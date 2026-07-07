Киевстар или МХП: акции какой компании лучше добавить в свой портфель

Хотя на отечественном фондовом рынке акции украинских компаний практически не торгуются, некоторые знаковые компании представлены на международных площадках. Самые известные из них — крупнейший оператор мобильной связи «Киевстар» и ключевой производитель куриного мяса — МХП. «Минфин» решил подробно разобрать финансовые показатели обеих компаний, чтобы определить, акции какой из них стоит держать частному инвестору.

«Минфин» продолжает проект по формированию инвестиционного портфеля наших читателей. Мы анализируем несколько активов, в которые можно вложить деньги, а вы голосуете и определяете, стоит ли добавлять их в свою корзину.

На этот раз мы предлагаем вам рассмотреть акции двух крупных украинских компаний: МХП и Киевстар. Первая торгуется на Лондонской бирже еще с 2008 года. Вторая вышла на американскую технологическую биржу Nasdaq летом прошлого года. Итак, давайте разберемся, что из себя представляют эти компании и какая из них заслуживает вашего голоса.

МХП

В первую очередь МХП ассоциируется с производством куриного мяса, которое продается под брендом «Наша ряба». В этой сфере компания является абсолютным лидером: по оценкам экспертов, ей принадлежит 64% рынка мяса птицы в Украине. Кроме того, более 80% всего экспорта куриного мяса из нашей страны также осуществляет МХП.

При этом эта компания является не просто национальным, а европейским лидером по производству куриного мяса. Как сообщал профильный журнал WATTPoultry International, общее поголовье кур в компании за год составило 528 млн. Для сравнения: у британского мясного гиганта 2 Sisters Food Group — 525 млн, а у нидерландской Plukon Food Group — 507 млн.

Компания не только удерживает лидерство на континенте, но и укрепляет его благодаря инвестициям. Еще в 2019 году аграрная корпорация приобрела контрольный пакет акций словенского производителя куриного мяса Perutnina Ptu. Уже тогда эта компания обладала производственными мощностями в других балканских странах.

В прошлом году была приобретена одна из крупнейших компаний по производству курицы и свинины в Испании — Grupo UVESA — за около $300 млн. А в этом году заключено соглашение о поэтапной покупке около 70% акций крупнейшего производителя мяса в Греции Th. Nitsiakos AVE, что позволило еще больше укрепить позиции на Балканах.

В то же время компания не ограничивается производством курицы и активно развивается в других направлениях. Ключевое из них — это собственное выращивание сельскохозяйственной продукции, преимущественно зерновых и масличных культур. МХП владеет вторым по величине земельным банком в Украине — 351 тыс. гектаров. Больше всего — на несколько тысяч гектаров — только у агрохолдинга Kernel.

Основная цель этого направления — выращивание сырья для производства комбикорма на собственных мощностях. Затем этот корм отправляется на птицефабрики компании, что обеспечивает ей вертикальную интеграцию. Однако в настоящее время МХП выращивает сельскохозяйственной продукции значительно больше, чем требуется для собственных нужд, что делает компанию одним из крупнейших экспортеров зерна, масла и шрота.

Другое направление — это работа в сегменте массовой розничной торговли. Помимо бренда «Наша ряба» компании принадлежит производитель мясных и колбасных изделий «Бащинский», маринованной курицы «Аппетитная», замороженных готовых блюд «Легко!», куриных снеков «РябChick», линейка специй и соусов «Секреты Шефа» и т. д.

Заметное место МХП занимает и в ритейле. По системе франчайзинга развивается сеть небольших магазинов «Мясомаркет». В настоящее время сеть насчитывает 276 магазинов.

Также по системе франчайзинга работает сеть из более чем 190 заведений быстрого питания Döner Маркет. Как можно догадаться из названия, основной её продукт — шаурма, но ассортимент не ограничивается ею.

Есть еще несколько направлений деятельности МХП, которые, наверняка, вас удивят. Первое — это зеленая энергетика. Агрохолдинг эксплуатирует 2 биогазовых комплекса, позволяющих утилизировать отходы производства. А на этой неделе стало известно, что корпорация планирует привлечь $16,8 млн для производства электроэнергии из подсолнечной шелухи. Предполагается, что электроэнергия будет питать маслозавод и комбикормовый завод компании.

Также в этом году холдинг открыл в Хорватии новый завод по производству кормов для животных MHP Pet Food. Инвестиции в него составили более 40 млн евро. Предполагается, что новое направление позволит компании получать добавленную стоимость от переработки собственного куриного мяса.

За первый квартал этого года выручка МХП достигла $1,022 млрд, что на 31% больше, чем год назад. В то же время по итогам квартала компания зафиксировала убыток в размере $85 млн, хотя год назад она еще была прибыльной. Основная причина убытка — неоперационные потери от курсовых разниц. Еще один фактор, не позволивший работать «в плюс», — рост производственных затрат, в первую очередь на энергоносители и логистику.

Производство мяса птицы в Украине в течение квартала сократилось на 4%. А вот в Европе, напротив, выросло — сразу на 19%. Таким образом, хотя основной бизнес МХП по-прежнему сосредоточен в Украине, компания активно диверсифицирует его.

По сравнению с 2008 годом, когда МХП проводил IPO, холдинг ощутимо вырос во всех аспектах. Тогда это был региональный производитель курятины с выручкой около $800 млн в год. Сейчас уже более миллиарда только за квартал. Компания обладает огромными мощностями в Европе, а её бизнес в Украине вертикально интегрирован, начиная от выращивания зерна и заканчивая электроэнергией и шаурмой.

В то же время акции с тех пор упали примерно вдвое — с более чем $19 до $8,5. Сказывается дисконт на весь украинский бизнес из-за войны. А вот те, кто верил в Украину в первые годы полномасштабного вторжения, уже могут считать прибыль: тогда акции агрохолдинга торговались по цене около $3.

Киевстар

Хотя МХП — агрохолдинг, а Киевстар — технологическая компания, между ними гораздо больше общего, чем можно подумать. У обеих компаний есть ключевой продукт, который обеспечивает основной денежный поток и позволяет развивать дополнительные направления. Для первой компании — это курица, а для второй — мобильная связь.

Киевстар — крупнейший мобильный оператор Украины. Им пользуются 22,4 млн абонентов, а это 47% от их общего числа. Для сравнения: у Vodafone Украина менее 16 млн абонентов, а у lifecell — около 9,5 млн.

Также Киевстар является лидером в сфере проводного интернета, имея 1,2 млн абонентов. По оценкам экспертов Growford Institute, у «Укртелекома» насчитывается 1,1 млн абонентов, а у «Датагруп-Воля» — 600 тыс. Правда, если говорить о доле рынка, то здесь «Киевстару» принадлежит лишь 13,8%, поскольку конкуренция крайне высока и на рынке работают сотни мелких провайдеров.

Основной источник доходов компании — это именно деятельность мобильного оператора. Общая выручка компании по итогам прошлого года составила $1,157 млрд. Из этой суммы около 82% приходилось на оплату мобильной связи.

Еще около 7−8% доходов обеспечивает фиксированная связь (домашний интернет и обслуживание корпоративных клиентов).

Остается чуть больше 10% доходов, которые приносят цифровые сервисы. Кажется, это не много, но на этом направлении нужно особо сосредоточиться. Для того чтобы акции росли, «Киевстару» недостаточно обеспечивать стабильный денежный поток за счет абонентской платы. Американские инвесторы не слишком любят мобильных операторов — этот бизнес кажется им устаревшим. Зато они обожают технологические компании, и «Киевстар» пытается продемонстрировать, что именно такой он и является.

«Мы трансформируем Киевстар из поставщика телекоммуникационных услуг в поставщика цифровых услуг с телекоммуникационной лицензией», — отмечал генеральный директор Александр Комаров в интервью агентству Reuters.

Для этого «Киевстар» как приобретает цифровые сервисы, так и развивает собственные. Среди ключевых покупок — сервис заказа такси Uklon, который обошелся в $155 млн. В июне этого года компания усилила направление логистики, приобретя оператора электросамокатов E-wings, чтобы интегрировать дополнительную опцию в Uklon.

Отдельно «Киевстар» развивает направление электронной медицины. Еще в 2022 году был приобретен сервис для пациентов Helsi, а в начале этого года — маркетплейс лекарств Tabletki.ua. Предполагается, что это позволит обеспечить полный цикл медицинской помощи: сначала онлайн-консультация у врача, выписанный рецепт, а затем заказ препаратов.

Компания активно развивает собственный сервис «Киевстар ТВ», у которого уже 3,4 млн пользователей. А выручка от стриминга в первом квартале текущего года достигла $10,5 млн, продемонстрировав ошеломляющий рост на 390%.

Предлагает «Киевстар» и решения для бизнеса — облачные сервисы, аналитику Big Data, собственную рекламную платформу. Ежегодный рост доходов от этого направления составляет около 60%. К тому же это наиболее маржинальное направление.

Подобно технологическим гигантам США, «Киевстар» вышел даже в сферу энергетики, приобретя несколько солнечных электростанций. Предполагается, что они будут покрывать собственные потребности компании в энергии.

«Киевстар» — высокодоходная компания. Её чистая прибыль за прошлый год составила $124 млн. А если бы не расходы на листинг акций на бирже, она составила бы $286 млн.

Международные инвесторы, похоже, положительно оценивают работу мобильного оператора. Летом прошлого года торговля его акциями началась с $12,7, а сейчас их цена составляет $16,14. То есть менее чем за год рост достиг 27%. Для сравнения: индекс S&P 500 за год вырос на 21%.

Политические риски

Обе компании выглядят привлекательными для инвестиций. Однако не стоит забывать об украинской специфике.

МХП можно считать олигархическим бизнесом. Около 60 % акций холдинга принадлежит Юрию Косюку. В своё время он был достаточно близок к Петру Порошенко и даже занимал должность заместителя главы Офиса президента. Также СМИ писали, что его компания получила из бюджета сотни миллионов гривен субсидий.

В свою очередь, за «Киевстаром» стоит давняя история санкций. Главным акционером «Киевстара» является компания VEON, которая была создана в 2009 году с целью объединения одного из лидеров российского мобильного рынка VimpelCom (бренд «Билайн») с «Киевстаром». Хотя с тех пор VEON избавилась от российских активов, но 47% ее акций принадлежит LetterOne Investment Holdings S.A. Основателем же этой компании является российский олигарх, находящийся под санкциями, Михаил Фридман. Вполне возможно, что «Киевстар» вышел на биржу, чтобы привлечь международный капитал и тем самым обезопасить себя от санкций или национализации.

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Теперь, когда у вас есть информация об обеих компаниях, вы можете выбрать, акции какой из них вы хотели бы видеть в портфеле читателей.