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17 июля 2024, 15:30 Читати українською

Как задекларировать в Украине иностранные доходы, чтобы не подвергнуться штрафу

В последние годы украинцы активно инвестировали за границу. И хотя сейчас такая возможность ограничена, люди продолжают получать доходы от сделанных ранее инвестиций. Как декларировать эти доходы в военных реалиях, чтобы не получить штраф от налоговиков, рассказала управляющий партнер юридической компании GLS Ольга Черевко. «Минфин» выбрал главное.

Несмотря на то, что сейчас инвестировать в зарубежные активы рядовым украинцам почти невозможно, многие получают доход из инвестиций, которые были сделаны ранее.

Согласно Налоговому кодексу, иностранные доходы налоговых резидентов Украины подлежат налогообложению в Украине.

Иностранный доход — это прибыль, полученная человеком из источников за пределами страны, включая доходы от любой деятельности, труда, инвестиций, а также от продажи имущества, находящегося за границей.

Чем отличается отчетность по иностранным доходам

В случаях, когда у физического лица есть только доходы из украинских источников, обычно налоговое декларирование и удержание налога осуществляют налоговые агенты, такие как работодатели, нотариусы или брокеры.

Например, работодатель отчитывается о заработной плате в налоговую и удерживает налог, или нотариус удерживает налог при продаже недвижимости в Украине. В таких случаях физлицу нет необходимости самостоятельно подавать декларацию.

Однако, когда речь идет об иностранном доходе, физическое лицо должно сделать определенные шаги самостоятельно. То есть рассчитать свой иностранный доход и подать Декларацию о доходах и имущественном положении в Налоговую службу Украины.

Декларация за отчетный период должна быть подана до 30 апреля каждого года, следующего за отчетным.

К примеру, если вы получали доход в 2023 году, то декларацию нужно подать до 30 апреля 2024 года. Декларация может быть подана лично в налоговой службе в бумажной форме или онлайн через электронный кабинет налогоплательщика.

Важно помнить, что если вы владеете долей или осуществляете контроль над иностранной компанией более чем на 10%, и вместе с другими резидентами Украины сумма долей составляет более 50%, то вместе с декларацией о доходах необходимо обязательно подать отчет о КИК (контролируемой иностранной компании).

При продаже доли в иностранной компании нужно подать сообщение в налоговую службу о прекращении контроля.

Штраф за некорректно задекларированные доходы составляет 10% незадекларированной суммы, или 25%, если будет доказано, что доход не задекларирован умышленно.

Какими бывают иностранные доходы и сколько придется уплатить налогов

Налогообложение иностранных доходов осуществляется по ставке 18% и военный сбор 1,5%. Но в зависимости от вида дохода, расчет и ставка могут быть разными.

Доход от продажи инвестиционных активов

Согласно Налоговому кодексу, к инвестиционным активам относятся ценные бумаги, деривативы и корпоративные права. Налогообложению подлежит финансовый результат (инвестиционный доход) от операций с инвестиционными активами, а не вся сумма от их продажи.

Финансовый результат определяется, как положительная разница между доходом, полученным от продажи актива, и его стоимостью, подтвержденной документальными расходами на покупку.

К расходам на приобретение актива, кроме стоимости самого актива, относятся также комиссии банка или брокера за покупку и продажу.

При расчете инвестиционной прибыли за календарный год суммируются все доходы и убытки от операций по продаже инвестиционных активов, что позволяет уменьшить налогооблагаемую инвестиционную прибыль за счет убыточных операций.
Для инвестиционной прибыли от продажи иностранных активов расчет проводится в гривне, независимо от того, что активы покупались и продавались за валюту.

Это создает определенную сложность, поскольку перерасчет расходов в гривну осуществляется по курсу НБУ на дату покупки актива, а дохода — по курсу НБУ на дату продажи. Таким образом, при падении курса гривны ваша по факту убыточная операция может оказаться прибыльной для налоговых целей.

Доход в виде дивидендов от иностранных компаний

Если вы инвестировали в долю иностранной компании, то можете получать доход в виде дивидендов. Такой иностранный доход облагается налогом в Украине по сниженной ставке 9% и дополнительно военным сбором 1,5%.

