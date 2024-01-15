Авария на Alaska Airlines: что на самом деле произошло с новым самолетом Boeing

Первая полноценная рабочая неделя фондовых рынков была наполнена событиями. Подавляющее большинство трейдеров вернулись в офисы и сосредоточились на выкупе крупнейших акций. За неделю S&P 500 вырос на 1,9%, технологический NASDAQ-100 прибавил более 3%. Более подробно о главных событиях прошлой недели на американском фондовом рынке «Минфину» рассказал Николай Григорьев, главный аналитик HUG'S .

Рост начался сразу после открытия торгов в понедельник: в этот день S&P 500 прибавил почти 1,5%, а лидерами роста по секторам были технологии, циклическое потребление, коммуникации — то есть просевшие неделей ранее компании. Отсутствие весомой статистики в этот день, которая могла бы оправдать такой рост, лишь доказывает предположение о возвращении основной массы трейдеров на рабочие места, которые и начали активно скупать позиции в портфель после ребалансов и фиксации прибыли.

Во вторник и среду были попытки немного откорректироваться, которые, тем не менее, тоже выкупали в течение дня. Четверг стал ключевым днем, когда перед открытием рынок получил свежие данные по потребительской инфляции США. Они остаются в фокусе инвестиционного сообщества, поскольку именно эта статистика определяет дальнейшие шаги ФРС в вопросе ставок.

После продолжительного замедления инфляция в США ускоряется уже второй месяц подряд. Причиной стал удачный праздничный сезон, способствовавший росту сектора услуг. В итоге, ускорилось подорожание совокупной корзины, даже несмотря на падение цен на энергетические категории.

Инфляция выше ожиданий: что это означает для рынка облигаций и акций

В декабре в лидерах по росту цен стали медицинские услуги, аренда и жилье. Инфляция рискует остаться выше ожиданий и в дальнейшем, что может изменить планы ФРС по количеству и темпу снижения ставок в 2024 году. В первую очередь, это риск для рынка облигаций, которые сейчас закладывают уже 7 последовательных снижений ставок до конца 2024 года, начиная с марта. Если инфляция окажется упрямой, ФРС не будет торопиться со снижением.

Однако, такие данные не являются плохими для рынка акций, поскольку свидетельствуют об оживленном спросе потребителей. Для корпораций это означает более высокие доходы и прибыль. Рынок подумал так же и выкупил падение, которым была первая реакция на данные.

В итоге, четверг, который мог быть первым красным днем с начала недели, был закрыт, фактически, «в ноль» к предыдущему дню. Настроения остаются бычьими, и даже удары коалиции США-Британии по позициям хуситов в Йемене в ночь на пятницу не вызвали никакой негативной реакции.

Похоже, что рынок воспринимает это, как положительный сигнал налаживания торговых маршрутов, поскольку из-за хаотичных обстрелов хуситами кораблей в Красном море подавляющее большинство корабельных компаний изменили маршрут из Азии в Европу на более длинный вдоль побережья Африки. Поэтому ряд компаний, например, та же Tesla, уже приостановили производство из-за нехватки комплектующих деталей. Поскольку альтернативный маршрут добавляет 10−14 дней к сроку доставки.

Начат сезон квартальной отчетности

Инвесторы увидят результаты подавляющего большинства компаний уже в следующие 3−4 недели. Первые отчеты вышли в пятницу. Существует закономерность: какая будет реакция рынка на первые отчеты, так и пройдет в целом сезон отчетности. В пятницу отчитались банки, авиакомпании и компании в области медицинского страхования. Реакция была, скорее, негативной: плохие отчеты распродали, на хорошие первой реакцией пре-маркета был рост, который, впрочем, в течение дня распродали. В результате, первый день сезона отчетов для S&P 500 оказался нейтральным: широкий рынок закрыл день в минус 0,04%.

