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30 апреля 2024, 19:22 Читати українською

Разблокировка границы с Польшей: Гетманцев оценил дополнительные поступления в госбюджет

Благодаря разблокированию границы с Польшей в государственный бюджет за неделю дополнительно поступило 2,5 млрд грн. Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Благодаря разблокированию границы с Польшей в государственный бюджет за неделю дополнительно поступило 2,5 млрд грн.
Фото: НБУ

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Он также добавил, что в целом поступления в госбюджет от таможенных платежей в апреле составили 49,1 млрд грн, что на 6,4 млрд грн больше установленного Минфином индикативного показателя.

В Государственной таможенной службе отметили, что за январь-апрель 2024 года в госбюджет перечислено 185,9 млрд грн таможенных платежей, что на 14,4 млрд превысило ожидаемую сумму поступлений.

Напомним

Гетманцев оценивал потери госбюджета в результате блокирования польскими фермерами границы в марте в 6,5 млрд грн.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Genna Smatko
Genna Smatko
30 апреля 2024, 21:31
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Гетьманцев скоріш оцінив скільки попаде йому в кішеню.
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