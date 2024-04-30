Разблокировка границы с Польшей: Гетманцев оценил дополнительные поступления в госбюджет

Благодаря разблокированию границы с Польшей в государственный бюджет за неделю дополнительно поступило 2,5 млрд грн. Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев .

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Он также добавил, что в целом поступления в госбюджет от таможенных платежей в апреле составили 49,1 млрд грн, что на 6,4 млрд грн больше установленного Минфином индикативного показателя.

В Государственной таможенной службе отметили, что за январь-апрель 2024 года в госбюджет перечислено 185,9 млрд грн таможенных платежей, что на 14,4 млрд превысило ожидаемую сумму поступлений.

Напомним

Гетманцев оценивал потери госбюджета в результате блокирования польскими фермерами границы в марте в 6,5 млрд грн.