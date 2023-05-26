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26 мая 2023, 8:08 Читати українською

С начала года S&P 500 вырос на 7,55%: 20 компаний, которые это сделали

Всего 20 компаний, в основном связанные с ИИ, обеспечивают рост S&P 500. Что это значит для инвесторов, рассказывает Visual Capitalist. «Минфин» публикует сокращенный перевод статьи.

Всего 20 компаний, в основном связанные с ИИ, обеспечивают подавляющее большинство доходов S&P 500.

Ралли крупных технологических компаний

Имя ChatGPT стало нарицательным в 2023 году, обозначив наиболее интересные для инвесторов акции компаний. Резкий рост цен на них поддержал S&P 500.

В приведенной ниже таблице показаны данные за прошлый месяц, показывающие, что небольшая группа компаний оказала решающее влияние на эталонный индекс США.

Microsoft инвестировала $10 млрд в OpenAI, создателей ChatGPT. Компания также интегрировала генеративный ИИ в свою поисковую систему Bing. Эта большая языковая модель разработана специально для ускорения поиска, генерации текста и выполнения других задач автоматизации.

Также представляет интерес NVIDIA, которая является самым дорогим производителем чипов в Америке. Компания продает чипы A100 стоимостью $10 тыс., которые позволяют запускать модели машинного обучения. Эти модели одновременно выполняют несколько задач по разработке нейронных сетей и обучению систем ИИ, включая ChatGPT от OpenAI. Компании, которые разрабатывают услуги, связанные с ИИ, такие как чат-боты или создание изображений, могут использовать до тысячи таких чипов.

Nvidia отчиталась о росте прибыли в первом квартале на 26% и получила +25% к цене акций. А с начала года ее акции прибавили 171% на фоне бума вокруг ИИ, который вряд ли обойдется без их продукции.

Несмотря на то, что Apple является самой дорогой компанией в мире и ключевым фактором прибыли, корпорация выделяется среди технологических гигантов, не анонсировавших крупных проектов в области ИИ (пока). Тем не менее, ее акции также стремительно растут.

Apple может стать первым предприятием в мире стоимостью свыше $3 трлн. На данный момент капитализация американской компании по производству смартфонов и другой техники увеличилась почти на $700 млрд и перевалила за $2,7 трлн, а ее ценные бумаги за четыре с половиной месяца года поднялись в цене на 35%, сообщает издание Bloomberg.

Продолжает наращивать свой портфель акций Apple инвестиционный холдинг Уоррена Баффета Berkshire Hathaway. В первые три месяца года Berkshire увеличила долю акций Apple на 7,5% — до 46,44%. На это было потрачено $3,1 млрд.

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Риски растут

Проблема с сильным ростом избранных акциий, связанных с ИИ, заключается в том, что он омрачает более широкие результаты фондового рынка.

Без ралли под руководством ИИ S&P 500 вернулся бы на -1,4%, по состоянию на 17 мая 2023 года.

Эта форма крутой дивергенции, известная как широта рынка, часто сигнализирует о более высоком риске на рынке.

Когда больше компаний получают положительную прибыль, это менее рискованно, чем небольшая горстка, получающая львиную часть прибыли. Сегодня широта рынка очень узкая, и эти компании составляют более 29% всей рыночной капитализации индекса.

Пока неизвестно, как долго компании, связанные с ИИ, будут скрывать более широкие показатели S&P 500. Растущее рыночное давление, от более высоких процентных ставок до банковской неопределенности, может добавить дополнительные проблемы.

Автор:
Ирина Рыбницкая
Журналист Ирина Рыбницкая
Пишет на темы: Налоги, инвестиции, бизнес, финансы, банки
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