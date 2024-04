Как акции «Южнокорейского Amazon» смогли обогнать Dell и почему падает «оборонка»

Что важного происходило на рынках США

Геополитические опасения инвесторов, а также их инфляционные ожидания отправили рынки вниз. Настроения инвесторов ухудшались на ожидании нанесения ударов Ираном по Израилю. На этом фоне росли и цены на нефть, которые остановились на конец недели на уровне $85,66 за баррель.

Пессимизма добавил отчет по инфляции на прошлой неделе, который показал, что она составляет 3,5% в год, что превышает целевой показатель ФРС в 2%. Инвесторы опасаются, что с такими показателями ФРС затянет со снижением ставок: первую серию снижений ожидали в июне, теперь надеются на сентябрь.

Чиновники же ФРС не хотят снижать ставки, пока не увидят более убедительные доказательства того, что темпы роста цен возвращаются к целевым показателям. По мнению Кристалины Георгиевой, которую буквально на днях переизбрали управляющим директором МВФ, ФРС все же может начать снижать процентные ставки к концу этого года. Глава BlackRock Ларри Финк полагает, что ФРС снизит процентные ставки в этом году, но не достигнет целевого показателя инфляции.

Неуверенность в том, как будет действовать ФРС по инфляции, смешивает и банковские планы. Частично поэтому квартальные отчеты крупнейших банков на этой неделе инвесторов не вдохновили. Акции Citigroup, по итогам недели, ушли в минус на 3,12%, Wells Fargo — на 1,62%, JP Morgan Chase — на 7,42%. Их падение не могло не оказать влияния на рынок в целом. Индекс S&P 500 в пятницу упал на 1,46%, DJI — на 1,24%, Nasdaq Composite — на 1,62%.

Взлеты и падения недели

Компания Тикер Изменение цены, % Coupang CPNG +16,5 GE Vernova GEV +9,21 Insulet Corporation PODD +6,19 Carvana CVNA -10,56 Dell Techologies DELL -11,27 Carmax KMX -12,37

Coupang, которая торгуется на NYSE, — компания, которая вышла на IPO в 2021 году, и уже доросла до титула «Южнокорейский Amazon». Это самая крупная торговая площадка в Южной Корее с капитализацией $38,11 млрд.

Компания, одним из инвесторов которой является Softbank, настроена агрессивно. Она вкладывается в логистику и активно масштабируется, пытаясь противостоять и местным конкурентам, и особенно — китайским компаниям, которые прикладывают усилия, чтобы расшириться в Южной Корее. Бороться есть за что: в стране проживает 52 млн людей, и примерно половина из них — в Сеуле, на который делает ставку Coupang.

Как и Amazon, Coupang предоставляет массу услуг: это и потоковое вещание, и доставка товаров, и доставка свежих продуктов, отдельно — доставка готовой еды. Еще одна услуга — аутсорсинговая служба, связанная, опять же, с доставкой, на этот раз посылок. Есть и аналог Amazon Prime — Coupang Wow — подписка с привилегиями для 14 млн пользователей по состоянию на прошлый год.

Амбиции компании связаны и с модой: в декабре прошлого года Coupang купил лондонскую Farfetch и заявил, что эта покупка поможет ей стать одной из доминирующих на мировом рынке предметов личной роскоши в $400 млрд.

Акции выросли после заявления о том, что Coupang намерен повысить стоимость подписки на Coupang Wow для новых клиентов на 58% (до $5,7). При этом подписчики Wow получат больше скидок. Компания подсчитала, что члены Wow, которые регулярно используют пять услуг Coupang, смогут сэкономить в среднем $703 в год, по сравнению с теми, кто не является подписчиком Wow.

Читайте также: Amazon: как главный магазин мира переживает высокую инфляцию и падение накоплений

Южная Корея также стала одной из причин роста второй компании из нашего списка — GE Vernova. Компания дебютировала на NYSE, после спин-оффа General Electric. Теперь это три отдельные публичные компании. Сама GE превратилась в GE Aerospace, а медицинский бизнес под названием GE Healthcare стал самостоятельным в начале прошлого года.

Рост GE Vernova начался благодаря оценке аналитиков JP Morgan, которые оценили, как перспективные, возможности компании справиться с тремя направлениями, которыми она занимается: энергетика, ветроэнергетика и электрификация.

Аналитики JP Morgan считают перспективными газовые турбины GEV, при условии создания дополнительной инфраструктуры. «Учитывая рентабельность газового сервисного бизнеса GEV выше среднего, мы считаем, что это потенциально может создать потенциал роста как выручки, так и ожиданий Ebitda в ближайшем будущем», — говорят они.

