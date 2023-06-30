Как определить градус экономики и выбрать актив для инвестирования

ВВП, инфляция, данные по рынку труда и другая макростатистика напрямую влияют на стоимость любого актива. Как научиться с ее помощью выбирать перспективные объекты для вложений, «Минфину» рассказал инвестиционный аналитик Никита Гуппал.

Рыночная экономика нестабильная, она развивается циклично. Бизнес-цикл включает фазы: экспансия (или рост) и контракция (или рецессия). Эти циклы влияют и на конкретные бизнесы и, соответственно, на цену акций компаний, которые работают в том или ином секторе. Поэтому, именно на фазы экономического цикла обычно ориентируются инвестиционные фонды при выборе объекта вложений. Итак, далее рассмотрим, какие бывают бизнес-циклы.

Экспансия (подъем)

Экспансия — это период, в течение которого экономика растет. Обычно, этот этап характеризуется ростом ВВП. Инфляция обычно низкая в начале экспансии, но может расти со временем. Уровень безработицы снижается, поскольку предприятия нанимают больше работников. Розничные продажи растут, потому что потребители начинают тратить больше денег. Заявки на безработицу снижаются, поскольку рабочих мест становится больше.

Секторы экономики, которые обычно растут больше других на периоде подъема (для примера взят период постковидного восстановления с середины 2020 года по середину 2021 года).

Финансы:

Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) +64,09% роста. Комиссия за управление 0,1% годовых.

Direxion Daily Financial Bull 3x Shares (FAS) (с тройным плечом) +222,93% роста. Комиссия за управление 0,96% годовых.

Информационные технологии:

iShares U.S. Technology ETF (IYW) +49,77% роста. Комиссия за управление 0,39% годовых.

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) (с тройным плечом) +183,51% роста. Комиссия за управление 0,97% годовых.

Транспорт:

iShares Transportation Average ETF (IYT) +61,6% роста. Комиссия за управление 0,39% годовых.

Direxion Daily Transportation Bull 3x Shares (TPOR) (с тройным плечом) +334,10% роста. Комиссия за управление 1,03% годовых.

Пик

Пик — это переходный момент, когда экспансия достигает своего максимума и экономика начинает постепенно переходить к стадии рецессии.

ВВП может начать замедлять свой рост или даже уменьшаться. Инфляция часто достигает пика, поскольку спрос превышает предложение. Уровень безработицы обычно достигает своего минимума. Следовательно, заявки на получение пособия по безработице, как правило, находятся на низком уровне.

Розничные продажи могут достичь максимума или уже начать снижение, как и индекс деловой активности.

Секторы экономики, которые обычно растут больше других на периоде «пика» или же меньше, падают:

Информационные технологии (примеры ETF приведены выше)

Промышленность:

Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI): этот ETF отражает промышленный сектор S&P 500 и включает в себя таких гигантов, как Honeywell, Boeing и 3M. Комиссия за управление 0,1% годовых.

Vanguard Industrials ETF (VIS): Vanguard также предлагает высококачественный ETF промышленного сектора, который отражает MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index. Комиссия за управление 0,1% годовых.

Базовые материалы:

Materials Select Sector SPDR Fund (XLB): этот ETF отражает сектор материалов S&P 500 и содержит в себе крупные компании, которые работают с основными материалами, такие как Newmont, Linde и Sherwin-Williams. Комиссия за управление 0,1% годовых.

Vanguard Materials ETF (VAW): этот ETF от Vanguard следит за MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index, который включает в себя широкий спектр компаний, работающих в сфере базовых материалов. Комиссия за управление 0,1% годовых.

Рецессия (спад)

Это период, когда экономическая активность спадает. 2022 год был достаточно нетипичным, когда падали как облигации, так и акции. Обычно, облигации являются «защитной гаванью», которые хеджируют инвестиционный портфель на период общего спада на фондовом рынке.

В этот период ВВП снижается, инфляция может замедлиться или даже перейти в дефляцию. Безработица растет, а занятость падает. Розничные продажи также сокращаются, поскольку потребители тратят меньше. Заявки на безработицу растут. Индекс деловой активности обычно снижается, поскольку производственная активность уменьшается.

Секторы экономики, которые обычно растут больше других на периоде «пика» или же меньше, падают:

Энергетика:

Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Комиссия за управление 0,1% годовых.

Vanguard Energy ETF (VDE). Комиссия за управление 0,1% годовых.

Коммунальные услуги:

Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Комиссия за управление 0,1% годовых.

Vanguard Utilities ETF (VPU). Комиссия за управление 0,1% годовых.

Здравоохранение:

Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Комиссия за управление 0,1% годовых.

Vanguard Health Care ETF (VHT). Комиссия за управление 0,1% годовых.

Потребительские товары:

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Комиссия за управление 0,1% годовых.

Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Комиссия за управление 0,1% годовых.

Дно

Дно или трофия — это точка, когда экономика достигает своего самого низкого уровня, перед тем, как снова начать рост. Уровень, который мы ожидаем к концу 2023 или началу 2024 года.

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Фонды на казначейские облигации, через которые можно хеджировать инвестиционный портфель на период рыночного спада (депрессии). Пример доходности на ковид-кризисе 2020 года при падении S&P 500 за тот же период более чем на 30%: