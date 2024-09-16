Инвесторы ждут снижения ставки ФРС: за какими событиями они еще будут следить

Данные по инфляции, вышедшие на прошлой неделе в США, не поставили точку в дискуссиях инвесторов о том, насколько ФРС снизит ключевую процентную ставку. Потребительская инфляция в августе в годовом выражении составила 2,5%, что немного превышает ожидания. Основные ожидания по этому показателю: снижение до 2% уже по итогам сентября.

Тот факт, что инфляция вернулась к «нормальным» показателям без рецессии, эксперты называют «исторической редкостью», поскольку обычно за таким снижением следует рецессия и рост безработицы. И хотя ФРС говорит, что показателями инфляции он удовлетворен, но его беспокойство вызывает продолжающееся ослабление рынка труда.

Пока основные предположения инвесторов продолжают крутиться вокруг прогнозов по снижению на 25 или 50 б.п.: голоса аналитиков разделились почти поровну, так что интрига сохранится до середины недели, 18 сентября.

В свою очередь, снижение ставок ЕЦБ на прошлой неделе понравилось европейским рынкам. Все европейские фондовые индексы выросли после оглашения решения ЕЦБ. Stoxx 600 в четверг закрылся на 0,78% выше, а немецкий DAX — прибавил на закрытии 0,97%.

Американские же рынки отыгрывали неудачную предыдущую неделю, восстанавливаясь после серьезного проседания, последовавшего за отчетом по занятости в США. В целом акции технологических и полупроводниковых компаний двигали американские рынки вверх, и ожидания по снижению ставок ФРС стали одним из важных факторов, которые подстегивали рынки. В результате основные индексы почти вернулись к тому уровню, с которого они начали месяц.

Акции компаний по анализу больших данных, Palantir и Dell, выросли на новости, что обе компании будут включены в S&P 500 с 23 сентября. Nvidia выросла в среду на 8,2%, поскольку СЕО компании Дженсен Хуан подтвердил высокий спрос клиентов на новую платформу Blackwell, и что задержек с отгрузкой не предвидится. В четверг Arm Holdings возглавил рост Nasdaq Composite, вырос на 10% на фоне оценки от Morgan Stanley: банк назвал акции компании «лучшим выбором» на фоне спроса на ИИ.

Впрочем, не у всех бигтехов все шло гладко на минувшей неделе. Для Google она началась с проигрыша антимонопольного иска в Европе, который обойдется ей в 2,4 млрд евро, плюс — со второго суда уже в США. Теряла в цене и Apple, акции которой пошли вниз после проигрыша апелляции по делу по налоговым льготам и которая должна будет выплатить $14,4 млрд.

Акции Trump Media упали после президентских дебатов между Дональдом Трампом и Камалой Харрис, вниз шел и другой «мемщик» — GameStop. Причина падения — неудачный квартальный отчет, который тем не менее смог удивить аналитиков. При том, что ее выручка сократилась на 31%, чистая прибыль подскочила до 4 центов на акцию — до $14,8 млн, по сравнению с убытком в $2,8 млн кварталом ранее. Впрочем, никаких прогнозов компания решила не давать и конференцию по результатам не проводила.

Взлеты и падения недели на американском фондовом рынке

Вторую неделю подряд список возглавляет биотех. На этот раз это Summit Therapeutics (SMMT), цена на акции которой подскочила за неделю на 160,23%. Бумаги этого биотеха на окончании торговой сессии в пятницу стоили $31,93 за единицу.

Причина роста — препарат, который компания создала для борьбы с немелкоклеточным раком легких, и который превосходит решение от фармгиганта Merck Keytruda: лекарство снизило риск прогрессирования опухолей на 49%, по сравнению со стандартным лечением.

Сам препарат — Ивонесцимаб — разработала и создала китайская Akeso, которая в дальнейшем лицензировала его для Summit. Основные тесты препарата проходили в Китае. Аналитики называют новое лекарство потенциально новым стандартом в лечении рака легких.

На 37,2%, по итогам недели, выросли акции немецкой BioNTech (BNTX). Впрочем, рост этот был инерционным, отголоском недавнего одобрения со стороны FDA обновленной мРНК-вакцины, которую BioNTech разрабатывал вместе с Pfizer против COVID-19. Вакцина борется против штамма KP.2. FDA также разрешил экстренное использование низких доз этой вакцины для детей от 6 месяцев до 11 лет. Впрочем, аналитики не ожидают дальнейшего существенного роста компании. В ноябре BioNTech обнародует квартальный отчет: ожидается снижение выручки на 23,3% — до $747,31 млн, и убыток в $0,99 на акцию.

Подросла за неделю американская технологическая компания, ориентированная на мобильные приложения, AppLovin (APP). Акции росли после оценки BofA, которую он дал компании в своем отчете.

По мнению аналитиков банка, сегмент программного обеспечения AppLovin к 2026 году достигнет более 20% годового роста за счет улучшения количества установок и повышения эффективности ее платформы — Axon 2.0, которая работает на базе ИИ.

Платформа не новая, ее выпустили два года назад, но AppLovin расширяет ее применение. Если раньше она была ориентирована только на мобильные приложения, то теперь будет работать с ТВ и маркетплейсами. BofA ожидает, что сегмент электронной коммерции будет приносить 10% выручки к 2025 году и 16% к 2026 году, что отражает существенный рост в этом секторе.

Среди компаний, акции которых наиболее потеряли на неделе в цене, — Ally Financial (ALLY). Акции компании потеряли 16,66% и торговались на закрытии по $32,97 за бумагу.

Падение Ally Financial — продолжение тренда предыдущей недели: акции американских банков и финкомпаний продолжают идти вниз. Причина все та же: инвесторы волнуются по поводу финансовой устойчивости заемщиков.

Положение заемщиков, по мнению банкиров, продолжает оставаться шатким: на него негативно влияют высокие цены, уровень безработицы, растут просрочки в автокредитовании. Так что банкиры заинтересованы в снижении ставок ФРС далеко не в последнюю очередь.

Топ-5 событий на мировых рынках

16 сентября Федеральный резервный банк Нью-Йорка опубликует индекс производственной активности NY Empire State за сентябрь. Аналитики прогнозируют отрицательное значение в пять пунктов, что примерно соответствует августовскому показателю. Индекс отслеживает состояние обрабатывающей промышленности в штате Нью-Йорк. Положительные значения указывают на улучшение условий в секторе, а отрицательные — на ухудшение.

17 сентября Бюро переписи населения США сообщит о динамике продаж в сфере розничной торговли за август. Уолл-стрит ожидает, что в августе они снизились на 0,2%, по сравнению с июлем, в котором продажи неожиданно для рынка выросли на 1%. Также в этот день Федрезерв опубликует данные об объеме промышленного производства за август. В июле промпроизводство в крупнейшей экономике мира упало на 0,6%.

Любая слабость в свежей статистике по промышленному производству, розничным продажам и жилью, может усилить ожидания большего снижения ставки ФРС. Грядущее снижение — главное событие недели.

18 сентября Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) объявит о своем решении по процентной ставке. Фьючерсный рынок оценивает вероятность снижения ставки на четверть процентного пункта, либо на половину пункта, как 50/50.

В этот же день Бюро переписи населения США опубликует статистику жилищного строительства за август. Консенсусная оценка предполагает, что число закладок новых фундаментов частных домов достигнет 1,32 млн в годовом выражении — почти на 100 тыс. больше, чем в июле.

19 сентября Банк Англии и Центральный банк Турции объявят о решениях по процентной ставке. Консенсус-прогноз предполагает, что британский регулятор оставит ставку на уровне 5%, турецкий центральный банк — на уровне 50%.

20 сентября Банк Японии также определится с процентной ставкой — и также ожидается, что регулятор сохранит ее на уровне 0,25%. Народный банк Китая (НБК) примет решение о базовой ставке по кредитам (LPR) сроком на один год. Она является ориентиром для ставок по большинству корпоративных кредитов и займов для домохозяйств. На заседании в августе китайский ЦБ сохранил LPR на рекордно низком уровне в 3,45% после неожиданного снижения в июле.

В корпоративном секторе на этой неделе ожидаются квартальные отчеты FedEx, General Mills, Lennar Corporation и Darden Restaurants. Особое внимание — на FedEx, поскольку его доходы считаются индикатором общего состояния экономики США.