Практически одновременно с дебютом, GEV получила заказ в Южной Корее на продукцию своего газового подразделения. Компания поставит газовую турбину 7HA.02 и генератор H65 для электростанции в городе Конджу. Собственник станции -KOWEPO — планирует переоборудовать ее с угля на газ, с возможностью использования в будущем смеси топлива, в которой объем водорода составит до 30%.

Что касается электричества, то инвесторы ожидают увеличения спроса на электроэнергию, особенно со стороны центров обработки данных, а также для производства и электрификации транспорта. И этот факт аналитики также относят к преимуществам GEV, которые ей еще предстоит попытаться использовать.

А вот у продавцов автомобилей дела на прошедшей неделе шли не очень хорошо. Carvana — американский онлайн-продавец подержанных авто, которая вошла в список Fortune 500 в 2021 году, с 2022 года переживает плохие времена. В мае 2022 года ей пришлось уволить 12% работников, а цена на акции снизилась на 40%, по итогам плохих квартальных результатов. Два года компания потратила на реструктуризацию долга и своей деятельности.

Цена на ее акции на неделе снижалась на фоне падения второго игрока индустрии — торговца подержанными автомобилями Carmax. Эта компания подала квартальный отчет, почти все показатели которого были хуже ожиданий инвесторов, и цены на ее акции обвалились.

Основные проблемы розничных продавцов подержанными авто — большие запасы автомобилей, которые образовались перед и во время пандемии. Расчет был на то, что спрос на них вырастет, с учетом снижения спроса на новые автомобили. Но за последние несколько лет полупроводниковой индустрии дали «зеленый» свет, соответственно, выросли и поставки новых авто.

Цена на акции Dell Technologies снизилась на фоне очередных инсайдерских продаж акций компании. С начала апреля продали 200 437 акций на сумму $26 243 463. В общей сложности, за последние девяносто дней инсайдеры, в их числе и основатель компании Майкл Делл, продали 9 707 334 акций компании на сумму $975 567 112. Теперь им принадлежит 48,60% акций компании. По состоянию на конец прошлого года, наиболее крупными держателями акций DELL были:

Компания Акции, $ Vanguard Group 1,35 млрд Goldman Sachs Group 1,13 млрд BlackRock 942,24 млн Fidelity Investments 836,7 млн Boston Partners 732,55 млн

Компания продолжает сокращать расходы после того, как отчет за прошлый год показал снижение выручки на 14%. Спад рынка ПК после пандемии пока не дал ей в прошлом году воплотить свои планы по развитию, роста по выручке и прибыли компания ожидает в этом году, рассчитывая на стабилизацию рынка ПК и увеличение продаж серверов, оптимизированных для ИИ.

Надежды на первое, похоже, оправдываются. По данным International Data Corporation, рынок ПК в первом квартале вырос на 1,5%, по сравнению с годом ранее (59,8 млн поставок), и вернулся к уровню до пандемии.

Читайте также: Частные пользователи теряют интерес к продукции Dell: почему инвесторы скупают ее акции

Что происходило на европейских рынках

Настроения инвесторов тут определяли ожидания решений ЕЦБ по процентной ставке и все та же геополитика. Во вторник Goldman Sachs заявил, что считает акции компаний оборонного сектора переоцененными. По мнению аналитиков инвестбанка, акции оборонных компаний торгуются по коэффициенту доходности в 20 раз выше ожидаемой прибыли. Это на 45% дороже, чем широкий европейский рынок акций, и раньше «оборонщики» торговались на 10% дешевле. Для SXXP стандартным считается P/E 15, 22 — стандарт для всего европейского промышленного сектора.

После этого сообщения акции титанов отрасли пошли вниз, потянув за собой Eurostoxx 600, который упал на 0,6% во вторник. В этот же день акции немецкой Rheinmetall ушли в минус на 5,2%, а итальянской Leonardo — на 5,8%. Акции французской Thales снизились на 4%, так же как и британской BAE Systems.

В записке аналитики отметили, что они остаются конструктивно настроенными относительно перспектив европейского оборонного сектора, но полагают, что в 2025 году рисков снижения цены акций этих компаний больше, чем их роста. Инвестиционный банк, однако, добавил, что этот сектор находится в середине суперцикла, и его аналитики ожидают, что Европа достигнет цели НАТО по 2% ВВП на оборону в следующем году.

Управляющий партнер исследовательской компании Agency Partners Ник Каннингем ожидает, что европейское перевооружение только начинается, и акциям оборонных компаний «еще предстоит пройти долгий путь, с точки зрения роста».

Аналитики из Morgan Stanley отметили, что «ограниченный финансовый ресурс в Европе означает, что риторика о повышении расходов на оборону не соответствует бюджетной реальности». По их словам, для дальнейшего роста акций оборонных компаний потребуется улучшение доходности. Проще говоря, для того, чтобы акции оборонных компаний продолжали расти, Европа должна не только декларировать, но и реально увеличивать оборонные бюджеты.

