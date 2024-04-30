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30 апреля 2024, 16:53 Читати українською

Новая почта вышла на рынок Испании

Испания стала 12-ю европейской страной, в которой компания открыла отделение Nova Post. Срок доставки из Украины в Испанию — от 8 дней. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Испания стала 12-ю европейской страной, в которой компания открыла отделение Nova Post.
Фото: Новая почта

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Первое отделение в Испании

Первое отделение Nova Post открылось в Барселоне по адресу C/Gran de Sant Andreu, 413, Sant Andreu, 08030. Отделение принимает отправку до 100 кг и работает ежедневно.

Стоимость доставки

Стоимость доставки из Украины в Испанию в отделение:

  • Документы до 1 кг — 1000 грн
  • Посылки до 2 кг — 1050 грн
  • Посылки до 10 кг — 1700 грн
  • Посылки до 30 кг — 3000 грн
  • Грузы от 30 до 1000 кг — 120 грн за каждый килограмм.

В мае начнет работать адресное обслуживание — курьером можно будет отправить и доставить грузы до 1000 кг по любому адресу в Испании. Доставка курьером оплачивается дополнительно +100 грн для отправок до 30 кг или +120 грн за каждые 100 кг.

До 15 мая каждый клиент может получить промокод со скидкой -15% на услуги по доставке посылок до 30 кг из Украины в Испанию, зарегистрировавшись по ссылке.

В ближайшее время откроем еще одно отделение в Барселоне, а в течение года будем активно развивать сеть точек сервиса выдачи посылок вместе с нашими партнерами. Планируем открыть по 5−6 пунктов выдачи в каждом городе вдоль побережья: от Барселоны, Валенсии, Аликанте, до Мурсии, Малаги и Эстепоны, а также в столице — Мадриде", — рассказал СЕО Nova Post в Испании Александр Павловский.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
bonv
bonv
30 апреля 2024, 17:00
#
Молодці, що тут скажеш.
+
0
torn
torn
30 апреля 2024, 17:13
#
Здирають 3 шкури з місцевих, щоб відкриватись в Іспанії, молодці, що тут скажеш.
+
0
torn
torn
30 апреля 2024, 17:11
#
З початку квітня компанія Нова Пошта примусово та безальтернативно переводить всіх бізнес клієнтів (ФОП, юр.осіб) на свою послугу, де за переказ кожного безготівкового платежу з оплати товару бере комісію 3,65%+20грн. Звертаюся до представників НБУ, Антимонопольного комітету, Кабінету міністрів, депутатів із закликом розглянути ситуацію, в якій користуючись монопольним становищем на ринку приватна компанія встановлює завищену майже у 3 рази комісію за переказ безготівкової оплати, та вплинути з метою зменшення комісії до середньоринкової. За аналогічні послуги еквайрингу в Україні провідні банки зараз беруть комісію 1,3%, поточна узгоджена АМКУ та НБУ комісія interchange 0,7% на період воєнного стану. Вважаю, що вказана завищена комісія відчутно підвищує рівень цін для споживачів, а також негативно впливає на діяльність та розвиток малих і середніх підприємців, особливо під час війни, запобігає зростанню легальної електронної комерції в Україні та впровадженню безготівкових розрахунків.
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