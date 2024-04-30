Обновленные выплаты для ВСУ: в Минобороны рассказали, сколько будут получать военные на фронте

Военнослужащие, воюющие непосредственно на линии столкновения, с мая будут получать 20 100 грн основного денежного довольствия, плюс 100 тысяч грн за участие в боевых действиях и 70 тысяч грн за каждые 30 дней на линии боевого столкновения. Об этом рассказал спикер Министерства обороны старший лейтенант Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.

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Так, военнослужащий может получать 190 100 грн, а офицер еще больше, добавил он.

Вознаграждение за уничтоженную технику врага

Кроме этого, существует установленное денежное вознаграждение за уничтоженную российскую технику:

Корабль 1 ранга — более 243 000 грн.

Самолет или вертолет — более 100 000 грн.

Танк — 48 720 грн.

БТР и БМП — более 40 000 грн.

Военный автомобиль — 12 180 грн.

«Чтобы получить такую выплату, нужна запись в журнал боевых действий, чтобы было донесено и желательно фото и видеофиксация. Сейчас идет современная и высокотехнологичная война, поэтому это не должно стать проблемой», — отметил Лазуткин.

Он также подчеркнул, что люди, которые проходят длительное лечение после ранения, будут получать утвержденное минимальное денежное довольствие в 20 100 грн.