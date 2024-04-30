Прибыль Huawei выросла более чем в 5 раз. Компания обходит Apple в Китае

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

30 апреля 2024, 19:04 Читати українською

Прибыль Huawei выросла более чем в 5 раз. Компания обходит Apple в Китае

Прибыль Huawei Technologies Co. растет четвертый квартал подряд. Это говорит о том, что китайская технологическая компания отбирает долю рынка у Apple Inc. и других конкурентов, сообщает Bloomberg.

Прибыль Huawei Technologies Co. растет четвертый квартал подряд.
Фото: wikipedia.org

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Компания сообщила о чистой прибыли в размере 19,6 млрд. юаней ($2,7 млрд.) в первом квартале 2024 года, что на 564% больше, чем в предыдущем квартале. При этом продажи компании в первом квартале выросли на 37% до 178,5 млрд юаней.

Феноменальный рост доходов подчеркнул возрождение Huawei, несмотря на санкции США.

По данным исследовательской компании Counterpoint, в первом квартале поставки смартфонов Huawei выросли на 70% после того, как в прошлом году компания неожиданно вернулась на рынок с новым телефоном 5G, работающим на передовом 7-нанометровом чипе китайского производства.

Падение продаж iPhone в Китае

По оценкам Counterpoint, продажи iPhone от Apple в Китае упали на 19% в течение первого квартала.

Новые флагманы Huawei и ИИ-чипы

Ранее в этом месяце Huawei представила свою новую серию смартфонов Pura 70 с усовершенствованным чипом, демонстрируя его способность поддерживать производство передовых полупроводников и усиливать давление на Apple на ее территории.

Серия смартфонов Pura 70 была продана в течение двух дней после запуска.

Huawei также добивается прогресса в чипах для искусственного интеллекта с графическим процессором Ascend. Исполнительный директор корпорации Nvidia Дженсен Хуан назвал китайскую компанию грозным соперником.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
matroskin
matroskin
30 апреля 2024, 20:45
#
Черговий раз доведено, що напівсанкції йдуть лише на користь тому проти кого їх вводять.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами