К каким автопроизводителям следует присмотреться инвесторам

Пока почти все автопроизводители начали переходить на электромобили. Индустрия электромобилей сталкивается с перекрестными потоками по ряду направлений — инфляция, рост цен на электроэнергию. Ожидается, что отрасль будет неуклонно преодолевать эти препятствия с помощью технологических инноваций. О трех перспективных компаниях этого сектора рассказал «Минфину» инвестиционный эксперт, лектор курсов «Биржевого университета» Руслан Демус.

Stellantis

Stellantis — это одна из крупнейших автомобильных корпораций в мире, которую создали в январе 2021 года путем слияния французской компании PSA Group и итальянской Fiat Chrysler Automobiles (FCA).

Stellantis насчитывает 14 автомобильных брендов, включая Peugeot, Citroën, Opel, Vauxhall, Fiat, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Maserati и другие. В целом компания имеет более 400 тысяч сотрудников по всему миру и входит в число лидеров по объему производства легковых автомобилей в Европе.

Целью слияния PSA Group и FCA стало создание глобального лидера в сфере автомобильного производства и построение более устойчивого и адаптивного бизнеса, который способен к развитию электрических технологий и автономного вождения.

Среди основных конкурентных преимуществ Stellantis можно выделить:

компания может привлекать очень разные категории клиентов и поддерживать присутствие на различных рынках благодаря широкой линейке брендов;

инвестиции в новейшие технологии, исследования и разработки позволяют сохранить высокую конкурентоспособность и лидерские позиции в отрасли;

широкая география присутствия компании обеспечивает диверсификацию рисков, а использование местных ресурсов — сокращение расходов.

В конце концов, компания является ведущим мировым производителем автомобилей. Команда менеджеров Stellantis имеет хороший послужной список максимизации цены/соотношения по всему портфелю.

Финансовые показатели компании стремительно выросли в 2021 году:

Выручка +214% р/р

Операционные доходы +403% р/р

Чистая прибыль +602% р/р

Операционная маржа составила 10%

P/E=3,61

P/B=1,13

P/S=0,32

Dare Forward 2030, представленный в марте 2022 года, фактически является цельным планом. Он построен на 3-х фундаментальных началах, которые могут привести компанию к достижению финансовой амбиции по удвоению чистых доходов к 2030 году по сравнению с 2021 годом.

Читайте также: Названы самые популярные гибридные авто февраля в Украине

Toyota Motors

Toyota Motors — это японская автомобильная компания, которая является одной из крупнейших в мире и имеет широкий ассортимент продукции, включая легковые и грузовые автомобили, спортивные автомобили, кроссоверы и другие типы транспорта.

Toyota является одной из самых инновационных компаний в области автомобильного производства и много вкладывает в исследования и разработку новых технологий, что позволяет ей создавать автомобили с высоким качеством и производительностью. Одной из наиболее известных технологий, разработанных Toyota, является гибридный привод, который сочетает бензиновый и электрический привод для повышения эффективности топлива и снижения выбросов в атмосферу.

Основные конкурентные преимущества Toyota Motors:

Компания является одной из самых инновационных и стабильно инвестирует в исследования и разработку новых технологий, что позволяет ей оставаться среди лидеров сектора. Высокое качество, надежность и долговечность продукции. Компания, также, присутствует в более чем 190 странах мира, а это широкий рынок и возможность обслуживания продукции. Широкий ассортимент автомобилей, что позволяет компании учитывать различные потребности и требования клиентов: от легковых и грузовых автомобилей до спорткаров и кроссоверов. Toyota активно развивает экологически чистые технологии, такие как гибридные и электрические приводы, а также технологии топливных элементов. Это позволяет компании помогать снижать выбросы в атмосферу и сохранять окружающую среду.

Toyota является крупнейшим японским мировым производителем автомобилей, с глобальными продажами чуть менее 10 млн автомобилей в 2021 году. Компания поддерживает отношения сотрудничества с другими японскими автопроизводителями, такими как Subaru, Suzuki Motor и Mazda Motor с целью достижения еще большего эффекта. Toyota является одним из немногих автопроизводителей в мире, которая способна построить вертикально интегрированную модель для электромобилей, включая аккумуляторы и технологии энергоэффективности транспортных средств.

Финансовые показатели компании росли в 2022 году:

Выручка +15% р/р

Операционные доходы +36% р/р

Чистая прибыль +27% р/р

Операционная маржа также продемонстрировала рост до 10%

P/E=10,50

P/B=0,92

P/S=0,85

Есть вероятность дальнейшего повышения прибыли компании благодаря улучшению модельного ряда, поскольку цепь поставок полупроводников начнет восстанавливаться.

Читайте также: Следующий автомобиль Tesla будет почти полностью автономным — Илон Маск

BYD

BYD является одним из крупнейших китайских производителей электромобилей (NEV) и силовых аккумуляторов, автобусов и других транспортных средств. Доля на рынке электромобилей и аккумуляторных батарей в Китае по состоянию на III кв. 2022 года составляла 32% и 26%, соответственно. Кроме того, компания также производит солнечные и литий-ионные батареи, а также другие продукты, связанные с сохранением электроэнергии.

Кроме этого, BYD занимается разработкой и производством гибридных автомобилей, которые сочетают в себе бензиновый двигатель с электрическим двигателем, что обеспечивает сокращение расхода топлива и снижение уровня вредных выбросов в атмосферу.

К основным конкурентным преимуществам BYD относятся:

Компания является одной из немногих, которая имеет собственное производство батарейных элементов. Это позволяет контролировать весь процесс производства и обеспечивать качество продуктов.

Инвестиции в разработки и исследования, а также, инновационность, позволяют оставаться среди лидеров.

Высокая диверсификация благодаря производству солнечных панелей, электронных устройств и других устройств в области возобновляемой энергии.

Широкое географическое присутствие обеспечивает широкую диверсификацию и позволяет использовать местные ресурсы.

Компания также известна своей социальной ответственностью и заботой об окружающей среде.

Финансовые показатели компании демонстрировали смешанную динамику в 2021 году:

Выручка +38% р/с

Операционные доходы -42% р/с

Чистая прибыль -28% г/г

Операционная маржа продемонстрировала понижение и составила 4%.

P/E=79,46

P/B=7,66

P/S=2,37

BYD стремится к лидерству как в производстве автомобилей, так и в производстве аккумуляторов. Вполне оправданы ожидания, что компания получит долю в крупном и растущем китайском TAM (Total Addressable Market). Также вполне возможно повышение емкости батареи и потенциал для внешней продажи.