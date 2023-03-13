Пока почти все автопроизводители начали переходить на электромобили. Индустрия электромобилей сталкивается с перекрестными потоками по ряду направлений — инфляция, рост цен на электроэнергию. Ожидается, что отрасль будет неуклонно преодолевать эти препятствия с помощью технологических инноваций. О трех перспективных компаниях этого сектора рассказал «Минфину» инвестиционный эксперт, лектор курсов «Биржевого университета» Руслан Демус.
К каким автопроизводителям следует присмотреться инвесторам
Stellantis
Stellantis — это одна из крупнейших автомобильных корпораций в мире, которую создали в январе 2021 года путем слияния французской компании PSA Group и итальянской Fiat Chrysler Automobiles (FCA).
Stellantis насчитывает 14 автомобильных брендов, включая Peugeot, Citroën, Opel, Vauxhall, Fiat, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Maserati и другие. В целом компания имеет более 400 тысяч сотрудников по всему миру и входит в число лидеров по объему производства легковых автомобилей в Европе.
Целью слияния PSA Group и FCA стало создание глобального лидера в сфере автомобильного производства и построение более устойчивого и адаптивного бизнеса, который способен к развитию электрических технологий и автономного вождения.
Среди основных конкурентных преимуществ Stellantis можно выделить:
- компания может привлекать очень разные категории клиентов и поддерживать присутствие на различных рынках благодаря широкой линейке брендов;
- инвестиции в новейшие технологии, исследования и разработки позволяют сохранить высокую конкурентоспособность и лидерские позиции в отрасли;
- широкая география присутствия компании обеспечивает диверсификацию рисков, а использование местных ресурсов — сокращение расходов.
В конце концов, компания является ведущим мировым производителем автомобилей. Команда менеджеров Stellantis имеет хороший послужной список максимизации цены/соотношения по всему портфелю.
Финансовые показатели компании стремительно выросли в 2021 году:
- Выручка +214% р/р
- Операционные доходы +403% р/р
- Чистая прибыль +602% р/р
- Операционная маржа составила 10%
- P/E=3,61
- P/B=1,13
- P/S=0,32
Dare Forward 2030, представленный в марте 2022 года, фактически является цельным планом. Он построен на 3-х фундаментальных началах, которые могут привести компанию к достижению финансовой амбиции по удвоению чистых доходов к 2030 году по сравнению с 2021 годом.
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Toyota Motors
Toyota Motors — это японская автомобильная компания, которая является одной из крупнейших в мире и имеет широкий ассортимент продукции, включая легковые и грузовые автомобили, спортивные автомобили, кроссоверы и другие типы транспорта.
Toyota является одной из самых инновационных компаний в области автомобильного производства и много вкладывает в исследования и разработку новых технологий, что позволяет ей создавать автомобили с высоким качеством и производительностью. Одной из наиболее известных технологий, разработанных Toyota, является гибридный привод, который сочетает бензиновый и электрический привод для повышения эффективности топлива и снижения выбросов в атмосферу.
Основные конкурентные преимущества Toyota Motors:
- Компания является одной из самых инновационных и стабильно инвестирует в исследования и разработку новых технологий, что позволяет ей оставаться среди лидеров сектора.
- Высокое качество, надежность и долговечность продукции. Компания, также, присутствует в более чем 190 странах мира, а это широкий рынок и возможность обслуживания продукции.
- Широкий ассортимент автомобилей, что позволяет компании учитывать различные потребности и требования клиентов: от легковых и грузовых автомобилей до спорткаров и кроссоверов.
- Toyota активно развивает экологически чистые технологии, такие как гибридные и электрические приводы, а также технологии топливных элементов. Это позволяет компании помогать снижать выбросы в атмосферу и сохранять окружающую среду.
