Прибыль Huawei выросла более чем в 5 раз. Компания обходит Apple в Китае

Прибыль Huawei Technologies Co. растет четвертый квартал подряд. Это говорит о том, что китайская технологическая компания отбирает долю рынка у Apple Inc. и других конкурентов, сообщает Bloomberg.

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Компания сообщила о чистой прибыли в размере 19,6 млрд. юаней ($2,7 млрд.) в первом квартале 2024 года, что на 564% больше, чем в предыдущем квартале. При этом продажи компании в первом квартале выросли на 37% до 178,5 млрд юаней.

Феноменальный рост доходов подчеркнул возрождение Huawei, несмотря на санкции США.

По данным исследовательской компании Counterpoint, в первом квартале поставки смартфонов Huawei выросли на 70% после того, как в прошлом году компания неожиданно вернулась на рынок с новым телефоном 5G, работающим на передовом 7-нанометровом чипе китайского производства.

Падение продаж iPhone в Китае

По оценкам Counterpoint, продажи iPhone от Apple в Китае упали на 19% в течение первого квартала.

Новые флагманы Huawei и ИИ-чипы

Ранее в этом месяце Huawei представила свою новую серию смартфонов Pura 70 с усовершенствованным чипом, демонстрируя его способность поддерживать производство передовых полупроводников и усиливать давление на Apple на ее территории.

Серия смартфонов Pura 70 была продана в течение двух дней после запуска.

Huawei также добивается прогресса в чипах для искусственного интеллекта с графическим процессором Ascend. Исполнительный директор корпорации Nvidia Дженсен Хуан назвал китайскую компанию грозным соперником.