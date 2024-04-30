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30 апреля 2024, 18:12 Читати українською

Принудительного возвращения украинских мужчин из-за границы не будет — Стефанишина

Украина не будет принудительно возвращать мужчин призывного возраста из-за границы. Об этом сообщила в Брюсселе в интервью Deutsche Welle вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, комментируя вопрос о прекращении предоставления консульских услуг за рубежом.

Украина не будет принудительно возвращать мужчин призывного возраста из-за границы.
Фото: facebook.com/olga.kravets.796

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Она заверила, что предоставление своих данных территориальным центрам комплектования и социальной поддержки не означает автоматическую мобилизацию на фронт.

«Украина приняла закон о мобилизации и мы должны понимать, в каком объеме мы можем заменять ребят на фронте. Речь идет о потенциале мобилизации — учете и информации. И это первоочередная цель нашего решения», — заявила Стефанишина.

Она сообщила, что в мае Украину посетит еврокомиссар по внутренним делам и миграции Ильвы Йоганссон для обсуждения с украинскими властями вопроса дальнейшего юридического статуса украинцев за рубежом, ведь действующий механизм временной защиты в ЕС будет действовать до марта 2025 года.

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«Поэтому ограничений и принудительного возвращения граждан Украины любого пола или возраста в воюющую страну не будет. Но в вопросах войны нет приятных решений и давайте не забывать, что война продолжается и мы должны ее выиграть», — подчеркнула Стефанишина.

Напомним

МИД Украины решило с 23 апреля 2024 года приостановить предоставление консульских услуг для украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, находящихся за границей (за исключением заявлений об оформлении удостоверений личности на возвращение в Украину).

Источник: Минфин
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Комментарии - 7

+
+114
Oleksii Ch
Oleksii Ch
30 апреля 2024, 18:15
#
Тільки є одна проблема — владі ніхто більше на слово не вірить.
Особисто я вже розопочав процес переходу на місцеву податкову систему.
Нехай тупоголові популісти та дурнуваті мисливці на «ухилянтів» платять податки та донатять.
+
+15
financialGenius
financialGenius
30 апреля 2024, 18:30
#
Долго вы ждали конечно … нужно было сразу после начала войны организовывать все по месту … нашим нельзя верить ни на грамм … это не просто так они делают , в будущем будет и блокировка счетов , движимого / не движимого имущества , всех до копейки … посмотрите что с овгз будет у мужского населения … я лично после начала войны начал по немного продавать что бы в большой минус не уйти , правда я много помогал друзьям / знакомым на фронте , но и это уже меня немного достало, тупо не понимаю куда идут миллиарды … а мне тут еще диваны патриоты рассказывают что я своими копейками там помогаю , лучше бы вернулся и пошел на фронт , а сами сидят в харьковах и на далеком западе в тцк
+
0
Vadim531
Vadim531
30 апреля 2024, 20:23
#
Завидую им
+
0
Сергей Панасенко
Сергей Панасенко
30 апреля 2024, 20:27
#
Украине не хватает солдат, чтобы остановить Путина". С таким заголовком вышла статья в Bild. В ней приводятся комментарии украинских военных и западных спикеров, которые критикуют руководство Украины за «промедление с мобилизацией». Также они проводят мысль, что возрастную планку для мобилизации нужно снизить. Сообщается при этом, что в армии сейчас находится 15% мужчин призывного возраста. «Мы держимся, но у нас проблема. Раньше я говорил, что самая большая проблема — это нехватка артиллерийских снарядов, но сегодня это нехватка человеческих ресурсов», — заявил офицер 3-й отдельной бригады Дмитрий Кухарчук. Украинский морской пехотинец с позывным «Военный исследователь» жалуется, что «после того, как президент так долго откладывал мобилизацию», Запад теперь «поставляет оружие и технику, но никто не обучен ими пользоваться». Об этом говорят и отдельные спикеры на Западе. «Помимо медленной и недостаточной военной, финансовой и политической поддержки со стороны Запада, большой дилеммой Украины является мобилизация. Одной из главных задач Зеленского является создание мобилизационной стратегии и модели, которая приведет к большей справедливости, предсказуемости и поддержанию высокой боевой ценности. Такой системы пока не существует в Украине», — заявил эксперт ЕС по обороне Родерих Кизеветтер. Бывший чиновник Минобороны Германии, а ныне военный эксперт Нико Ланге заявляет, что украинское руководство «потратило много времени на тактические обсуждения».
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Karin77
Karin77
30 апреля 2024, 21:22
#
Будем надеяться, что в таком случае победа нам достанется как- бы''сама собой''…
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0
Genna Smatko
Genna Smatko
30 апреля 2024, 21:33
#
Пізно. Я вже подався на німецький сірий паспорт. Потім буду подаватися на офіційний і прийму інше громадянство. Досить з мене цього цирку і клоунів.
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0
TAN72
TAN72
30 апреля 2024, 21:33
#
Поздно врубили задний ход,состав ушёл под откос.
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