Toyota является крупнейшим японским мировым производителем автомобилей, с глобальными продажами чуть менее 10 млн автомобилей в 2021 году. Компания поддерживает отношения сотрудничества с другими японскими автопроизводителями, такими как Subaru, Suzuki Motor и Mazda Motor с целью достижения еще большего эффекта. Toyota является одним из немногих автопроизводителей в мире, которая способна построить вертикально интегрированную модель для электромобилей, включая аккумуляторы и технологии энергоэффективности транспортных средств.
Финансовые показатели компании росли в 2022 году:
- Выручка +15% р/р
- Операционные доходы +36% р/р
- Чистая прибыль +27% р/р
- Операционная маржа также продемонстрировала рост до 10%
- P/E=10,50
- P/B=0,92
- P/S=0,85
Есть вероятность дальнейшего повышения прибыли компании благодаря улучшению модельного ряда, поскольку цепь поставок полупроводников начнет восстанавливаться.
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BYD
BYD является одним из крупнейших китайских производителей электромобилей (NEV) и силовых аккумуляторов, автобусов и других транспортных средств. Доля на рынке электромобилей и аккумуляторных батарей в Китае по состоянию на III кв. 2022 года составляла 32% и 26%, соответственно. Кроме того, компания также производит солнечные и литий-ионные батареи, а также другие продукты, связанные с сохранением электроэнергии.
Кроме этого, BYD занимается разработкой и производством гибридных автомобилей, которые сочетают в себе бензиновый двигатель с электрическим двигателем, что обеспечивает сокращение расхода топлива и снижение уровня вредных выбросов в атмосферу.
К основным конкурентным преимуществам BYD относятся:
- Компания является одной из немногих, которая имеет собственное производство батарейных элементов. Это позволяет контролировать весь процесс производства и обеспечивать качество продуктов.
- Инвестиции в разработки и исследования, а также, инновационность, позволяют оставаться среди лидеров.
- Высокая диверсификация благодаря производству солнечных панелей, электронных устройств и других устройств в области возобновляемой энергии.
- Широкое географическое присутствие обеспечивает широкую диверсификацию и позволяет использовать местные ресурсы.
Компания также известна своей социальной ответственностью и заботой об окружающей среде.
Финансовые показатели компании демонстрировали смешанную динамику в 2021 году:
- Выручка +38% р/с
- Операционные доходы -42% р/с
- Чистая прибыль -28% г/г
- Операционная маржа продемонстрировала понижение и составила 4%.
- P/E=79,46
- P/B=7,66
- P/S=2,37
BYD стремится к лидерству как в производстве автомобилей, так и в производстве аккумуляторов. Вполне оправданы ожидания, что компания получит долю в крупном и растущем китайском TAM (Total Addressable Market). Также вполне возможно повышение емкости батареи и потенциал для внешней продажи.
Комментарии - 4
Старовинні автомобілі визнані найкращою інвестицією за результатами 2022 року. Вони дорожчають набагато швидше, ніж інші предмети розкоші або колекціонування.
Про це свідчать результати дослідження британської консалтингової компанії Knight Frank.
За 2022 рік середня вартість ретро-авто на ринку додала 25%, а за останнє десятиліття вона зросла відразу на 185%. Особливо зазначається, що старовинні автомобілі дорожчають швидше, ніж ювелірні вироби, діаманти, антикварні меблі, годинники та марочні вина.
Порівняну з авто динаміку росту цін за минулий рік продемонстрував лише живопис відомих авторів (+29%), а за 10 років сильніше подорожчало лише колекційне віскі (+373%).
Саме торік було встановлено рекорд вартості вінтажного авто — унікальний Mercedes-Benz 300 SLR продали за 142 мільйони євро. Це вдвічі більше, аніж попереднє досягнення.
До того ж окремі колекційні моделі дорожчають буквально на очах — так, нещодавно Ford Sierra RS500 Cosworth продали за 712 500 доларів, хоча раніше його ціна не перевищувала 150 000 доларів. Саме тому експерти рекомендують інвестувати саме в ексклюзивні ретро-авто.