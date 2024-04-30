Кабмин выделил дополнительные 15,5 миллиарда на закупку дронов

Кабинет министров выделил дополнительные 15,5 млрд грн на закупку дронов для Сил безопасности и обороны. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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«Сегодня правительство выделяет дополнительные 15,5 млрд грн для закупки дронов. Средства пойдут Администрации Госспецсвязи, которая занимается соответствующими закупками», — отметил премьер.

По его словам, это дополнительный ресурс к тем 43,3 млрд. грн., которые уже были выделены на беспилотники в этом году.

«За выделенные сегодня средства 300 тысяч дронов будут поставлены нашим Силам безопасности и обороны», — добавил глава правительства.