Обновленные выплаты для ВСУ: в Минобороны рассказали, сколько будут получать военные на фронте

Военнослужащие, воюющие непосредственно на линии столкновения, с мая будут получать 20 100 грн основного денежного довольствия, плюс 100 тысяч грн за участие в боевых действиях и 70 тысяч грн за каждые 30 дней на линии боевого столкновения. Об этом рассказал спикер Министерства обороны старший лейтенант Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.
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Так, военнослужащий может получать 190 100 грн, а офицер еще больше, добавил он.
Вознаграждение за уничтоженную технику врага
Кроме этого, существует установленное денежное вознаграждение за уничтоженную российскую технику:
- Корабль 1 ранга — более 243 000 грн.
- Самолет или вертолет — более 100 000 грн.
- Танк — 48 720 грн.
- БТР и БМП — более 40 000 грн.
- Военный автомобиль — 12 180 грн.
«Чтобы получить такую выплату, нужна запись в журнал боевых действий, чтобы было донесено и желательно фото и видеофиксация. Сейчас идет современная и высокотехнологичная война, поэтому это не должно стать проблемой», — отметил Лазуткин.
Он также подчеркнул, что люди, которые проходят длительное лечение после ранения, будут получать утвержденное минимальное денежное довольствие в 20 100 грн.
Источник: Минфин
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