Важно учесть, что этот доход может также подлежать налогообложению у источника (withholding tax) в стране выплат по ставке, предусмотренной конвенцией об избежании двойного налогообложения между этой страной и Украиной.

Налог на дивиденды, уплаченный в другой стране, должен учитываться при декларировании и налогообложении в Украине.

Сумма уплаченного налога засчитывается только в счет налога на доход, в то время как военный сбор уплачивается в полном объеме. Для зачисления уплаченного за границей налога необходимо добавить к декларации справку из иностранной налоговой о сумме уплаченного налога.

Доходы от продажи иностранной недвижимости

Многие считают, что доходы от продажи недвижимости за рубежом облагаются налогами по таким же ставкам, как и доходы от продажи недвижимости в Украине. Однако это не так.
Доходы от продажи иностранной недвижимости не подлежат освобождению от налога на первую продажу за год и льготной ставки 5% при второй продаже, как это предусмотрено для недвижимости в Украине.

Доходы от продажи недвижимости за рубежом облагаются налогом по ставке 18%, как и другие иностранные доходы. Важно понимать, что облагается вся сумма от продажи недвижимости, а не только прибыль, как в случае с инвестиционными активами.

Если недвижимость за границей была продана с прибылью, во многих странах может применяться налог на прирост капитала. При уплате этого налога за границей необходимо получить справку в налоговой службе иностранной страны для последующего зачисления уплаченного налога в Украине.

Поскольку налоговая нагрузка по продаже недвижимости за рубежом может быть значительной, перед инвестированием в недвижимость или ее продажей, в зависимости от целей инвестора, следует рассмотреть возможность структурирования таких сделок с помощью компаний.

Доходы от сдачи в аренду иностранной недвижимости

Доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества в иностранной стране могут облагаться налогом, в соответствии с местным законодательством. Однако доходы, полученные от аренды недвижимости за границей, также необходимо декларировать в Украине.

Налог, уплаченный в стране нахождения имущества, должен быть учтен при уплате налога в Украине. Для этого к декларации необходимо добавить справку из налоговой службы иностранной страны об уплате налога. Эта справка должна быть должным образом легализована и переведена на украинский язык.

Читайте также: Сколько украинцев владеют иностранными компаниями и много ли зарабатывают

Как рассчитать доходы и налоги, если инвестируете через посредников

Расчет доходов от иностранных инвестиций для налогообложения сложный и со множеством особенностей, в зависимости от вида дохода. Важно правильно рассчитывать инвестиционную прибыль от продажи ценных бумаг, поскольку даже убыточные операции могут привести к необходимости уплаты налогов из-за существенного обесценивания гривны, что влечет за собой курсовые разницы.

Если вы инвестируете в иностранные ценные бумаги через иностранные инвестиционные банки или брокерские компании, такие как Interactive Brokers или Exante, вам необходимо рассчитывать доходы и налоги, в зависимости от типа операций на этих счетах. Ниже приведены примеры операций на брокерских счетах:

Продажа ценных бумаг и деривативов (акции компаний, облигации, фьючерсы)
Облагается только финансовый результат, который рассчитывается по вышеприведенной схеме. Ставка налога составляет 18% и военный сбор 1,5%.

Выплаты в виде дивидендов по купленным акциям
Облагается вся сумма дохода. Ставка налога составляет 9% и военный сбор в 1,5%.

Купонный доход по облигациям
Облагается вся сумма дохода. Ставка налога составляет 9% и военный сбор в 1,5%.

Важно отметить, что при удержании налога у источника (withholding tax), аналогично как и с дивидендами, этот налог может быть учтен при декларировании доходов в Украине.

Автор:
Черевко Ольга
Управляющий партнер Черевко Ольга
Юридическая компания GLS
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Комментарии - 1

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+15
tckgoblinu
tckgoblinu
17 июля 2024, 16:32
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Нехай депутати декларують свої маєтки, котри купували за продаж черешні :)
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