Взлеты и падения недели

Среди компаний самые амплитудные движения показали те, что давали важные новости относительно своего бизнеса (отчетность, или новость, которая повлияет на отчет):

Компания Тикер Результат за неделю Boeing BA -12,57% Tesla TSLA -7,83% Delta Airlines DAL -5,11% Juniper JNPR +11,43% Nvidia NVDA +10,41% Microsoft MSFT +5,63%

Boeing заставят ответить за все

Акции Boeing (BA) отреагировали падением на инцидент с одним из самолетов компании. 5 января рейс Alaska Airlines, на борту которого находились 177 человек, совершил вынужденную посадку вскоре после взлета из Портленда, штат Орегон, после того, как часть стенки нового самолета 737 Max 9 оторвалась в полете и оставила зияющую дыру в борту самолета.

Примечательно, что в результате аварии никто не погиб и не получил серьезных травм, хотя видеоролики с ужасающим событием быстро стали вирусными.

Федеральное управление гражданской авиации приказало временно приостановить полеты большинства самолетов Boeing 737 Max 9, поскольку регулирующие органы и Boeing расследуют причину инцидента. Приказ распространяется примерно на 171 самолет. А представители Boeing добавили: «Сроки возврата Boeing 737−9 Max в эксплуатацию будут определяться безопасностью пассажиров, а не скоростью».

Остается непонятным, был ли инцидент с новым самолетом Alaska Airlines, доставленным всего 66 дней назад, производственной проблемой или же конструкторским недостатком.

«Я думаю, что и Airbus, и Boeing, особенно Boeing, должны значительно улучшить контроль качества», — заявил на прошлой неделе Financial Times Майкл О'Лири, генеральный директор Европейской авиакомпании Ryanair.

Тим Кларк, президент Emirates, сообщил Bloomberg, что Boeing «уже давно испытывает проблемы с контролем качества, и это лишь очередное проявление этого».

Американская компания давно пыталась догнать Airbus A320neo, — пишет Вusinessinsider. Многие наблюдатели считают, что эта конкуренция между Airbus и Boeing сыграла свою роль в двух катастрофах 737 Max, в результате которых в 2018 и 2019 годах погибло около 350 человек.

Сроки запуска последней версии Boeing 737 в атмосферу были «чрезвычайно сжатыми», — сообщил the New York Times инженер Boeing. «Это было давай, давай, давай».

Новые, более экономичные двигатели, не подходили для 737-го и изменили его аэродинамику, что в некоторых сценариях увеличило вероятность его крена вверх.

Чтобы решить эту проблему, компания Boeing добавила программное обеспечение — систему улучшения маневренных характеристик, которая автоматически опускала нос вниз, если угол атаки был слишком крутым.

Однако, эта система полагалась только на один датчик, который вышел из строя в аварийных самолетах Lion Air и Эфиопских авиакомпаниях.

Более того, о программном обеспечении MCAS пилоты не были должным образом проинформированы. Тогда Министерство юстиции обвинило Boeing в сговоре в целях обмана ФАУ. В рамках Соглашения об отсрочке судебного преследования в 2021 году Boeing согласился выплатить штраф в размере $2,5 млрд.

Авария на Alaska Airlines почти наверняка приведет к возобновлению проверки Соглашения Boeing с департаментом, который требовал новых процедур соблюдения требований.

Основное внимание будет уделяться в том числе и тому, сообщили ли Boeing и Spirit AeroSystems (компания, производящая части самолетов для Boeing), ФАУ все, что им нужно было.

Многие указывают на слияние Boeing в 1997 году с McDonnell Douglas, как на начало изменений в культуре, в результате которых финансы для компании стали важнее конструкторских разработок.

«Бизнес-аналитики скажут вам, что Boeing превратился из инженерной компании в компанию, которой руководят выпускники MBA, которые больше сосредотачивались на балансовых отчетах, прибыли, квартальных результатах и прибыльности акций», — говорит Боб Клиффорд, главный адвокат семей жертв катастрофы авиакомпании «Эфиопские авиалинии» по делу против Boeing.

Так, после слияния экс-генеральный директор McDonnell Douglas Гарри Стоунсайфер занял аналогичную должность в Boeing. По данным The Atlantic, в ответ на критику инженеров он назвал их «высокомерными».

Среди прочего, именно Стоунсайфер принял решение передать на аутсорсинг проектирование 787 Dreamliner, производство которого столкнулось с задержками из-за проблем с контролем качества.

