAP EPS) и бухгалтерской прибылью (GAAP EPS) продолжает расти.

Например, у 24 из 30 компаний, которые входят в DJIA (Dow Jones Industrial Average), медианная разница между показателем non-GAAP EPS и GAAP EPS в 31%, что превышает медианную разницу за 5 лет в 11,7%.

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Важность такой разницы говорит о том, что non-GAAP EPS не включает неденежные или нерегулярные расходы, поэтому дают более четкую картину результатов деятельности, но, в то же время, могут корректировать EPS, чтобы увеличить прибыль на акцию.

В этом квартале такой тренд большого разрыва, начавшийся еще во 2 квартале 2023 года, может продолжиться, что будет говорить об ухудшении качества прибыли.