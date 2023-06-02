Как сформировать портфель, который выдержит четыре дефолта: советы риск-менеджера

Какие риски влияют на экономику и инвестиции и почему важно учитывать это при создании инвестиционного портфеля, «Минфину» рассказал Богдан Сидоренко, лектор Биржевого Университета. Это сокращенное выступление Богдана Сидоренко во время нашей инвестиционной конференции « Invest Talk Summit », которая состоялась 27 мая. Конференция организована сайтом Минфин при поддержке Академии Минфина и Finance.ua.

Моя карьера начиналась в банковском департаменте риск-менеджемента. Это один из главных департаментов для оценки кредитных портфелей. Риски важно понимать и оценивать инвесторам, чтобы понимать как строить свои инвестиционные активности.

О главных рисках в Украине и что с ними делать

Наш торговый баланс отрицательный. Благодаря нашим партнерам он у нас есть, но он не вечен. После войны наша экономика должна стать экспортоориентированной, и это поможет нам жить лучше. Есть и другая проблема, демографическая. Молодое поколение в большинстве своем уехало, а это очень большой риск. Люди являются главным капиталом для каждой страны. Мы должны создать условия для того, чтобы к нам переезжали люди. Государственный долг. На самом деле он у нас не такой уж большой, но его дальнейшую динамику можно отнести к рискам. Для того чтобы развивать экономику, нам нужны нормальная монетарная политика и нормальный кредитный рейтинг. В 2024 году Украине придется принимать решение, реструктуризируем ли мы этот внешний долг.

Пока у нас идет война, наши риски международные рейтинговые агентства оценивают примерно на уровне ССС, а это значит, что стоимость денег на рынке для нас слишком высока. Когда война закончится, мы сможем улучшить этот рейтинг, но только если будем выполнять свои обязанности перед кредиторами. Уменьшая наши риски, инвестируя в прогресс, мы имеем все шансы развить хорошую экономику.

Как инвестировать и построить портфель

Человек, инвестирующий в прогресс, рано или поздно заработает средства. Но нужно обратить внимание на два момента, которых нужно придерживаться. Это тайминг (когда мы понимаем, что на заработок и развитие нужно определенное время, потому что это инвестиция, а не спекуляция) и диверсификация, когда мы распределяем свои риски.

Для меня при формировании структурного портфеля основным является принцип: портфель должен выдержать четыре дефолта. Если вы можете выдержать даже самые плохие риски, вы всегда будете в плюсе в долгосрочной перспективе.

Моя модель, которую я использую с 2017 года и которая показала себя как эффективная, это:

Ядро — 45%. Это гарантированный доход, основные инвестиции, на которых вы делаете фокус. То есть те активы, которые вы можете держать 5 лет и не менять. Это может быть недвижимость, ETF, государственный долг, все, что будет давать фиксированный доход.

Долгосрочные позиции — 25%. Это регулярный доход от, например, аренды, дивидендов и т. д.

IPO — 20%.

Спекуляции — 10%. Многие инвесторы хотели бы под такие позиции отвести 90%, но такие портфели не живут более двух лет.

Чтобы разобраться, какими активами наполнить эти основные сегменты, инвестируйте в знания. Учитесь управлять своими активами, не только для того, чтобы зарабатывать, но и, в конце концов, для того, чтобы уметь построить достойное будущее для Украины.