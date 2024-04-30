Украина будет сотрудничать с Германией в надзоре за криптоактивами

НКЦБФР Украины и BaFin подписали Меморандум о взаимной помощи и обмене информацией. Немецкие коллеги поддерживают Украину в разных областях, отметил Председатель Комиссии Руслан Магомедов.

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«Сегодняшний Меморандум — это очередной шаг к развитию украинского рынка капитала и его регулятора, ведь мы получили сильного и профессионального партнера. Уверен в эффективных результатах нашей совместной работы по экономическому будущему украинскому народу», — заявил Магомедов.

Напомним, НКЦБФР выступает главным регулятором крипторынка Украины по закону «О виртуальных активах».

По данным Комиссии, партнеры планируют сотрудничать по следующим направлениям:

финансовая отчетность;

негосударственные пенсионные фонды;

альтернативные фонды;

надзор за виртуальными активами;

предотвращение мошенничества;

финансирование строительства; инвестиционные фонды в строительном секторе.

Как сообщили в НКЦБФР, BaFin осуществляет надзор за банками, платежными учреждениями, страховыми компаниями, пенсионными фондами и другими финансовыми организациями. Кроме того, работа ведомства направлена на обеспечение прозрачных и справедливых условий на рынках и коллективную защиту потребителей.

Еще одна часть полномочий BaFin состоит в предотвращении использования финансовой системы для финансирования терроризма или отмывания денег.