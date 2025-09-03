Multi от Минфин
3 сентября 2025, 19:31

Как золотодобывающие компании становятся компромиссом в волатильные времена

Акции золотодобывающих компаний часто демонстрируют двойной эффект: они реагируют на рост цены золота, но при этом опережают сам металл благодаря прибыли. Как такие компании сочетают в себе свойства защитного актива и потенциал роста, и при этом открывают новые возможности в неспокойные для рынка времена, рассказывает инвестиционная эксперт Маргарита Шахрова.

Акции золотодобывающих компаний часто демонстрируют двойной эффект: они реагируют на рост цены золота, но при этом опережают сам металл благодаря прибыли.

Весна 2025 года: золото в центре внимания инвесторов

Весной золото обновляло исторические максимумы: средняя цена в Q1'25 была около $2 860 за унцию, а в мае котировки поднялись до ~$3 220.

Что способствовало такому росту?

1. Центробанки активно скупали металл. Только за первые три месяца 2025 года они пополнили резервы на 244 тонны.

2. Инвесторы также выбирали «золотые» фонды. В начале года инвестиции в золотые ETF увеличились на 226,5 тонны — самый большой квартальный прирост за последние три года.

Что повлияло на рынок?

Риски рецессии, высокая волатильность, геополитические проблемы — войны и торговые споры — держали мир в напряжении.

  • Американские государственные облигации, которые обычно защищают портфель в кризис, на этот раз потеряли статус безопасного убежища. Их доходность росла из-за опасений дефицита бюджета и торговых войн.
  • Доллар США также ослаб, хотя ранее укреплялся. Инвесторы начали переосмысливать его роль как защитного инструмента.

В результате золото стало практически вне конкуренции. Как отмечали в BlackRock, в весенней распродаже акций только золото показало положительный результат, тогда как и доллар, так и гособлигации подешевели. Сегодня этот драгоценный металл занимает позицию своеобразного «полиса безопасности». Поэтому даже крупные инвестфонды признают, что значение золота в диверсификации портфеля растет.

Что изменилось к концу августа

На данный момент фокус рынка сосредоточен на акциях. В августе S&P 500 и Nasdaq достигли рекордных уровней на фоне устойчивых доходов и ожиданий смягчения политики ФРС. Золото держится высоко (на уровне $3,3 тыс./за унцию), но уже не является главной темой каждый день.

Это может быть сигналом — не хаотично менять классы активов, а делать акценты: золото сохранять как страхование от неожиданностей, акции — как двигатель роста. При этом акции золотодобывающих компаний, в частности Barrick Mining и Newmont, прибавили 16−20% за месяц, что указывает на сочетание высоких цен на металл и интереса к акциям.

Что склоняет чашу весов в пользу акций?

Несмотря на весеннее преимущество защитных активов, рыночные тренды не длятся вечно. Рынки движутся, как маятник, колеблясь между защитными и рисковыми активами и периодически восстанавливая спрос на более доходные инструменты. Какие же изменения могут склонить ситуацию в пользу акций?

1. Благоприятные макроэкономические условия

Ключевой фактор — монетарная политика. Сейчас многие центральные банки удерживают высокие ставки, борясь с инфляцией. Однако по мере замедления экономического роста давление на смягчение политики усиливается. История уже не раз фиксировала: когда ФРС переходила от повышения к снижению ставок, биржевые индексы получали новый импульс.

Если в ближайшее время инфляционное давление ослабнет и ФРС начнет цикл снижения ставок — это может изменить баланс в пользу акций. Более низкие процентные ставки уменьшают привлекательность бездоходных «тихих гаваней» вроде золота и удешевляют кредитные ресурсы. В то же время это подпитывает оценки компаний и аппетит инвесторов к риску.

2. Политический климат

Ралли золота в значительной степени обусловлено переживаниями по поводу геополитики и торговых войн. Как только эти факторы стабилизируются, инвестиционный ландшафт может резко измениться.

Предположим, что происходит прорыв в переговорах между крупнейшими экономиками: США и Китай заключают торговое перемирие или даже широкое соглашение. Такое развитие событий автоматически снижает премию за риск, которую инвесторы закладывают в цену золота.

После объявления Вашингтоном и Пекином о временном снижении тарифов, S&P 500 поднялся, отыграв часть предыдущих потерь. Инвесторы перестали ожидать худшего сценария рецессии из-за торговой войны. В этот же момент уменьшилась мотивация прятаться в защитные активы. Таким образом, деэскалация геополитической напряженности или снятие неопределенности (будь то успешное урегулирование войны или политического кризиса) может стать сигналом «риск включен» для глобальных рынков.

3. Корпоративные прибыли и экономические данные

Долгосрочный рост фондового рынка невозможен без надежного фундамента — корпоративных прибылей и здоровой экономики. Сейчас корпоративная Америка радует инвесторов устойчивыми результатами. Аналитики прогнозируют, что в 2025 году прибыли компаний из индекса S&P 500 вырастут примерно на 14% в годовом измерении. Такой прирост доходности создает акциям прочный фундамент для потенциального ралли. Хотя часть прогнозов скорректировали вниз из-за возможных экономических рисков, консенсус все равно ожидает двузначный рост прибыли (10% и более) в 2025 году.

