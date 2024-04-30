Новая почта вышла на рынок Испании

Испания стала 12-ю европейской страной, в которой компания открыла отделение Nova Post. Срок доставки из Украины в Испанию — от 8 дней. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Первое отделение в Испании

Первое отделение Nova Post открылось в Барселоне по адресу C/Gran de Sant Andreu, 413, Sant Andreu, 08030. Отделение принимает отправку до 100 кг и работает ежедневно.

Стоимость доставки

Стоимость доставки из Украины в Испанию в отделение:

Документы до 1 кг — 1000 грн

Посылки до 2 кг — 1050 грн

Посылки до 10 кг — 1700 грн

Посылки до 30 кг — 3000 грн

Грузы от 30 до 1000 кг — 120 грн за каждый килограмм.

В мае начнет работать адресное обслуживание — курьером можно будет отправить и доставить грузы до 1000 кг по любому адресу в Испании. Доставка курьером оплачивается дополнительно +100 грн для отправок до 30 кг или +120 грн за каждые 100 кг.

До 15 мая каждый клиент может получить промокод со скидкой -15% на услуги по доставке посылок до 30 кг из Украины в Испанию, зарегистрировавшись по ссылке.

В ближайшее время откроем еще одно отделение в Барселоне, а в течение года будем активно развивать сеть точек сервиса выдачи посылок вместе с нашими партнерами. Планируем открыть по 5−6 пунктов выдачи в каждом городе вдоль побережья: от Барселоны, Валенсии, Аликанте, до Мурсии, Малаги и Эстепоны, а также в столице — Мадриде", — рассказал СЕО Nova Post в Испании Александр Павловский.