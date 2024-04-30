Принудительного возвращения украинских мужчин из-за границы не будет — Стефанишина

Украина не будет принудительно возвращать мужчин призывного возраста из-за границы. Об этом сообщила в Брюсселе в интервью Deutsche Welle вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, комментируя вопрос о прекращении предоставления консульских услуг за рубежом.

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Она заверила, что предоставление своих данных территориальным центрам комплектования и социальной поддержки не означает автоматическую мобилизацию на фронт.

«Украина приняла закон о мобилизации и мы должны понимать, в каком объеме мы можем заменять ребят на фронте. Речь идет о потенциале мобилизации — учете и информации. И это первоочередная цель нашего решения», — заявила Стефанишина.

Она сообщила, что в мае Украину посетит еврокомиссар по внутренним делам и миграции Ильвы Йоганссон для обсуждения с украинскими властями вопроса дальнейшего юридического статуса украинцев за рубежом, ведь действующий механизм временной защиты в ЕС будет действовать до марта 2025 года.

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«Поэтому ограничений и принудительного возвращения граждан Украины любого пола или возраста в воюющую страну не будет. Но в вопросах войны нет приятных решений и давайте не забывать, что война продолжается и мы должны ее выиграть», — подчеркнула Стефанишина.

Напомним

МИД Украины решило с 23 апреля 2024 года приостановить предоставление консульских услуг для украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, находящихся за границей (за исключением заявлений об оформлении удостоверений личности на возвращение в Украину).