Макроэкономические сигналы при этом остаются смешанными, впрочем, без признаков катастрофы. Вероятность глубокой рецессии в США снижается, а базовые экономические показатели держатся на довольно высоком уровне. Постепенное улучшение настроений уже возвращает интерес инвесторов к риску и стимулирует переток капитала из защитных активов в акции.

Инвесторы, стремящиеся приумножить капитал, все чаще выбирают именно рынок акций вместо золота, которое остается скорее хранилищем ценности и страховым активом. Кроме того, снижение инфляции ослабляет давление на расходы компаний и потребительскую способность населения. В то же время замедление инфляции означает и снижение ставок в долгосрочной перспективе, что будет стимулировать экономическую активность.

В комплексе макроэкономическая стабилизация, мягкая рецессия, политическое потепление и укрепление корпоративных финансов могут переломить инвестиционные настроения. Золотые фавориты — «тихие гавани» отошли на второй план, а капитал переместился на фондовый рынок. Логично: золото не приносит текущего дохода, тогда как акции обеспечивают и дивиденды, и прирост капитала.

Когда исчезает потребность в защитных активах, инвесторы снова вспоминают об «opportunity cost»: держать средства в золоте становится невыгодно, если есть шанс заработать на росте экономики. Снижение ставок усилит этот эффект — доходность облигаций упадет, и акции снова станут главной альтернативой благодаря привлекательной доходности.

Нынешний период высоких ставок во многом тормозил фондовый рынок, ведь безрисковые инструменты (депозиты, бонды) давали неплохой процент, конкурируя с акциями. Если экономический рост продолжит укрепляться на фоне стимулирующих политик, у инвесторов появится страх упустить выгоду — FOMO (fear of missing out). Этот психологический фактор может и дальше подпитывать ралли акций.

Как должен действовать инвестор?

Прежде всего — не паниковать. Опыт кризисов и восстановлений показывает: гнаться за рынком бессмысленно и вредно для капитала.

Те, кто инвестировал только в золото на пике страха, рискуют пропустить резкий рост акций, который часто начинается тогда, когда большинство еще избегает риска. Однако находиться на 100% в акциях без хеджирования тоже недальновидно: любой кризис может существенно ударить по портфелю.

Чтобы избежать хаотичных покупок, стоит заранее продумать стратегию распределения активов. Опытный инвестор рассматривает портфель целостно. В этом контексте золото — это «страховка», которая защищает от экстремальных событий и смягчает удары, тогда как акции — «двигатель» долгосрочного роста капитала.

Баланс зависит от риск-профиля: кто-то держит 5−10% золота, другие — 20%. Однако почти никто из профессионалов не вкладывает all-in только в один актив.

Во время апрельского провала акций 2025 года доллар и облигации не спасли ситуацию — сработало только золото. Мудрый инвестор формирует диверсифицированный портфель: небольшая доля золота (как хедж от непредсказуемого), качественные акции (как источник роста) и дополнительные активы — надежные облигации или наличные для новых выгодных возможностей. Ведь сегодня выигрывает золото, а завтра — снова акции.

Для тех, кто ищет компромисс

Между стабильностью золота и потенциалом роста акций существует промежуточный вариант — акции золотодобывающих компаний. Они исторически коррелируют с ценой золота, но в то же время имеют собственные драйверы роста и могут приносить дивиденды. Таким образом, «золотые» акции сочетают в себе черты «тихой гавани» и движения роста. Это своеобразный компромисс между спотовым металлом и классическими акциями.

Например, бумаги канадской B2Gold (BTG) за год выросли более чем на 50%. Рынок положительно отреагировал на запуск новой шахты Goose (Back River) летом 2025 года и общее наращивание добычи. При цене акций около $4 компания эффективно капитализирует высокие цены на золото, удерживает маржу EBITDA на уровне ~48% и выплачивает дивиденды (около 2% годовых). Аналитики ожидают, что прибыль на акцию в 2025 году существенно вырастет до ~$0,56 благодаря новому проекту и благоприятным ценам на металл.

Еще один пример — Barrick Mining (тикер B на NYSE). Ее акции за год прибавили более 20%. Компания наращивает добычу не только золота, но и меди. Она уже сменила название с Barrick Gold на Barrick Mining Corporation. Текущий P/E — около 15, что ниже среднего по сектору. Прогнозы прибыли предполагают рост более чем на 40% в 2025—2026 гг. благодаря масштабным проектам.

Среди них — расширение медного рудника Lumwana в Замбии и развитие месторождения Reko Diq в Пакистане. Barrick отличается стабильной дивидендной политикой и высокой рентабельностью (маржа EBITDA ~49%). Таким образом, предлагая инвесторам и защитный эффект золота, и потенциал роста за счет промышленных металлов.

Читайте также: Европейцы скупают золотые слитки и монеты — WGC

Весеннее ралли золота не является поводом отказываться от акций, так же как падение акций — не причина вкладывать все в золото. Рынок цикличен, и выигрывают те, кто строит стратегию на опережение.

Включение акций золотодобывающих компаний в портфель может стать сбалансированным решением. Они положительно реагируют на рост цены золота, а также способны приносить более высокую доходность благодаря прибыли бизнеса. Это дает инвесторам компромисс между безопасностью и ростом. Держите баланс — и ваш капитал будет работать эффективно при любой рыночной погоде.

*Эта статья не содержит инвестиционных рекомендаций и предлагает только возможные идеи для рассмотрения.

Автор:
Шахрова Маргарита
Инвестиционный эксперт Шахрова Маргарита