Для дальнейшего роста рынка понадобится и увеличение производства и передачи боеприпасов Украине, — считает аналитик Александр Нойбергер из компании B Metzler Seel Sohn & Co AG. Это, в дополнение к росту инвестиций в оборонку, сделает геополитические перспективы более прогнозируемыми, — считает аналитик.

Читайте также: Производителя Patriot завалили заказами: почему падают акции компании

Взлеты и падения недели

Компания Тикер Изменение цены, % Biomerieux BIM +9,99 EDP Renovaveis EDPR +9,25 RIO Tinto RIO +7,61 Aviva AV. -6,61 UBS Group UBSG -6,46 Edenred EDEN -11,24

Но больше, чем акции оборонных компаний, по итогам недели, снизились акции UBS Group. UBS столкнулся с намерениями Швейцарии ужесточить законодательство в отношении финансовой системы страны после истории с Credit Suisse. Правительство опасается проблем с крупными банками, и изложило 22 меры по ужесточению требований к их капиталу, причем, включая и их зарубежные представительства.

Кроме UBS, в системно значимые входят Raiffeisen Group, Zürcher Kantonalbank и PostFinance. При этом UBS считается единственным глобальным системно значимым банком в Швейцарии.

«Количественные и качественные требования к капиталу для системно значимых банков должны быть целенаправленно ужесточены и дополнены перспективной составляющей», — говорится в рекомендациях правительства. На это у UBS, по мнению аналитиков, могут уйти миллиарды долларов.

А больше всего выросли акции Biomerieux — французской диагностической компании. Компания обнародовала квартальные результаты, согласно которым продажи в первом квартале выросли на 6,6% — и составили 965,2 миллиона евро.

Главные события недели

На этой неделе ожидается с десяток наиболее важных событий. Кроме того, квартальные результаты подают 80 компаний с капитализацией от 10 млрд, которые торгуются на мировых биржах. Вот как события будут распределены по дням недели:

Понедельник, 15 апреля

Бюро переписи населения США опубликует мартовские данные по объему розничных продаж в США, а также базовый индекс этих продаж. По прогнозам, объем продаж за месяц может вырасти на 0,2%.

Швейцария обнародует индекс цен производителей, ЕС выпустит данные по объемам промпроизводства. Отчеты публикуют Charles Schwab Corp (CHW), Goldman Sacshs Group (GS), M&T Bank Corp (MTB).

Вторник, 16 апреля

Глава ФРС Джером Пауэлл и глава канадского центробанка Тифф Маклем выступят на Вашингтонском форуме по канадской экономике. Вопрос процентных ставок также включен в программу.

В Китае Национальное бюро статистики планирует опубликовать данные по ВВП за первый квартал. В предыдущем квартале инвесторы ожидали роста экономики на 5,3% в годовом исчислении. ВВП не дотянул до ожидаемого 0,1%. В этот раз ожидания пессимистические: прогноз аналитиков — 4,8%, а согласно опросу Reuters, и все 4,6%.

Отчеты подают американский медицинский страховщик UnitedHealth Group Incorporated (UNH), Johnson&Johnson (JNJ), Bank of America Corp (BAC).

Среда, 17 апреля

Американский институт нефти огласит недельные данные по запасам сырой нефти у американских компаний. Коммерческие запасы сырой нефти за неделю 1−5 апреля выросли на 3,03 млн баррелей, на прошлой неделе — на 5,841 млн до 457,26 млн баррелей.

Евростат опубликует индекс потребительских цен за март в годовом выражении. Прогноз — на снижение (с 2,6% до 2,4%). Такие же данные обнародует на неделе и Национальная статистическая служба Великобритании. Прогнозируется снижение с 3,4% до 3,1%.

Квартальные результаты покажут нидерландская ASML Holding (ASML), Abbot Laboratories (ABT) и CSX Corp (CSX).

Четверг, 18 апреля

Национальная Ассоциация риелторов США опубликует данные за март по продажам на вторичном рынке жилья в США. По прогнозам, количество проданных домов в марте сократится с 4,38 млн до 4,2 млн.

Министерство труда США также огласит число первичных заявок на получение пособий по безработице. За эту неделю ожидается их увеличение с 211 тыс. до 214 тыс.

Отчеты подают Netflix Inc. (NFLX), Blackstone Inc (BX), Intuitive Surgical Inc (ISRG).

Пятница, 19 апреля

В этот день выйдут данные по индексу цен производителей Германии, ожидаются выступления главы Бундесбанка Иоахима Нагеля, состоится заседание Еврогруппы. Отчеты подают Procter&Gamble (PG), American Express (AXP) и Schlumberger N.V. (SLB).