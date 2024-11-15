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15 ноября 2024, 16:16 Читати українською

Как кадровые решения Трампа могут повлиять на ключевую ставку ФРС

В понедельник впервые в истории S&P 500 закончил торговую сессию выше отметки в 6,000. Но послевыборный ажиотаж, когда несколько дней рынки летели в небеса, чуть ли не ежедневно устанавливая исторические рекорды, понемногу спадает. Чем еще запомнилась эта неделя инвесторам, и каких главных событий ждать, рассказал основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

В понедельник впервые в истории S&P 500 закончил торговую сессию выше отметки в 6,000.

За прошедшую неделю около трети добытого рынками в эйфории, после объявления результатов выборов, уже потеряно. От сказки и праздника победы нужно переходить к решению реальных проблем, которых в мире накопилось немало, и далеко не все из которых могут быть решены просто и эффективно, как это любят делать альфа-президенты.

Новоизбранный лидер начал запрягать довольно быстро и уже на этой неделе назвал имена некоторых ключевых сотрудников новой администрации: Гетса, Хаббарда, Хегсета, Кеннеди, которые, соответственно, будут занимать должности генпрокурора, главы разведки, министров обороны и здравоохранения. Маску и Рамасвами будет доверено возглавить Департамент государственной эффективности, Рубио — на Госсекретаря.

Далеко не все перечисленные фамилии знакомы широкой публике, но уверен, что скоро точно будут у многих на устах, ведь «простые и эффективные» решения всегда вызывают аплодисменты в широких народных массах, по крайней мере, в начале.

Кого Трамп предпочел бы не замечать

Но на этой неделе были не только назначения… Например, Трамп заявил, что в его администрации не найдется места для Джейми Даймона, знаменитого банкира, главы JP Morgan. Не знаю, хотел ли Даймон попасть в Белый дом или нет, но на заявление Трампа ответил очень остроумно: «последние двадцать пять лет я работал без начальника, не хочу начинать».

Есть еще один человек, от услуг которого Трамп мечтал отказаться — это Джером Пауэлл, глава ФРС. Очевидно, что его взвешенность и консерватизм будет очень сложно соединить с ковбойской политикой быстрых решений. После избрания нового старого президента Пауэлл четко заявил, что не собирается покидать пост и даже подготовился к возможному юридическому сражению с Белым домом.

Свое видение монетарной стратегии США Пауэлл тоже, похоже, не собирается менять в угоду новоизбранному лидеру. Вот и в четверг, после того, как были обнародованы свежие данные о производственной инфляции, оказавшейся несколько выше ожидаемой, глава ФРС достаточно четко дал понять, что его ведомству «некуда спешить» в вопросе снижения ставок. Рынки отреагировали моментальным падением, которое продолжилось и в пятницу.

Высокие ставки, если они останутся такими еще надолго, безусловно, являются огромной проблемой для Трампа, поскольку дорожает финансирование государственного долга, который на этой неделе вырос до $36 триллионов, или 123% ВВП, и обслуживание которого тем дороже, чем выше ставка.

После слов Пауэлла о том, что никто не спешит помогать Трампу, снижая стоимость денег, вероятность того, что до конца года ставка останется неизменной, повысилась с 28% до 38%.

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Что дальше

Некоторые из кадровых назначений Трампа, осторожно говоря, не очень вдохновляющие с точки зрения инвесторов, но, как известно «лошадей на переправе не меняют».

Да и, в конце концов, вряд ли кто-то ожидал, что будет иначе. Но, пожалуй, все же, о способности кандидатов, номинированных Трампом, к руководству государством нужно судить с учетом результатов, а не субъективных оценок. Поэтому придется немного подождать.

Но в целом программа Трампа по дерегуляции экономики по-прежнему вызывает у рынка оптимизм, ВВП продолжает расти, инфляция уже так не пугает, а компании продолжают зарабатывать доходы.

Поэтому в среднесрочной перспективе нет места для пессимизма и шансы на то, что прогноз известного и очень опытного и профессионального аналитика Эда Ярдени: «это только начало и к концу этого года мы увидим (значение S&P 500) 6,100, к концу 2025-го — 7,000, 8,000 спустя еще год, а в конце десятилетия индекс достигнет отметки в 10,000», сбудется — не такие уж маленькие.

По его мнению, после избрания Трампа рынок демонстрирует первоначальные признаки «животных инстинктов». Остается продемонстрировать их в полную силу, что не так уж сложно, учитывая жадность людей на деньги.

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