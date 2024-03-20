Как отвалившаяся дверь может привести к продаже оборонного бизнеса

Все ведущие издания пишут о Boeing. Почему компания попала в центр внимания мировых СМИ и что происходит, выяснил «Минфин».

Bloomberg, со ссылкой на свои источники, сообщил, что компания рассматривает возможность продать часть своего оборонного бизнеса. Причина — продолжающийся кризис в компании, один из ярких эпизодов которого произошел в начале января этого года.

Что могут продать

Финансовые консультанты, пишет Bloomberg, связались с потенциальными покупателями от имени Boeing, чтобы оценить интерес к нескольким более мелким подразделениям. Примечательно, что эти обсуждения происходили еще до аварии 5 января, и проходили примерно в течение года.

Под потенциальную продажу может попасть подразделение Boeing Digital Receiver Technology Inc. Эта часть бизнеса производит продукцию для правительственных разведывательных и оборонных заказчиков.

Boeing задумывался и о продаже «дочки» — Argon ST — однако, этот процесс был приостановлен. В 2010 году Boeing купил Argon, производящую системы военного управления, наблюдения и разведки, примерно за $775 млн.

Компания также продолжает думать о том, какой оставить свою долю в United Launch Alliance, совместном предприятии по запуску ракет, совладельцем которого является Lockheed Martin Corp. В январе Bloomberg также сообщал, компанией ULA заинтересовалась Blue Origin LLC Джеффа Безоса.

Что продали и пожалели

Boeing не так уж активен в слияниях и поглощениях, — пишет Barron’s. Он приобрел некоторые дистрибьюторские подразделения в 2018 году на сумму около $4,2 млрд. А из продаж самой крупной за последнее время стала продажа в 2005 году бизнеса, который сейчас называется Spirit AeroSystems Holdings Inc., канадскому Onex.

Spirit Aero производит фюзеляжи и плотно задействован в производственной цепочке Boeing до сих пор. Так что, Boeing рассматривает возможность откупить Spirit Aero, чтобы получить больший контроль над производственным процессом. Вместе они производят большую часть конструкции Boeing 737. Обе компании подтвердили, что переговоры о сделке ведутся. Это может стоить Boeing свыше $3 млрд.

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Какова цена вопроса

Компании необходимо сократить свою долговую нагрузку для финансирования будущего роста, и она рассчитывает на быстрое увеличение производства 737 в течение следующих двух лет, чтобы получить денежные средства.

Любая продажа, которая приносит миллиарды, может помочь погасить долг. Boeing завершил 2023 год с общим долгом около $54 млрд. Это больше, чем примерно $14 млрд до аварий на двух Boeing 737 MAX и пандемии.

Boeing не генерировал положительный свободный денежный поток в 2019, 2020 и 2021 годах. Однако, согласно данным FactSet, в 2022 и 2023 годах он сообщил о $2,3 млрд и $4,4 млрд свободного денежного потока соответственно. Уолл-Стрит ожидает $5 млрд свободного денежного потока в 2024 году.

Оборонный бизнес — Boeing Defense, Space & Security — принес $25 млрд в 2023 году и примерно 1,8 млрд операционных убытков, и это был второй год таких потерь. Фиксированные контракты и инфляция выше ожидаемой стали проблемой для многих оборонных производителей за последние годы.

За пять лет до пандемии бизнес приносил среднюю операционную прибыль около $2,3 млрд в год, что соответствует рентабельности около 9%. Уолл-Стрит ожидает, что объем продаж достигнет около $25,6 млрд в 2024 году, увеличившись примерно на 3%. Операционная прибыль, по прогнозам, будет положительной и составит около $546 млн.

Проблема в том, что Boeing — оборонный подрядчик США. Любая продажа оборонной продукции подвергнется пристальному вниманию со стороны Пентагона, который уже выражал обеспокоенность по поводу консолидации среди генеральных подрядчиков оборонной промышленности.

С другой стороны, к компании приглядываются и антимонопольные органы, которые недовольны доминированием Boeing в производстве гражданских самолетов.

Акции Boeing потеряли в цене более 30% в этом году, что в два раза больше, чем следующий по величине отстающий индекс Dow Jones Industrial Average.

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Что происходило с Boeing в последнее время

5 января Boeing 737 MAX-9 авиакомпании Alaska Airlines, летевший из Портленда в Онтарио, штат Калифорния, был вынужден совершить вынужденную посадку в Орегоне после того, как в полете оторвалась дверная заглушка, что привело к быстрой декомпрессии.

Все отделались легким испугом: возле неисправной двери никто не сидел, и пилоты смогли посадить самолет, а пассажиры не пострадали. Но этот инцидент открыл «ящик Пандоры» с вопросами и недоверием к безопасности самолетов Boeing, — пишет Politico.

4 марта самолет Boeing 737−900 United Airlines, следовавший из Техаса во Флориду, был вынужден совершить вынужденную посадку после того, как из одного из двигателей самолета вырвалось пламя.

7 марта Boeing 777−200, направлявшемуся в Японию, пришлось лететь в Лос-Анджелес из-за того, что вскоре после взлета у него отвалилось колесо.

13 марта, Boeing 777 American Airlines совершил вынужденную посадку в Калифорнии после того, как экипаж сообщил о спущенном колесе.

11 марта по меньшей мере 50 человек получили ранения после того, как самолет Boeing 787 LATAM Airlines внезапно упал на полпути между Сиднеем и Оклендом. После этого инцидента компания Boeing сказала авиакомпаниям, эксплуатирующим самолеты 787, проверить сиденья в кабинах.

15 марта самолет Boeing 737−800 приземлился в Орегоне без панели на нижней части самолета. Самолет представляет собой старую модель Boeing, совершившую свой первый полет в 1998 году и эксплуатируемую United Airlines с 2011 года, — сообщал Associated Press.