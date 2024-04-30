Операционная прибыль Samsung выросла на 933%

Samsung сообщила, что операционная прибыль компании за первый квартал 2024 года выросла на 932,8% благодаря восстановлению цен на чипы памяти, пишет CNBC.

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Samsung объявила, что получила 71,92 трлн корейских вон (около $52,3 млрд) консолидированного дохода благодаря высоким продажам флагманских смартфонов Galaxy S24 и росту цен на полупроводниковые элементы памяти. Операционная прибыль увеличилась до 6,61 триллиона вон (около $4,8 млрд).

Samsung ожидает, что второй квартал этого года будет определяться преимущественно спросом на генеративное ИИ, а спрос на мобильные устройства останется стабильным.

В то же время компания ожидает, что спрос на ПК повлияет медленная сезонность, что может привести к тому, что клиенты будут корректировать запасы перед запуском новых продуктов во второй половине 2024 года.