Как заработать на возможной рецессии от 3% до 120% годовых с помощью ETF

Несмотря на общий оптимизм розничных инвесторов, прогнозы показывают, что следующий «большой» цикл роста, возможно, наступит не раньше 2024 года. Инвестиционный аналитик Никита Гуппал определил ключевые факторы, влияющие на перспективы роста фондового рынка и оптимальные инструменты для успешных инвестиций.

Актуальное состояние экономики: может ли кризис стать реальностью

Если учитывать цикличность экономических процессов и присущие каждому из циклов свойства, то нынешний можно охарактеризовать как нисходящий, или предрецессионный. Какие признаки указывают на это?

Ухудшение экономических характеристик.

Темпы роста ВВП уменьшаются.

Минимальный уровень безработицы.

Запасы на складах растут, продажи падают.

Стагнация промышленности (индекс деловой активности, PMI, падает).

Темпы кредитования снижаются (в особенности после банковского кризиса).

Корпоративная прибыль уменьшается.

Smart money (хедж-фонды, пенсионные фонды, инвестиционные банки и другие организации, владеющие большими суммами денег) больше сосредотачиваются сейчас не на рынке акций, а на фондах денежного рынка. То есть предпочитают инвестировать в краткосрочные финансовые инструменты, такие как казначейские облигации США (которые, по сути, приравниваются к деньгам). Инвестировать в аналогичные инструменты можно напрямую через покупку казначейских облигаций или ETF.

Читайте также: С начала года S&P 500 вырос на 7,55%: 20 компаний, которые это сделали

Вот несколько примеров таких ETF-фондов и их доходности в период covid-рецессии 2020 года (при падении ETF на S&P500 (SPY) за тот же период более чем на 30%):

iShares 1−3 Year Treasury Bond ETF (SHY) +2,7%,

iShares 7−10 Year Treasury Bond ETF (IEF) +16,17%

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) +40,9%

Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) +1,48%

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) +11,18%

Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) +21,4%

SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) +20,6%

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares ETF (TMF) +120,3% (напомню, что это ETF на трежерис)

Если же учитывать тот факт, что комиссия за управление в этих фондах довольно умеренная, от 0,04% годовых (VGSH) за самый безопасный до 1,06% годовых (TMF) в агрессивном с тройным кредитным плечом, то это довольно неплохой вариант для вложений.

Пока что инвесторы сохраняют оптимизм. Несмотря на спад экономической активности, индекс широкого рынка, S&P500 вырос более чем на 7% с начала года, а технологический индекс NASDAQ — на 15% (на апрель 2023 года). Рост происходит в ожиданиях начала снижения ключевой ставки ФРС уже в конце 2023 года. Хотя представители Федрезерва не предполагают снижения ставки в течение 2024 года.

Читайте также: Куда инвестировать $100 тыс: 5 вариантов портфелей — от рисковых до консервативных

Но если раньше инвесторы боялись высокой инфляции, то теперь снова увеличиваются волнения по поводу рецессии, которая является логичным следующим этапом после цикла спада и перед циклом роста. Перед рецессией можно увидеть локальный рост по фондовым индексам на паузе в повышении процентных ставок, особенно, если сезон отчетностей в итоге лучше ожиданий. Или же при накачивании экономики ликвидностью, как это было из-за Discount Window для региональных банков.

Как понять, что начался новый цикл роста

ВВП растет несколько кварталов подряд.

Рынок труда также растет — появляется большое количество новых вакансий, количество заявок по безработице уменьшается ежемесячно.

Восстановление промышленности подтверждается ростом индекса PMI.

Растет уровень кредитования, поскольку процентные ставки ФРС находятся на нулевомили близком м нему уровне.

Корпоративная прибыль растет (ежеквартальные сезоны отчетностей превосходят ожидания аналитиков).

Стимулирование экономики, продолжается так называемое QE (центральный банк покупает большое количество облигаций и других финансовых инструментов на открытом рынке).

Запасы на складах находятся на низком уровне, поскольку продажи растут, что отражается в увеличении показателя retail sales и уменьшении retail Inventories.

