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30 апреля 2024, 18:45 Читати українською

Украина будет сотрудничать с Германией в надзоре за криптоактивами

НКЦБФР Украины и BaFin подписали Меморандум о взаимной помощи и обмене информацией. Немецкие коллеги поддерживают Украину в разных областях, отметил Председатель Комиссии Руслан Магомедов.

НКЦБФР Украины и BaFin подписали Меморандум о взаимной помощи и обмене информацией.

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«Сегодняшний Меморандум — это очередной шаг к развитию украинского рынка капитала и его регулятора, ведь мы получили сильного и профессионального партнера. Уверен в эффективных результатах нашей совместной работы по экономическому будущему украинскому народу», — заявил Магомедов.

Напомним, НКЦБФР выступает главным регулятором крипторынка Украины по закону «О виртуальных активах».

По данным Комиссии, партнеры планируют сотрудничать по следующим направлениям:

  • финансовая отчетность;
  • негосударственные пенсионные фонды;
  • альтернативные фонды;
  • надзор за виртуальными активами;
  • предотвращение мошенничества;
  • финансирование строительства; инвестиционные фонды в строительном секторе.

Как сообщили в НКЦБФР, BaFin осуществляет надзор за банками, платежными учреждениями, страховыми компаниями, пенсионными фондами и другими финансовыми организациями. Кроме того, работа ведомства направлена на обеспечение прозрачных и справедливых условий на рынках и коллективную защиту потребителей.

Еще одна часть полномочий BaFin состоит в предотвращении использования финансовой системы для финансирования терроризма или отмывания денег.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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mphet26
mphet26
30 апреля 2024, 21:28
#
Понятно, Германия вычёркиваем
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