ВВП, инфляция, данные по рынку труда и другая макростатистика напрямую влияют на стоимость любого актива. Как научиться с ее помощью выбирать перспективные объекты для вложений, «Минфину» рассказал инвестиционный аналитик Никита Гуппал.
Как определить градус экономики и выбрать актив для инвестирования
Рыночная экономика нестабильная, она развивается циклично. Бизнес-цикл включает фазы: экспансия (или рост) и контракция (или рецессия). Эти циклы влияют и на конкретные бизнесы и, соответственно, на цену акций компаний, которые работают в том или ином секторе. Поэтому, именно на фазы экономического цикла обычно ориентируются инвестиционные фонды при выборе объекта вложений. Итак, далее рассмотрим, какие бывают бизнес-циклы.
Экспансия (подъем)
Экспансия — это период, в течение которого экономика растет. Обычно, этот этап характеризуется ростом ВВП. Инфляция обычно низкая в начале экспансии, но может расти со временем. Уровень безработицы снижается, поскольку предприятия нанимают больше работников. Розничные продажи растут, потому что потребители начинают тратить больше денег. Заявки на безработицу снижаются, поскольку рабочих мест становится больше.
Секторы экономики, которые обычно растут больше других на периоде подъема (для примера взят период постковидного восстановления с середины 2020 года по середину 2021 года).
Финансы:
- Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) +64,09% роста. Комиссия за управление 0,1% годовых.
- Direxion Daily Financial Bull 3x Shares (FAS) (с тройным плечом) +222,93% роста. Комиссия за управление 0,96% годовых.
Информационные технологии:
- iShares U.S. Technology ETF (IYW) +49,77% роста. Комиссия за управление 0,39% годовых.
- Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) (с тройным плечом) +183,51% роста. Комиссия за управление 0,97% годовых.
Транспорт:
- iShares Transportation Average ETF (IYT) +61,6% роста. Комиссия за управление 0,39% годовых.
- Direxion Daily Transportation Bull 3x Shares (TPOR) (с тройным плечом) +334,10% роста. Комиссия за управление 1,03% годовых.
Пик
Пик — это переходный момент, когда экспансия достигает своего максимума и экономика начинает постепенно переходить к стадии рецессии.
ВВП может начать замедлять свой рост или даже уменьшаться. Инфляция часто достигает пика, поскольку спрос превышает предложение. Уровень безработицы обычно достигает своего минимума. Следовательно, заявки на получение пособия по безработице, как правило, находятся на низком уровне.
Розничные продажи могут достичь максимума или уже начать снижение, как и индекс деловой активности.
Секторы экономики, которые обычно растут больше других на периоде «пика» или же меньше, падают:
Информационные технологии (примеры ETF приведены выше)
Промышленность:
- Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI): этот ETF отражает промышленный сектор S&P 500 и включает в себя таких гигантов, как Honeywell, Boeing и 3M. Комиссия за управление 0,1% годовых.
- Vanguard Industrials ETF (VIS): Vanguard также предлагает высококачественный ETF промышленного сектора, который отражает MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index. Комиссия за управление 0,1% годовых.
Базовые материалы:
- Materials Select Sector SPDR Fund (XLB): этот ETF отражает сектор материалов S&P 500 и содержит в себе крупные компании, которые работают с основными материалами, такие как Newmont, Linde и Sherwin-Williams. Комиссия за управление 0,1% годовых.
- Vanguard Materials ETF (VAW): этот ETF от Vanguard следит за MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index, который включает в себя широкий спектр компаний, работающих в сфере базовых материалов. Комиссия за управление 0,1% годовых.
Рецессия (спад)
Это период, когда экономическая активность спадает. 2022 год был достаточно нетипичным, когда падали как облигации, так и акции. Обычно, облигации являются «защитной гаванью», которые хеджируют инвестиционный портфель на период общего спада на фондовом рынке.
В этот период ВВП снижается, инфляция может замедлиться или даже перейти в дефляцию. Безработица растет, а занятость падает. Розничные продажи также сокращаются, поскольку потребители тратят меньше. Заявки на безработицу растут. Индекс деловой активности обычно снижается, поскольку производственная активность уменьшается.
Секторы экономики, которые обычно растут больше других на периоде «пика» или же меньше, падают:
Энергетика:
- Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Комиссия за управление 0,1% годовых.
- Vanguard Energy ETF (VDE). Комиссия за управление 0,1% годовых.
Коммунальные услуги:
- Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Комиссия за управление 0,1% годовых.
- Vanguard Utilities ETF (VPU). Комиссия за управление 0,1% годовых.
Здравоохранение:
- Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Комиссия за управление 0,1% годовых.
- Vanguard Health Care ETF (VHT). Комиссия за управление 0,1% годовых.
Потребительские товары:
- Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Комиссия за управление 0,1% годовых.
- Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Комиссия за управление 0,1% годовых.
Дно
Дно или трофия — это точка, когда экономика достигает своего самого низкого уровня, перед тем, как снова начать рост. Уровень, который мы ожидаем к концу 2023 или началу 2024 года.
Читайте также: «Минфин» начал формировать свой агрессивный портфель: почему сделали ставку на космос
Фонды на казначейские облигации, через которые можно хеджировать инвестиционный портфель на период рыночного спада (депрессии). Пример доходности на ковид-кризисе 2020 года при падении S&P 500 за тот же период более чем на 30%:
- iShares 1−3 Year Treasury Bond ETF (SHY) +2,7%,
- iShares 7−10 Year Treasury Bond ETF (IEF) +16,17%
- iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) +40,9%
- Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) +1,48%
- Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) +11,18%
- Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) +21,4%
- SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) +20,6%
- Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares ETF (TMF) +120,3% (и напомню, что это ETF на трежерис).
