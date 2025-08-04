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4 августа 2025, 9:44 Читати українською

Европейцы скупают золотые слитки и монеты — WGC

Во втором квартале 2025 года спрос на золото вырос на 3% в годовом выражении, до 1 249 тонн (и на 10% без учета внебиржевых сделок (OTC), до 1 079 тонн), следует из отчета World Gold Council (WGC). В денежном выражении спрос подскочил сразу на 45% — до рекордных $132 млрд.

Во втором квартале 2025 года спрос на золото вырос на 3% в годовом выражении, до 1 249 тонн (и на 10% без учета внебиржевых сделок (OTC), до 1 079 тонн), следует из отчета World Gold Council (WGC).
Фото: depositphotos

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Инвестиции в золото

Основной вклад в рост внесли инвестиции: на фоне геополитической нестабильности, торговых рисков и роста цен на драгметалл золото вновь стало главным защитным активом.

Институциональные и частные инвесторы увеличили вложения в золотые ETF и физические активы: приток в глобальные биржевые фонды на золоте продолжился второй квартал подряд, а спрос на слитки и монеты показал лучший результат за первое полугодие с 2013 года. Центральные банки также сохранили активность, пополнив резервы на 166 тонн, хотя темпы закупок снизились по сравнению с предыдущими кварталами.

Средняя квартальная цена золота выросла до $3 280 за унцию, что на 40% выше уровня годичной давности. При этом предложение увеличилось лишь на 3%: добыча достигла рекордных 909 тонн, но переработка осталась на низком уровне, несмотря на рост цен.

Центробанки: спрос снижается

Во втором квартале 2025 года мировые центральные банки приобрели 166 тонн золота — на 21% меньше, чем годом ранее, и на треть меньше по сравнению с первым кварталом. Тем не менее, несмотря на снижение темпов, спрос остаётся устойчивым: квартальный показатель все еще превышает средний уровень закупок, наблюдавшийся в 2010—2021 годах, до начала активной диверсификации резервов.

Главным покупателем снова выступил Национальный банк Польши, пополнивший запасы на 19 тонн. Вслед за ним — Государственный нефтяной фонд Азербайджана (+16 тонн), Центробанк Турции (+11), Казахстан (+16), Китай (+6), Чехия (+6), Кыргызстан (+4), а также Ц Б Катара, Камбоджи, Ганы, Филиппин, Сербии и Иордании — по 1−2 тонны.

Среди продавцов — Монетарное управление Сингапура (-5 тонн), Центробанк Узбекистана (-3) и Бундесбанк (-1), причем последняя продажа, скорее всего, связана с чеканкой памятных монет. При этом, по данным организации, более половины общего спроса (около 90 тонн) пришлось на так называемые «нераскрытые покупки» — случаи, когда данные о закупках не публикуются, но фиксируются в агрегированной статистике.

ETF: двойной рост

Во втором квартале 2025 года глобальные биржевые фонды, обеспеченные золотом, увеличили свои запасы на 170 тонн — почти вдвое по сравнению с прошлым кварталом. Таким образом, за первое полугодие чистый приток в ETF составил 397 тонн — это лучший результат с пандемийного 2020 года, когда за шесть месяцев приток достиг рекордных 734 тонн.

Восстановление интереса к «золотым» ETF объясняется сразу несколькими факторами: ростом цен на драгметалл, тревогами вокруг глобальной торговой политики, всплесками геополитической напряженности и инфляционными рисками, пишут авторы доклада. Инвестиции в ETF шли во всех регионах без исключения.

Наибольший спрос наблюдался в Северной Америке, где фонды добавили 73 тонны (на $8 млрд), доведя совокупные запасы до 1 857 тонн. Азиатские фонды привлекли почти столько же — 70 тонн, несмотря на то, что общий объем активов у них в пять раз меньше. Основной вклад в азиатский спрос внесли китайские фонды (+61 тонна), но положительная динамика наблюдалась и в Японии, и в Индии.

Кроме того, японские взаимные фонды, покупающие ETF-акции, за квартал собрали $2 млрд.

В Европе приток составил 24 тонны, из которых 14 пришлось на Швейцарию и 4 — на Великобританию. Остальные регионы, включая Австралию и ЮАР, обеспечили совокупный приток в 4 тонны ($334 млн).

Инвестиции в золотые слитки и монеты во втором квартале 2025 года выросли на 11% в годовом выражении, достигнув 307 тонн, следует из отчета WGC. Несмотря на умеренное снижение по сравнению с первым кварталом, спрос остался выше средних пятилетних уровней. Суммарно за полугодие розничные инвестиции в золото достигли максимума с 2013 года.

Золотые слитки: максимум с 2013 года

Китай стал главным драйвером рынка: местные инвесторы приобрели 115 тонн золота, что в сочетании с сильным первым кварталом дало 239 тонн за полугодие (+26% г/г). В денежном выражении квартальный рекорд составил 83 млрд юаней ($12 млрд). Причинами стали экономическая нестабильность, слабость фондового и недвижимости рынков, снижение ставок и «поведенческий эффект» от покупок со стороны Народного банка Китая. Дополнительным стимулом стали регуляторные послабления, разрешившие страховщикам участвовать в золотом рынке.

В Индии спрос составил 46 тонн (+7% г/г), став восьмым кварталом роста подряд. Высокие цены сместили спрос в сторону мелких монет и усилили интерес к онлайн-покупкам.

На Ближнем Востоке и в Турции картина смешанная. В Турции спрос рухнул вдвое — до 15 тонн ($2 млрд), что объясняется возвратом интереса к депозитам после коррекции цен. В то же время в Иране инвестиции превысили 13 тонн — максимум за шесть лет, на фоне высокой инфляции и конфликта с Израилем. Опасения по поводу распространения конфликта с Израилем также способствовали росту инвестиций в ОАЭ.

В США спрос упал до 9 тонн — минимального уровня с конца 2019 года. Инвесторы фиксировали прибыль, а введенные тарифы на некоторые виды слитков снизили приток новых покупок. В результате объем инвестиций в денежном выражении упал на 35%, до $929 млн.

В Европе ситуация иная: во втором квартале спрос вырос более чем вдвое — до 28,4 тонны, что на 156% выше, чем годом ранее (по сравнению с предыдущим кварталом рост составил 6%), в основном за счет Германии. Инвесторы проявили активность в условиях макроэкономической неопределенности и роста цен, особенно в сегменте слитков и монет небольшого веса (1−20 граммов), говорится в материалах организации.

В Азии и Австралии спрос также был устойчивым. В Южной Корее — рост на 30% г/г, в Австралии — на 18% г/г. Исключением стал Вьетнам, где дорогой доллар и падение курса донга вызвали снижение спроса на 20%, несмотря на рост в долларовом выражении.

Прогноз WGC

В WGC ожидают, что спрос на золото во втором полугодии 2025 года останется устойчивым, несмотря на локальные колебания. Инвестиционный интерес к золоту сохранится, хотя темпы притока средств в ETF могут временно замедлиться из-за переоценки доллара и рыночной волатильности. Розничный спрос, особенно в Китае и Индии, может немного ослабнуть после рекордного первого полугодия, но останется выше многолетних средних.

Центральные банки, несмотря на замедление покупок во втором квартале, продолжат аккумулировать золото, переориентируя резервы в сторону защитных активов. Ювелирный спрос, напротив, вряд ли заметно восстановится из-за высоких цен и сдержанного роста доходов. При этом добыча золота будет расти благодаря высоким ценам и расширению производства, а переработка увеличится лишь умеренно — потребители не спешат расставаться с запасами, ожидая дальнейшего роста цен.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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