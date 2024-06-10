IPO Приватбанка, Укрнафты и Киевстар — как создать украинский фондовый рынок

Нынешний уровень государственной собственности в украинской экономике не наблюдался с начала 1990-х годов, при переходе от СССР к независимой Украине, когда многочисленные промышленные активы были унаследованы и впоследствии приватизированы. Как сейчас снизить долю государственной экономики и получить максимальную пользу от приватизации, в колонке для ЭП рассказал управляющий партнер AVELLUM Николай Стеценко. «Минфин» публикует ключевые тезисы.

В отличие от 1990-х годов, нынешние государственные активы, охватывающие такие сектора, как банки, энергетика, телекоммуникации и т. п. , значительно лучше поддерживаются в надлежащем состоянии и являются прибыльными.

Яркими примерами являются Приватбанк, Укрнафта, Киевстар и торговый центр Ocean Plaza, широко известные и используемые украинскими потребителями. Недавно был принят новый закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию корпоративного управления», который проложил путь к улучшению управления такими активами в Украине в соответствии с лучшими практиками ОЭСР.

Прошлый опыт приватизации в Украине был весьма неоднозначным, только с несколькими историями успеха, такими как Криворожсталь (сейчас находится в собственности АрселорМиттал).

В настоящее время приватизационное законодательство Украины значительно лучше построено и предусматривает прозрачные конкурсы и аукционы на электронных площадках. Поэтому сейчас есть соблазн приватизировать все эти предприятия путем продажи стратегическим иностранным инвесторам и международным финансовым институтам.

Однако крайне важно не упустить такой благоприятный момент для максимального использования этих активов с максимальной пользой для Украины, в частности, для внедрения пенсионной реформы и перезагрузки фондового рынка.

В последнее десятилетие многочисленные исследования свидетельствуют о необходимости перехода Украины к смешанной системе обязательных пенсионных взносов наряду с добровольными частными пенсионными схемами.

В прошлом году Премьер-министр подтвердил приверженность правительства этой реформе, отметив необходимость одновременного реформирования фондового рынка и рынка капитала.

Чтобы эта реформа была успешной, она должна предусматривать привлекательные инвестиционные возможности для частных пенсионных фондов. Успешное введение негосударственного пенсионного обеспечения в Польше и дальнейшее развитие ее фондового рынка является жизнеспособной моделью.

Поэтому Правительству следует провести первоначальное публичное размещение (IPO) крупных пакетов акций большинства государственных предприятий в Украине.

После успешного IPO правительство могло бы продать значительные пакеты акций стратегическим инвесторам, сохранив при этом блокирующие миноритарные пакеты или «золотые акции» для защиты от делистинга или ликвидации этих стратегических приватизированных предприятий.

Такой подход, как мне кажется, принес бы оптимальные выгоды для Украины, в том числе создание инвестиционных активов для частных пенсионных фондов, генерирование ликвидных активов, привлекательных как для местных, так и для иностранных инвесторов, а также повышение стоимости государственных предприятий в государственном бюджете.

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Конечно, такие планы следует реализовывать уже после войны. Но готовиться нужно уже сейчас. Проблемные вопросы в ключевых сферах экономики нуждаются в оптимальных решениях, и медлить с их поиском нельзя.