Комментарии - 6
Період експансії:
ВВП: його рівень та темпи зростання збільшуються, оскільки підприємства виробляють більше товарів та послуг. Оптимальне зростання у 2−3% за квартал.
Q3 2020: +35.3%; Q4: +3.9%; Q1 2021: +6.3%; Q2: +7%.
Настільки швидке зростання призвело до перегріву в економіці.
Інфляція: зазвичай низька на початку експансії, але може зростати з часом.
CPI (р/р) (інфляція зі сторони споживачів) з середини 2020 по середину 2021: зростання від 0.1% до 5% виправ помилки.
PPI (р/р) (інфляція зі сторони виробників) з середини 2020 по середину 2021: зростання з -0.8% до 6.6%.
PCE (р/р) (показник, на який найбільше орієнтується ФРС) з середини 2020 по середину 2021: зростання з 0.5% до 4%.
Ринок праці (р/р): рівень безробіття знижується, оскільки підприємства наймають більше працівників. З середини 2020 по середину 2021 спад рівня безробіття з 13.3% до 5.8%.
Ритейл сейлз (р/р): збільшуються, оскільки споживачі починають витрачати більше грошей. З середини 2020 по середину 2021 з -6.08% до 28.15%.
Заявки на безробіття: знижуються, оскільки робочих місць стає більше. З середини 2020 по середину 2021 спад з 1,897 тис. заявок до 405 тис. заявок.
PMI (р,р): зазвичай зростає, оскільки виробнича активність підвищується. З середини 2020 по середину 2021 показник був між 39.8 б.п. до 62.1 б.п. Оптимальне значення, яке свідчить про зростання економіки — вище 50 б.п.
ВВП може почати сповільнювати своє зростання або навіть зменшуватися.
Q3 2021: 2.7%; Q4: +7%; Q1 2022: -1.6%; Q2: -0.6%.
Інфляція часто досягає піку, оскільки попит може перевищувати пропозицію.
CPI (р/р) (інфляція зі сторони споживачів) з середини 2021 по середину 2022: зростання від 5.4% до 9.1%.
PPI (р/р) (інфляція зі сторони виробників) з середини 2021 по середину 2022: зростання з -7.3% до 11.3%.
PCE (р/р) (показник на який найбільше орієнтується ФРС) з середини 2021 по середину 2022: зростання з 4% до 6.8%.
Ринок праці (p/p): рівень зайнятості досягає свого піку, а заявки на безробіття мінімізуються. З середини 2020 по середину 2021 спад рівня безробіття з 5.8% до 3.6%.
Рітейл сейлз (p/p): можуть досягти максимуму або почати зменшуватися. З середини 2021 по середину 2022 з 27.6% до 8.18%.
Заявки на безробіття (p/p): рівень безробіття зазвичай досягає свого мінімуму. Отже, заявки на отримання допомоги по безробіттю, як правило, знаходяться на низькому рівні. З середини 2021 по середину 2022 спад з 371к заявок по безробіттю до 235к.
PMI (р/p): може почати знижуватися зі спадом виробничої активності. З середини 2021 по середину 2022 показник впав з 62.6 б.п. до 52.4 б.п.
ВВП: знижується.
Q3 2022: 3.2%; Q4: +2.6%; Q1 2023: 1.1%.
Інфляція: може сповільнитися або навіть перейти в дефляцію.
CPI (р/р) (інфляція зі сторони споживачів)з середини 2022 по середину 2023: зниження з 9.1% до 4.9%
PPI (р/р) (інфляція зі сторони виробників) з середини 2022 по середину 2023: зростання з 11.3% до 2.3%
PCE (р/р) (показник на який найбільше орієнтується ФРС) з середини 2022 по середину 2023: зростання з 6.8% до 4.4%
Ринок праці (p/p): безробіття зростає, а зайнятість спадає. З середини 2022 по середину 2023 зростання рівня безробіття з 3.6% до 3.7%
Рітейл сейлз (p/p): зменшуються, оскільки споживачі витрачають менше. З середини 2022 по середину 2023 спад з 10.06% до 1.6%
Заявки на безробіття (p/p): зростають. З середини 2022 по середину 2023 зростання з 235к заявок по безробіттю до 261к.
PMI (p/p): Зазвичай знижується, оскільки виробнича активність зменшується. З середини 2022 по середину 2023 спад з 52.7% до 48.4%
ВВП досягає найнижчого рівня, а потім починає зростати.
Q3 2019: 3.6% ; Q4: 1.8%; Q1 2020: -4.6%; Q2: -29.9%
Інфляція часто є низькою або нульовою.
CPI (р/р) (інфляція зі сторони споживачів)з середини 2019 по середину 2020: зниження з 1.8% до 0.1%
PPI (р/р) (інфляція зі сторони виробників) з середини 2019 по середину 2020: зростання з 1.8% до -0.8%
PCE (р/р) (показник на який найбільше орієнтується ФРС) з 2019 по середину 2020: спад з 1.4% до 0.5%
Ринок праці(p/p): рівень безробіття досягає піку, а зайнятість досягає мінімуму. З середини 2019 по середину 2020 зростання рівня безробіття з 3.7% до 14.7%.
Рітейл сейлз (p/p): досягають мінімуму, а потім починають зростати. З середини 2019 по середину 2020 спад з 3.27% до -19.9%.
Заявки на безробіття (p/p): досягають піку. З середини 2019 по середину 2020 зростання з 208к до 2,446к.
PMI(p/p): досягає найнижчого рівня, а потім починає зростати, оскільки виробнича активність знову починає збільшуватися. З середини 2019 по середину 2020 спад з 50.1 б.п до 39.8 б.п.