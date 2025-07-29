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29 июля 2025, 15:00 Читати українською

Где в Европе богатеют быстрее всего: неожиданный лидер рейтинга UBS

В Европе самый большой скачок благосостояния граждан за последний год произошел в Венгрии, за ней следуют Литва и Швеция. В Турции зафиксировано снижение на 20,9%. Об этом говорится в новом отчете транснационального инвестиционного банка UBS.

В Европе самый большой скачок благосостояния граждан за последний год произошел в Венгрии, за ней следуют Литва и Швеция.

Как меняется состояние

По данным отчета UBS «Глобальное богатство 2025», в период с 2023 по 2024 год состояние на одного взрослого человека увеличилось в подавляющем большинстве европейских стран.

В Венгрии зафиксирован самый высокий реальный рост медианного богатства на взрослого человека в период с 2023 по 2024 год — на 18,6%. Рост также достиг 15% и выше в некоторых других странах, таких как Литва (16,9%), Швеция (15,3%), Италия и Латвия (обе 15%).

Согласно отчету, среди стран-членов ЕС, стран-кандидатов, членов ЕАСТ и Великобритании только в Турции и Бельгии наблюдалось снижение медианного благосостояния на одного взрослого. Турция выделяется резким падением на 20,9%, тогда как в Бельгии зафиксировано более умеренное падение на 5,6%.

Из пяти крупнейших экономик Европы в Италии наблюдался самый высокий реальный рост благосостояния на взрослого человека — 15%, тогда как в Великобритании он был самым низким — 5,3%. Франция (10,3%), Германия (9,5%) и Испания (9%) сгруппировались между ними.

За пределами Европы значительный рост в 2024 году наблюдался в Южной Корее (13,9%), Австралии (10,7%), Канаде (9,6%) и Японии (8,6%). Рост в США был небольшим и составил 2,3%. В Китае и россии было зафиксировано заметное снижение на 6,3 и 8,2% соответственно.

Если рассматривать среднее изменение благосостояния, а не медианное, то здесь снижение коснулось большего количества стран. В Турции (-14,6%) и Бельгии (-0,3%) средние показатели снизились, по сравнению с медианными значениями. В Люксембурге (-1,3%), Эстонии (-2,3%), Франции (-1,8%) и Великобритании (-3,6%) также было зафиксировано снижение.

Пятилетние изменения: в Австрии зафиксировано самое большое снижение

Реальные изменения уровня благосостояния в расчете на одного взрослого человека с начала 2020 года по конец 2024 года проявляют более долгосрочные тенденции. Австрия стала главным отклонением от нормы: медианное благосостояние на взрослого человека здесь упало на 18%. За ней следуют Нидерланды (-2,3%) и Эстония (-0,1%).

В Европе самый высокий прирост зафиксирован на Кипре — 43,9%, за ним следуют Дания, Латвия и Литва — каждая с приростом более 30%.

Рост реального медианного благосостояния на взрослого человека также превысил 25% на Мальте, в Словении, Норвегии, Болгарии и Португалии.

Самый большой рост среди пяти ведущих экономик Европы наблюдался в Германии — на 20,1%. Самый низкий показатель зафиксирован в Италии — 4,7%. Сильный рост показали Испания (17,8%) и Великобритания (16,3%), тогда как Франция продемонстрировала более умеренный рост — 10,5%.

Крупнейшие неевропейские страны сообщили о значительном росте, причем лидируют США (45,8%), за ними идет Южная Корея (31%).

В средних показателях картина полностью меняется. В нескольких странах наблюдалось снижение уровня благосостояния одного взрослого человека. Кипр, где был зафиксирован высокий рост медианного благосостояния, оказался среди аутсайдеров: среднее благосостояние на одного взрослого снизилось на -24,9%.

Другие крупные падения произошли в Австрии (-13,1%), Мальте (-11,3%), Эстонии (-10,6%), Италии (-9,4%) и Ирландии (-7,8%). Швейцария, Люксембург, Нидерланды, Бельгия, Румыния и Словакия также зафиксировали сравнительно умеренное снижение.

Влияние высокой инфляции

«Сокращение реального среднего благосостояния на взрослого человека в этот период было обусловлено главным образом высокой инфляцией в соответствующих странах, особенно в Австрии, Бельгии и Нидерландах, а также в Италии, хотя и несколько меньше», — отмечается в докладе.

Рост численности взрослого населения стал еще одним фактором, способствовавшим этому, прежде всего в Нидерландах и, в меньшей степени, в Швейцарии, говорится в докладе. В условиях Швейцарии основным фактором стало обесценение валюты, за которым последовала инфляция.

О чем свидетельствуют расхождения?

В ряде стран наблюдаются разительные расхождения, где показатели среднего и медианного уровня благосостояния взрослого человека существенно отличаются. Например, в Швейцарии слегка отрицательный рост среднего благосостояния на взрослого человека можно сравнить с 14%-ным ростом медианного благосостояния на взрослого человека.

Источник: Минфин
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