Индексы растут более, чем на 20% от «дна», то есть наименьшего значения по индексу, с которого начался рост.

Фондовый рынок, как правило, больше всего растет около года, когда предприятия развиваются, занятость растет, доходы и расходы увеличиваются и цены на акции, соответственно, также растут.

Со «дна» ковидного кризиса (март 2020 — март 2021) ETF на S&P500 (SPY) вырос более чем на 60%, ETF на технологический индекс NASDAQ (QQQ) — на 95%. Если же брать тройной ETF на NASDAQ (TQQQ), то за этот же период он вырос более чем на 400%. Но ускорение темпов роста может перегреть экономику и привести к проблемам с инфляцией и уровнем безработицы. Это, в свою очередь, приводит к завышенному уровню цен на акции, что может спровоцировать начало следующего экономического цикла.

Какие активы покупать, чтобы заработать на росте

На этом пострецессионном этапе довольно неплохие результаты демонстрируют следующие сектора (берем опять же год роста после ковид-рецессии март 2020 — март 2021):

Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) +101,6% роста. Комиссия за управление 0,1% годовых.

Vanguard Financials ETF (VFH) +102.95% роста. Комиссия за управление 0,1% годовых.

iShares US Financials ETF (IYF) +87,3% роста. Комиссия за управление 0,39% годовых.

Информационные технологии

Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) +95,5% роста. Комиссия за управление 0,1% годовых.

Vanguard Information Technology ETF (VGT) +89,41% роста. Комиссия за управление 0,1% годовых.

iShares US Technology ETF (IYW) +97,21% роста. Комиссия за управление 0,39% годовых.

Транспорт

iShares Transportation Average ETF (IYT) +111,46% роста. Комиссия за управление 0,39% годовых.

SPDR S&P Transportation ETF (XTN) +137,47% роста. Комиссия за управление 0,35% годовых.

First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) +160,05% роста. Комиссия за управление 0,6% годовых.

Для тех, кто готов брать на себя больше рисков, чтобы получить большую доходность, есть ETF на эти сектора с кредитным плечом:

Финансы

The ProShares Ultra Financials (UYG) (с двойным плечом) +217,78% роста. Комиссия за управление 0,95% годовых.

Direxion Daily Financial Bull 3x Shares (FAS)(с тройным плечом) +516,01% роста. Комиссия за управление 0,96% годовых.

Информационные технологии

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) (с тройным плечом) +452,7% роста. Комиссия за управление 0,97% годовых.

ProShares Ultra Technology (ROM) (с двойным плечом) +290,34% роста. Комиссия за управление 0,95% годовых.

ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) (с тройным плечом) +520,72% роста. Комиссия за управление 0,86% годовых.

Транспорт

Direxion Daily Transportation Bull 3x Shares (TPOR) (с тройным плечом) +765,64% роста. Комиссия за управление 1,03% годовых.

На этом этапе инвесторы могут рассматривать возможность инвестирования в развивающиеся рынки, поскольку они обычно имеют высокую корреляцию с глобальным экономическим ростом и больший потенциал доходности. Однако эти рынки также имеют значительные геополитические риски, которые нужно учитывать. Примеры ETF на развивающиеся рынки:

iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) охватывает компании из 26 стран, включая Китай, Тайвань, Южную Корею, Бразилию и Индию. На послековидном восстановлении этот ETF вырос на 91,09% с марта 2020 по март 2021. Комиссия за управление 0,68% годовых.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) содержит более 4000 компаний из более чем 20 стран, включая Китай, Бразилию и Индию. На послековидном обновлении вырос на 81,33%. Комиссия за управление 0,08% годовых.

Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) охватывает компании из более чем 20 стран, включая Китай, Тайвань, Южную Корею и Бразилию. На послековидном восстановлении вырос на 82,85%. Комиссия за управление 0,11% годовых.

На данный момент, инвесторы, которые готовы принимать большие риски для получения более высокой доходности, могут рассмотреть вложение в ETF на развивающиеся рынки с кредитным плечом, такие как Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) которые за постецессионный год с марта 2020 по март 2021 выросли на 442,41% и 229,2% соответственно.