Клиффорд уверен, что компания, вместо пути безопасности, качества и инженерного совершенства, пошла «другим путем, удовлетворяя деньги людей, которые следят за динамикой акций».

Еще один инцидент с самолетом Boeing произошел в Японии, — сообщает Reuters. 13 января внутренний рейс японской авиакомпании All Nippon Airways (9202.T) вернулся в аэропорт вылета после того, как в воздухе в окне кабины самолета Boeing 737−800 была обнаружена трещина, — сообщил представитель авиакомпании.

Tesla приостанавливает производство автокаров в Германии

Tesla (TSLA) объявила, что приостановит выпуск большей части модельного ряда в Германии на 2 недели — с 29 января по 11 февраля. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на компанию Илона Маска. Tesla объяснила такое решение нехваткой компонентов из-за логистических трудностей в Красном море. О задержках в поставках также предупредили китайский Geely и шведская IKEA.

В ноябре йеменские хуситы объявили, что будут атаковать любое судно в Красном море, которое идет под флагом Израиля или принадлежит израильской кампании, но, по факту, атакам подвергались и суда, которые принадлежат другим странам и идут под флагами других государств.

Также компания сообщила, что специалисты по обработке материалов и инспекторы по качеству получают «повышение зарплаты, согласно рыночным изменениям» в начале нового года. Tesla последовала примеру Toyota, Volkswagen и Hyundai после исторических соглашений UAW с «большой тройкой». Дополнительным катализатором потери стоимости Tesla на прошлой неделе стали новости об очередном снижении цен на авто в Китае.

Delta Airlines превзошла себя и больше не готова на рекорды

Delta Airlines (DAL) отчитались о прибыли и выручке, лучше ожиданий. Компания завершила 2023 год с самой лучшей за всю историю годовой выручкой ($54,7 млрд). Но на 2024 год DAL ожидает прибыль на акцию $6−7, против предыдущего долгосрочного прогноза $7.

В текущем квартале компания прогнозирует, что выручка либо не изменится, либо упадет на 3%. Плохие прогнозы и послужили причиной падения на отчете.

Hewlett - Packard Enterprise (HPE) объявил о намерении поглотить Juniper, производителя сетевого оборудования. Заявление компании: «Это соглашение укрепит позиции HPE на стыке ускоренных макроэкономических тенденций в области искусственного интеллекта, расширит наш общий доступный рынок и будет стимулировать дальнейшие инновации для клиентов, поскольку мы помогаем соединить мир искусственного интеллекта и облачный мир, а также создаем значительную ценность для акционеров».

Почему выросли Nvidia иMicrosoft

Nvidia (NVDA) стала одним из лакомых активов, на которые охотились трейдеры на прошлой неделе. Номинально, фактором роста стал прогноз, что Nvidia выпустит ИИ-чип для китайского рынка во 2-м квартале 2024 года. Н20 — самый мощный из трех чипов, которые разрабатывали специально для Китая. Сначала его производство должны были запустить в ноябре 2023 года, но отложили из-за сложности интеграции в серверы. По данным SemiAnalysis, у всех 3 чипов есть большинство новых функций, но у них снижена вычислительная мощность.

Microsoft (MSFT) и лаборатория PNNL с помощью Azure Quantum Elements обнаружили новый вид твердотельного электролита, менее подверженный воспламенению, чем литий-ионные аккумуляторы. В PNNL отмечают скорость открытия. AQE предложила 32 млн вариантов, из которых всего за 80 часов отобрала 23 самых подходящих, что просто невозможно для обычного человека.

Это повлекло за собой свежую волну спроса на акции MSFT, что на фоне вялых котировок акций Apple даже на время позволило стать компанией номер 1 в мире по размеру капитализации ($2,88 трлн против $2,87 трлн соответственно). Впрочем, в пятницу Apple вернула первенство. Однако, считаю, что ненадолго: у Microsoft более стремительное развитие бизнеса, он диверсифицирован, и, в отличие от Apple, большую часть доходов получает от В2В-сегмента, а не потребительского.