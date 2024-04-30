Минфин привлек 7,2 миллиарда от продажи облигаций и снизил ставки

Министерство финансов 30 апреля на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 7,23 млрд грн, что на 0,36 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 7,59 млрд грн. При этом Минфин снизил ставки. Об этом свидетельствуют данные министерства.