IPO Приватбанка, Укрнафты и Киевстар — как создать украинский фондовый рынок

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

10 июня 2024, 13:10 Читати українською

IPO Приватбанка, Укрнафты и Киевстар — как создать украинский фондовый рынок

Нынешний уровень государственной собственности в украинской экономике не наблюдался с начала 1990-х годов, при переходе от СССР к независимой Украине, когда многочисленные промышленные активы были унаследованы и впоследствии приватизированы. Как сейчас снизить долю государственной экономики и получить максимальную пользу от приватизации, в колонке для ЭП рассказал управляющий партнер AVELLUM Николай Стеценко. «Минфин» публикует ключевые тезисы.

Нынешний уровень государственной собственности в украинской экономике не наблюдался с начала 1990-х годов, при переходе от СССР к независимой Украине, когда многочисленные промышленные активы были унаследованы и впоследствии приватизированы.

В отличие от 1990-х годов, нынешние государственные активы, охватывающие такие сектора, как банки, энергетика, телекоммуникации и т. п., значительно лучше поддерживаются в надлежащем состоянии и являются прибыльными.

Яркими примерами являются Приватбанк, Укрнафта, Киевстар и торговый центр Ocean Plaza, широко известные и используемые украинскими потребителями. Недавно был принят новый закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию корпоративного управления», который проложил путь к улучшению управления такими активами в Украине в соответствии с лучшими практиками ОЭСР.

Прошлый опыт приватизации в Украине был весьма неоднозначным, только с несколькими историями успеха, такими как Криворожсталь (сейчас находится в собственности АрселорМиттал).

В настоящее время приватизационное законодательство Украины значительно лучше построено и предусматривает прозрачные конкурсы и аукционы на электронных площадках. Поэтому сейчас есть соблазн приватизировать все эти предприятия путем продажи стратегическим иностранным инвесторам и международным финансовым институтам.

Однако крайне важно не упустить такой благоприятный момент для максимального использования этих активов с максимальной пользой для Украины, в частности, для внедрения пенсионной реформы и перезагрузки фондового рынка.

В последнее десятилетие многочисленные исследования свидетельствуют о необходимости перехода Украины к смешанной системе обязательных пенсионных взносов наряду с добровольными частными пенсионными схемами.

В прошлом году Премьер-министр подтвердил приверженность правительства этой реформе, отметив необходимость одновременного реформирования фондового рынка и рынка капитала.

Чтобы эта реформа была успешной, она должна предусматривать привлекательные инвестиционные возможности для частных пенсионных фондов. Успешное введение негосударственного пенсионного обеспечения в Польше и дальнейшее развитие ее фондового рынка является жизнеспособной моделью.

Поэтому Правительству следует провести первоначальное публичное размещение (IPO) крупных пакетов акций большинства государственных предприятий в Украине.

После успешного IPO правительство могло бы продать значительные пакеты акций стратегическим инвесторам, сохранив при этом блокирующие миноритарные пакеты или «золотые акции» для защиты от делистинга или ликвидации этих стратегических приватизированных предприятий.

Такой подход, как мне кажется, принес бы оптимальные выгоды для Украины, в том числе создание инвестиционных активов для частных пенсионных фондов, генерирование ликвидных активов, привлекательных как для местных, так и для иностранных инвесторов, а также повышение стоимости государственных предприятий в государственном бюджете.

Читайте также: Бюджетная математика: как Украине удалось увеличить доходы

Конечно, такие планы следует реализовывать уже после войны. Но готовиться нужно уже сейчас. Проблемные вопросы в ключевых сферах экономики нуждаются в оптимальных решениях, и медлить с их поиском нельзя.

Автор:
Стеценко Николай
управляющий партнер AVELLUM Стеценко Николай
Комментировать

Комментарии - 4

+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
10 июня 2024, 14:15
#
Ніяк… він все одно не буде працювати. Маск є найбільшим акціонером Тесла, але його можуть виперти. Джобса колись вигнали з Епла. А у нас Коломойського з міноритарним пакетом Укрнафти десяток років не могли посунути. Власник робить, що хоче, так буде і тоді, коли компанія стане публічною.
+
0
mantis05
mantis05
10 июня 2024, 14:33
#
Ответ- никак. Пока будет вся страна управляться в режиме: судья- проплатыш, друг и товарищ, значит я везде прав, то ничего не будет.
+
0
Дядя Бодя
Дядя Бодя
10 июня 2024, 15:46
#
Створення фондового ринку двома указами не вирішити. Маркетмейкери хто? Чи понесуть люди доляри з під матрацу у укрнафту? Яку потім обвалять і скуплять за копійки попередні власники… Як на мене легше робити ІРО на Варшавській біржі та дати доступ до торгів українським інвесторам. Хоча після історії з Кернел чи захоче хтось вкласти в наші підприємства гроші?..
+
0
Riojas
Riojas
10 июня 2024, 17:13
#
Если наши голубые фишки это три «грабь награбленное» актива, которые на годы вперёд застряли в арбитраже, то никак.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами